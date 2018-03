Hort oder Ganztagsschule? Die Eltern von Krippenkindern müssen sich bislang noch entscheiden. (dpa)

Ein verlässliches Bildungsangebot bis 15 Uhr inklusive Mittagessen und Lernzeit, um Hausaufgaben zu erledigen: Bis 2025 sollen alle 75 Grundschulen in Bremen zu Ganztagsschulen werden. Dahinter steht der Gedanke, die Bildungschancen für alle Kinder zu erhöhen und durch verlässliche Schulzeiten bis in den Nachmittag Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. Dabei gibt es drei unterschiedliche Modelle vom gebundenen Ganztag für alle Schüler über die teilgebundene Form, beispielsweise für einzelne Jahrgänge, bis zur offenen Ganztagsschule, in der die Eltern ihre Kinder für die Nachmittagsangebote anmelden können.

Die Idee stößt allerdings nicht überall auf Gegenliebe – vielleicht auch deshalb, weil inzwischen mehrere Schulen unter ungünstigen Bedingungen und nicht ausreichend ausgestattet in den Ganztag gestartet sind. In Walle, wo die Bildungsbehörde von zwei Grundschulen Konzepte zum Ganztag angefordert hat, haben sich nun Eltern zu Wort gemeldet, die den Ganztag ablehnen.

Eltern mit Angebot zufrieden

Sie nämlich sind mit dem Angebot höchst zufrieden, das es an der Grundschule an der Melanchthonstraße seit vielen Jahren gibt. Dort können Kinder nach Schulschluss den Hort des Kinder- und Familienzentrums Haferkamp besuchen, wo sie ein Mittagessen bekommen und in schulischen und persönlichen Dingen von gut ausgebildeten Erziehern und Pädagogen betreut und unterstützt werden.

Der Hort sei auch in den Ferien geöffnet, deutlich flexibler als eine Ganztagsschule und die außerschulischen Fachkräfte gingen völlig unvoreingenommen auf ihre Kinder zu und kümmerten sich bei Bedarf auch um die gesamte Familie, argumentieren die Eltern. Die 100 Eltern der Hortkinder möchten weiterhin frei wählen, bis wann und wie sie ihre Kinder betreuen lassen.

Eine Sichtweise, die auch der Bildungsausschuss des Waller Beirats durchaus nachvollziehen kann – auch wenn dort prinzipiell der Ganztagsbetrieb befürwortet wird. Aber eben nur unter bestimmten qualitativen Voraussetzungen. Die Ortspolitiker haben sich deshalb einstimmig für den Erhalt des Konzepts Hortschule ausgesprochen, „bis ein Ganztagsschulkonzept realistisch ist, das diese Bedingungen übernehmen kann, sodass es keine Nachteile durch die Einführung des Ganztags gibt.“