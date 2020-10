Das Container-Terminal Bremerhaven zählt weiterhin zu den wichtigsten Umschlagplätzen in Europa. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Von Bremerhaven in die weite Welt – ein Sprichwort mit langer Tradition. Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Seestadt zum größten Auswandererhafen Europas auf. Von hier aus machten sich viele Menschen auf den Weg nach Amerika, um ihr Glück zu suchen. Etwa zur gleichen Zeit gründeten die Bremer Kaufleute Hermann Henrich Meier, Eduard Crüsemann und Gustav Kulenkampff den Norddeutschen Lloyd, der in den 1880er-Jahren zur größten Reederei der Welt wurde.

Bedeutung der Häfen ist geblieben

100 Jahre später traf die Werftenkrise Bremen und Bremerhaven, vor allem die Seestadt musste sich an vielen Stellen neu erfinden. Die Bedeutung der Häfen aber ist trotz der Krise geblieben.

Obwohl die Umschlagzahlen in den vergangenen Jahren stagnierten und teilweise sogar leicht zurückgegangen sind, gilt auch heute noch: Bremerhaven ist einer der wichtigsten Standorte für den weltweiten Handelsverkehr. Hier liegt der viertgrößte Containerhafen Europas mit einer Gesamtlänge von fünf Kilometern.

Nach dem Spatenstich im Februar 1968 wurde das Container-Terminal immer weiter ausgebaut. Heute können an der längsten zusammenhängenden Stromkaje der Welt 14 Containerschiffe gleichzeitig abgefertigt werden. Zuständig für die Infrastruktur der Häfen in Bremen und Bremerhaven ist seit 2002 die Gesellschaft Bremenports, die im vollständigen Besitz der Stadt Bremen ist.

Im Jahr 2019 liefen 2393 Containerschiffe bremische Häfen über den Seeweg an – die meisten davon das Container-Terminal in Bremerhaven. Die Schiffe aus aller Welt brachten dabei etwa 1,4 Millionen Container in die Häfen der Hansestadt. Ungefähr die gleiche Menge verließ die bremischen Häfen über den Seeweg. Das Gewicht aller im vergangenen Jahr in Bremen und Bremerhaven umgeschlagenen Container betrug mehr als 50 Millionen Tonnen.

Die wichtigsten Im- und Exporteure sind die großen Industrienationen in Europa, Asien und Amerika. Im vergangenen Jahr führte Russland mit etwa 3,8 Millionen Tonnen die meisten Güter in die bremischen Häfen ein. Der mit Abstand wichtigste Abnehmer von Waren, die Bremen und Bremerhaven über den Seeweg verlassen, sind die USA. 2019 gingen Güter mit einem Gesamtgewicht von 6,5 Millionen Tonnen in das Land. Auf dem zweiten Platz der Abnehmerländer liegt China mit etwa drei Millionen Tonnen.

Die Flaggen, unter denen die Seeschiffe fahren, gehören dabei häufig zu ganz anderen Ländern. Laut dem Statistischen Jahrbuch 2019 belegen Staaten wie Panama, Liberia und Zypern die Spitzenpositionen aller in Bremerhaven ein- und auslaufenden Handelsschiffe. Dass die Schiffe in diesen Ländern registriert sind, hat vor allem steuerliche Gründe. In der Seefahrt ist deshalb auch von sogenannten Billigflaggenstaaten die Rede.

Obwohl in den bremischen Häfen Waren jeder Art umgeschlagen werden, kommt dem Auto eine besondere Bedeutung zu. Bei den Exportgütern nehmen Fahrzeuge eine Spitzenposition ein. Im Jahr 2019 traten 1,4 Millionen Stück davon die Reise über das Meer in die ganze Welt an. Allerdings ist auch diese Zahl zuletzt gesunken – vor fünf Jahren waren es noch fast 1,8 Millionen. Dennoch sind die bremischen Häfen nach wie vor der europaweit zweitgrößte Umschlagplatz für Autos. Beim Transport kommen spezielle Schiffe zum Einsatz, von denen jedes etwa 8000 Pkw fasst. Ein großer Teil der jeweils etwa 35 Millionen Tonnen Güter, die in bremischen Häfen jährlich ein- und ausgehen, sind Fertigprodukte.

Neben Fahrzeugen zählen dazu zum Beispiel Möbel und Maschinen. Obwohl die meisten Waren mittlerweile in genormten Containern transportiert werden, übernehmen Massengutfrachter immer noch etwa ein Drittel des weltweiten Seeverkehrs. Zum Massengut zählen neben Lebensmitteln wie Getreide zum Beispiel Erze, Steine und Erden. Mit etwa fünf Millionen Tonnen jährlich wird diese Warengruppe in den bremischen Häfen besonders häufig umgeschlagen.