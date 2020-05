Lernen zu Hause prägt den Alltag der Schüler seit Wochen. (Sebastian Gollnow /dpa)

Regulär bewertet werden soll in diesem Schulhalbjahr vor allem das, was Bremer Schülerinnen und Schüler in Anwesenheit der Lehrkräfte machen. Das hat die Bildungsbehörde in einer Mitteilung klargestellt. Sie unterscheidet drei Phasen: Phase eins ist die Zeit vor den Schulschließungen am 16. März. Die Leistungen bis zum 13. März sollen normal bewertet werden.

Phase zwei ist die Zeit ohne Unterricht. Aufgaben, die Schüler in dieser Zeit bekommen haben, sollen nur in die Bewertung mit einfließen, wenn „sie sich positiv auf das individuelle Leistungsbild auswirken“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Das bedeutet, wenn Schüler in den Wochen der Schulschließungen Aufgaben nicht oder nur unzureichend bearbeitet haben, soll das ihre Bewertung nicht verschlechtern.

Als dritte Phase gilt der Behörde die Zeit, in der Schüler zumindest stundenweise wieder vor Ort in den Schulen sind. In dieser Zeit soll die Leistung im Präsenzunterricht regulär bewertet werden. Für Klassen, für die es nun eine Kombination aus Unterricht in der Schule und Lernen zu Hause gibt, solle transparent geplant werden, was bewertet werde. „Die bewertbare Leistung wird unter Aufsicht der Lehrkraft erbracht“, so die Behörde. Für Jahrgänge ohne Präsenzzeiten sollen die zu Hause erbrachten Leistungen „durch Lehrkräfte individuell und pädagogisch wertgeschätzt, jedoch nicht formal bewertet werden“.

Gut für die Motivation

Die Vorgaben zur Leistungsbewertung hält Achim Kaschub von der Bremer Schulleitungsvereinigung für angemessen. „Wer sich zu Hause beim Lernen bemüht hat, kann dafür ein Lob bekommen, das ist gut für die Motivation“, sagt er. Es gebe aber auch Schüler, die gar keine Aufgaben bearbeitet hätten. Würde man dies benoten, würde man letztlich fehlende technische Möglichkeiten oder das Verhalten der Eltern bewerten, so Kaschub.

Der Schulleiter der Oberschule an der Hermannsburg in Huchting betont: „Bei uns im Stadtteil gibt es unglaublich viele Schüler, die nicht die technischen Möglichkeiten für digitales Lernen haben.“ Mehr als die Hälfte habe keinen Drucker, etwa die Hälfte keinen Computer und nur ein Handy und viele Schüler nicht genug Datenvolumen, um Aufgaben online abzurufen und zu bearbeiten.

Die Elternvertretung begrüßt die Regelung grundsätzlich: „Ich finde die Bremer Variante sinnvoll“, sagt Martin Stoevesandt vom Zentralelternbeirat. Er stellt klar: In Bremen könne man ohnehin nicht sitzen bleiben, also müsse auch jetzt niemand ein Jahr wiederholen, weil er in der Corona-Zeit den Anschluss verloren habe. Allerdings hat Stoevesandt auch etwas zu bemängeln: „Kritisch sehe ich, dass die Kinder jetzt direkt in den ersten Unterrichtsstunden nach der Schulschließung wieder regulär bewertet werden sollen.“

Auch für diese Zeit hätte man festlegen können, nur positive Tendenzen zu bewerten, so Stoevesandt. Eine reguläre Benotung ab jetzt halte er nur für die Q 1-Jahrgänge für sinnvoll, die seit 27. April wieder voll unterrichtet würden und Punkte fürs Abitur sammeln müssten. Eine reguläre Bewertung aller Schüler ab den ersten Unterrichtsstunden hält er für „nicht fair“: Generell seien die Schulen für den Wiedereinstieg mit Corona-Auflagen zu unterschiedlich aufgestellt, um gleiche Lernbedingungen für alle Schüler zu bieten.