Matteo Salvini ist der aktuell gefragteste Politiker in Italien. (dpa)

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann in Italien wieder gewählt werden wird. Ob schon im Herbst oder erst im neuen Jahr: Der Chef der rechten Lega und starke Mann in Rom, Matteo Salvini, hat der Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte das Vertrauen entzogen, das Parlament wird dem Innenminister früher oder später folgen. Man kann es dem Rechts-Außen-Politiker Salvini nicht verdenken, dass er nun sein politisches Kapital in bare Münze umwechseln will. Bis zu 40 Prozent der italienischen Wähler geben laut Umfragen an, den Lega-Chef in seinen radikalen Ansichten unterstützen zu wollen, sei es in der gnadenlosen Asylpolitik oder beim Schüren von Ressentiments gegen die EU.

Salvini hat den Wandel der ehemaligen Lega Nord von einer separatistischen Regionalpartei in die derzeit stärkste nationale politische Kraft fertig gebracht. Diese Wandlung sagt auch viel über den Zustand Italiens selbst aus. Ein Politiker, der glaubwürdig radikale Rezepte vertritt, wird in Italien nicht an seiner Vergangenheit gemessen, sondern an seinem Potenzial der Veränderung.

Migranten als neuer Sündenbock

Noch vor Kurzem war der italienische Süden Salvinis Sündenbock, der für viele Übel im Land verantwortlich gemacht wurde. Diesen Faktor hat der Lega-Chef nun einfach nach Süden verschoben: Die Migranten, vor allem jene aus Afrika, seien nun die eigentliche Bedrohung. Diese schlichte Botschaft findet auch in Italiens Süden reichlich Gehör. Denn es ist vor allem Veränderung, die die italienischen Wähler wünschen. Bei vielen lautet die Gleichung gar: Je stärker und gravierender der Wandel, umso besser. Salvini ist also nur so radikal wie es die Italiener möglich machen.

Italien ist ein zutiefst verunsichertes Land, das sich von den globalen Entwicklungen in die Ecke gedrängt fühlt: Migration und Mitbestimmung supranationaler Einrichtungen wie der EU sind die großen Angstgegner dieser Jahre. Auf diesem Humus also, der tiefen Unzufriedenheit und Verunsicherung der Italiener, konstruiert Salvini seinen Erfolg. Die aktuellen politischen Schachzüge, um seinen Aufstieg an die Macht zu verhindern, werden langfristig keinen Erfolg haben.

Man versetze sich nun in einen italienischen Wähler, der beim Salvini-Hype und dessen Sympathien für den äußersten rechten Rand nicht mitmachen will. Salvini ist ein als Kumpel verkappter Extremist. Aber auch die Alternativen für die italienischen Wähler sind extrem – und zwar extrem schlecht.

Da sind die Fünf-Sterne-Bewegung und ihr Gründervater Beppe Grillo, der sich nicht schämt, nach 14 Monaten gemeinsamer Abschottungspolitik nun vor den „neuen Barbaren“ zu warnen. Die Grillo-Bewegung, die einst legitime Veränderungen in der italienischen Politik anstoßen wollte, ist zu einem unkenntlichen Sammelsurium von Einzelkämpfern geworden, die etwa beim Thema Immigration mal Hü und mal Hott rufen und auf die die Chiffre „Populismus“ wahrlich zutrifft.

Berlusconi will Allianz mit Salvini schmieden

Wem Salvini zu extrem ist, aber sich doch etwas mehr Ordnung in Italien erhofft, könnte versucht sein, Silvio Berlusconi seine Stimme zu geben. Der vierfache Ex-Premier und derzeitige EU-Parlamentarier, der einst in aller Öffentlichkeit nicht nur Steuerhinterziehung rechtfertigte, als Steuerbetrüger letztinstanzlich verurteilt ist und mit diversen Skandalen für Furore gesorgt hat, arbeitet an einer Allianz mit Salvinis Lega und steht wieder im Zentrum der römischen Politik. Sogar die sogenannten Finanzmärkte reagieren positiv, wenn von einer Regierungsbeteiligung Berlusconis die Rede ist. Das sagt viel über die Zustände in Rom, aber auch über die Finanzmärkte selbst.

Schließlich hat dieser Tage auch der Ex-Ministerpräsident und (Ex-)Sozialdemokrat Matteo Renzi plötzlich wieder Aufwind. Der frühere Parteichef des Partito Democratico (PD) arbeitet hinter den Kulissen an einer Übergangsregierung und einer neuen, von ihm geführten Partei. Das ist auch deshalb notwendig, weil den Selbstdarsteller bei den Sozialdemokraten kaum noch jemand ausstehen kann.

Die Preisfrage lautet nun: Sind die italienischen Politiker so unqualifiziert, dass die Italiener gar keine konstruktive Entscheidung treffen können? Oder spiegelt das Personal in Rom schlicht den Zustand eines Landes wieder, über das selbst die Landsleute oft nur noch den Kopf schütteln können? „Suum cuique" (Jedem das Seine) möchte man mit dem klassisch-legendären römischen Politiker Cicero feststellen. Dass unter diesen Bedingungen ein radikaler Menschenfänger wie Salvini so großen Erfolg hat, kann da kaum noch verwundern.