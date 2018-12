Seitdem die Lesumbrücke teilgesperrt ist, kommt es in Stoßzeiten zu stockendem Verkehr. (Frank Thomas Koch)

„Es ist der Wahnsinn“, schreibt Thomas Fischer. Janett Schmidt spricht vom „puren Chaos“, das auf den Autobahnen 27 und 270 herrsche. Und Antje Köhler berichtet: „Heute war es noch schlimmer.“ Exemplarisch machen diese drei Leser des WESER-KURIER deutlich, wie sie die Auswirkungen der Teilsperrung der Lesumbrücke auf der A 27 derzeit erleben.

Nach strenger Definition kann von Verkehrschaos oder Stau in den allermeisten Zeiten allerdings nicht gesprochen werden. Der ADAC definiert einen Stau erst als Stau, wenn gar nichts mehr geht – die Autos also komplett stehen. In allen anderen Fällen, auch wenn die Fahrzeuge nur ab und an und mit wenigen Kilometern pro Stunde bewegt werden, spricht der Verband von zähflüssigem oder stockendem Verkehr.

Mehr zum Thema Teilsperrung der Lesumbrücke Reportage: Der Verkehr auf der A27 stockt Die Teilsperrung der Lesumbrücke macht die A27 zum Nadelöhr, ein Verkehrschaos bleibt bis auf einen ... mehr »

Über Portale wie Google Maps oder alternative Routenplaner können Autofahrer schon vor ihrer Fahrt sehen, mit wie viel Verzögerung sie auf der von ihnen ausgewählten Strecke rechnen müssen. Die Fahrt über die Lesumbrücke, das hat eine Stichprobe am Dienstagmorgen ergeben, dauerte wegen der Baustelle etwa 35 Minuten länger als sonst üblich. Das heißt: Für die einfache Fahrt von ­Vegesack in die Bremer City musste am Dienstag teilweise mehr als eine Stunde Zeit eingeplant werden. Erschwerend kam am Morgen hinzu, dass es in der Baustelle einen Unfall gab, der zu weiteren Verzögerungen führte.

Schwerpunkte von stockendem Verkehr sind nach Angaben von Verkehrsexperten meist die Bereiche von Ein- und Ausfahrten. Das lässt sich auch im Bereich der Lesumbrücke erkennen: Zu Verzögerungen kam es nicht nur durch die Brücke selbst, sondern auch vom Übergang A 270 auf A 27.

Tipps für einen besseren Verkehrsfluss

Stillstand oder stockender Verkehr bedeutet für Autofahrer nicht, dass sie sich zurücklehnen können. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) weist darauf hin, dass Fahrer das Verkehrsgeschehen weiter im Auge behalten müssen. Auch im Stau müsse der Wagen vorausschauend und defensiv bewegt werden. Schnelles Vorfahren und abruptes Bremsen sei im Hinblick auf den Spritverbrauch unwirtschaftlich. Außerdem zerstöre es noch den letzten Rest des Verkehrsflusses. Das Gleiche gilt laut DVR auch im weiteren Stauverlauf für unnötige Spurwechsel. Verkehrsexperten geben einen weiteren Tipp für einen besseren Verkehrsfluss: Ein reibungslos funktionierendes Reißverschluss-Verfahren helfe vor Engstellen, kilometerlange Probleme zu vermeiden. Das bedeutet: Von der zu Ende gehenden Spur nicht so früh wechseln wie möglich, sondern erst am tatsächlichen Ende auf die weiterführende Spur fahren.