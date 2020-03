Überhöhte Nitratwerte im Grundwasser gibt es vor allem in Gegenden mit einer landwirtschaftlichen Nutzung. (Philipp Schulze)

Die Botschaft der Studie ist deutlich: In alarmierender, dunkelroter Farbe ist Bremen auf der Deutschlandkarte einer Datenanalyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) eingezeichnet. Das Bundesland hat der Grafik zufolge die Grenzwerte der Nitratbelastung im Grundwasser von 50 Milligramm pro Liter deutlich überschritten. Das verärgert die Experten des Umweltressorts. „Hier wird eine einzige Messstelle zum Gesamtmaßstab für Bremen erklärt. Das ist fachlich nicht zulässig“, sagt Behördensprecher Jens Tittmann.

Die DIW-Ökonomen und Macher der Studie beziehen sich auf Daten des Jahres 2016 – neuere Messwerte für Nitrat im Grundwasser gibt es beim Umweltbundesamt (UBA) noch nicht, allerdings soll es in diesem Jahr neue Zahlen geben.

Nitratbelastung von mehr als 50 bis 380 Milligramm pro Liter

Details zu den Ergebnissen für Bremen sind in der veröffentlichten DIW-Studie nicht enthalten. In Abbildungen zu der durchschnittlichen und der maximalen Nitratbelastung des Grundwassers deutet die rote Signalfarbe nur auf einen Wert von mehr als 50 bis 380 Milligramm pro Liter hin.

Auf Nachfrage beim DIW in Berlin stellt sich heraus, dass für Bremen die Angaben von zwei Messstellen ausschlaggebend waren. Die eine mit Werten aus den Jahren 2012 bis 2016 mit mehr als 100 Milligramm Nitrat pro Liter, die andere mit einem Gehalt von 0,5. „Wir haben uns die Daten angeschaut, die zum Teilmessnetz Landwirtschaft gehören“, sagt Studienautorin Greta Sundermann. Also insbesondere die in landwirtschaftlich geprägten Regionen. Bundesweit kommt das DIW zu dem Ergebnis, dass die Nitratbelastung im Grundwasser die lange bekannten Überschreitung des Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter bei knapp 18 Prozent der Messstellen bestätigen. So auch in Bremen.

Die Analyse sorgt im Umweltressort allerdings für großes Unverständnis. Die Werte haben sich in den Jahren 2018 und 2019 zwar nicht wesentlich geändert. Aber die von der DIW herangezogene Messstelle „FLB 123“ sei nur repräsentativ für den landwirtschaftlichen Raum und befinde sich in Rekum im Bereich der Geest von Bremen-Nord, heißt es aus dem zuständigen Referat der Behörde. Dort spiele sich der überwiegende Teil der Landwirtschaft ab. „In Bremen werden aber nur 20 Prozent der Landesfläche von bäuerlichen Betrieben landwirtschaftlich genutzt. Als Stadtstaat sind wir ein urban geprägter Raum“, sagt Ressortsprecher Jens Tittmann. Neben dem Netz der Europäischen Umweltagentur (EUA) hat das Bundesland laut Umweltressort 149 sogenannte Grundwassergütemessstellen. „Der Mittelwert aller gemessenen Nitratkonzentrationen dieses Netzes im Land Bremen liegt bei circa elf Milligramm pro Liter“, so Tittmann. Nur wer alle Werte betrachte und auswerte, bekomme „ein differenziertes und weniger dramatisches Bild“ davon, wie das Grundwasser belastet ist, so Tittmann.

Nitratwerte und landwirtschaftliche Nutzung

Hintergrund der DIW-Datenanalyse ist der Zusammenhang von überhöhten Nitratwerten im Grundwasser und einer landwirtschaftlichen Nutzung. „Insbesondere sind die ­Nitratwerte an einer Messstelle höher, je stärker das umliegende Gebiet eine agrarwirtschaftliche Landnutzung in Form von Acker- und Weinanbau aufweist“, sagt Studienautorin Sundermann und verweist auf den Bericht des Instituts.

Auf Druck der EU hat die Bundesregierung schärfere Regeln fürs Düngen auf den Weg gebracht, Anfang April soll der Bundesrat die Verordnung verabschieden.

