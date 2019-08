Mit einem Friedenszeichen aus Blumen und eindringlichen Reden warnten die Aktivisten des Bremer Friedensforums und anderer Friedensorganisationen am Dienstagmittag auf dem Bremer Marktplatz vor dem Wiedererstarken der atomaren Gefahr. (Roland Scheitz)

Mit einem Friedenszeichen aus Blumen und eindringlichen Reden warnten die Aktivisten des Bremer Friedensforums und anderer Friedensorganisationen am Dienstagmittag auf dem Bremer Marktplatz vor dem Wiedererstarken der atomaren Gefahr. Anlass war der 74. Jahrestag des Gedenkens an die Atombombenabwürfe der US-Luftwaffe am 6. und 9. August auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. „Mehr als 200 000 Menschen starben unmittelbar danach und in den darauffolgenden Tagen und Wochen“, betonte Barbara Heller vom Bremer Friedensforum. Die prominente, schottische Anti-Atom-Aktivistin Xanthe Hall warnte vor den unabsehbaren Folgen des von US-Präsident Donald Trump aufgekündigten INF-Abkommens: Es drohe ein erneutes atomares Wettrüsten. Dagegen gelte es, Flagge zu zeigen.