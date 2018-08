Die Route des CSD wird wie im letzten Jahr über den Wall führen. (emsn.de/Kerstin Völz)

Wenn die Parade zum CSD in Bremen am Samstag durch die Innenstadt führt, kann es im Bus- und Bahnverkehr teils zu erheblichen Einschränkungen und Verspätungen kommen. Das kündigt BSAG-Sprecher Andreas Holling an. Davon betroffen seien die Bahnen der Linien 1, 2, 3, 4, 6 und 8 sowie die Busse der Linien 24, 25, 26 und 27. Zudem werde der Ostertorsteinweg ab 14.30 Uhr für den Bahnverkehr und ab 16 Uhr sogar für den kompletten Verkehr bis 21 Uhr gesperrt. Das hängt auch mit dem Heimspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 zusammen.

Wo die Route des Christopher Street Day (CSD) langführt

Die Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern startet um 14.30 Uhr in der Straße Am Wall. Dort können sich Teilnehmer ab 11 Uhr aufstellen. Anschließend biegt die Parade an der Stadtbibliothek ab und führt über die Domsheide zum Marktplatz und schließlich über Obernstraße und Faulenstraße, vorbei an Radio Bremen und der Volkshochschule, über den Wall zurück zur Stadtbibliothek.

Hier soll die Parade zum CSD in Bremen langführen. (www.csd-bremen.org)

Am Theater am Goetheplatz / Am Wall soll dann um 17 Uhr eine politische Abschlusskundgebung stattfinden. Dort wartet anschließend ein buntes Kulturprogramm und zahlreiche Infostände auf die Teilnehmenden, dass voraussichtlich gegen 20 Uhr enden soll.

Ab 22 Uhr kann dann im Schlachthof auf allen Ebenen weiter gefeiert werden - dort gibt es eine große Abschlussparty. Die Tickets kosten an der Abendkasse acht Euro, die Erlöse wollen die Veranstalter für die Durchführung des CSD im kommenden Jahr nutzen.