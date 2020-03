Im Trauzimmer sind dieser Tage maximal vier Personen erlaubt, sagt Petra Konzok, Leiterin des Standesamtes Bremen-Mitte. (Kuhaupt)

Gewöhnungsbedürftig – so beschreibt Petra Konzok, Leiterin des Standesamtes Bremen-Mitte, Eheschließungen in der Coronakrise. Normalerweise, sagt sie, gehe es viel um Nähe. Ums Händeschütteln, ums Gratulieren, um warme Worte. Jetzt gehe es vor allem um Abstand.

Mindestens zwei Meter stehen die Standesbeamten dieser Tage von den angehenden Eheleuten entfernt. Sicherheitsmaßnahme. „Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, vermeiden wir den direkten Kontakt“, sagt Konzok. Familie und Freunde dürften nicht dabei sein; während der Trauung seien sie maximal zu viert: Beamter, Paar, manchmal ein Dolmetscher. Nur die Blumendeko, die gebe es weiterhin. Und die feierliche Kleidung. „Wir stehen da nicht mit Mundschutz und Gummihandschuhen“, sagt Konzok. „Wir versuchen, die Trauungen trotz allem zu einer schönen Erinnerung zu machen.“ Terminabsagen wegen der Vorkehrungen habe es bislang kaum gegeben. „Die Bremer zeigen großes Verständnis“, sagt Konzok. „Die meisten sind froh, dass wir überhaupt weitermachen.“

Die Corona-Pandemie hat das Leben in der Stadt verändert. Wer kann, bleibt zu Hause; wer zur Arbeit muss, soll Abstand halten. Wenn möglich. Doch was heißt das für Standesamt, Finanzamt oder Sozialzentren? Orte, an denen üblicherweise täglich viele Menschen zusammenkommen? An denen der persönliche Kontakt nicht selten integraler Bestandteil des Service ist?

Geburtsurkunden per E-Mail

Ein Blick in die Stadt zeigt: Auch die Behörden mussten improvisieren. Vieles läuft dieser Tage digital oder telefonisch. Im Standesamt etwa werden Geburtsurkunden, die sonst gern auch persönlich abgeholt werden, per E-Mail verschickt. Bereits vereinbarte Anmeldungen zur Eheschließung, die ein persönliches Gespräch voraussetzen, werden hingegen wie geplant durchgeführt – in Räumen, die den nötigen Abstand zulassen. Neue Termine, sagt Petra Konzok, würden bis zum 19. April allerdings nicht vergeben: um das Personenaufkommen im Amt möglichst gering zu halten. Wie es danach weitergehe, müsse man spontan entscheiden. „Wir müssen die Lage jeden Tag neu bewerten.“

Das kann Dagmar Bleiker, Sprecherin des Finanzsenators, bestätigen. Sie sagt: „Das Virus hat die Arbeit im öffentlichen Dienst auf den Kopf gestellt.“ Auch im Finanzamt sei der laufende Betrieb vollständig umstrukturiert worden, die Beratung vor Ort entfalle – der gebotene Abstand wäre nicht zu gewährleisten gewesen. Ersatzhalber sind die Beamten telefonisch, per Post oder E-Mail zu erreichen. Besonders dringliche Anträge, etwa auf Herabsetzung vorauszuzahlender Steuersummen, würden möglichst schnell bearbeitet – mit Unterstützung Beschäftigter, die üblicherweise andere Aufgaben übernehmen. Außendienstler etwa, die gerade ohnehin nicht unterwegs sein können.

Auch beim Amt für soziale Dienste sei der Kundenkontakt auf ein Minimum reduziert worden, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Senatorin für Soziales. In den Sozialzentren sowie im Amt für Versorgung und Integration fänden Beratungsgespräche vorrangig am Telefon und per E-Mail statt. In Einzelfällen könne allerdings ein persönlicher Termin vereinbart werden; entsprechende Notdienste seien eingerichtet.

„Nicht völlig vermeiden lässt sich der Kontakt, wenn Menschen ohne Konto Leistungen beziehen“, sagt Schneider. Dann also, wenn Geld nicht überwiesen werden kann, sondern persönlich entgegengenommen wird. Wohnungslose etwa kommen dafür in ein Sozialzentrum in der Rembertistraße, in dem auf größtmöglichen Abstand geachtet wird. Ähnlich werde im Falle Geflüchteter verfahren, die noch kein Konto besitzen. In den Übergangswohnheimen werde das Geld über einen Schalter ausgegeben; die Wartenden seien dabei zu Distanz angehalten. Außerdem seien Spuckschutzscheiben bestellt worden, die eine Tröpfchenübertragung verhindern sollen. „Wir hoffen, dass die pünktlich zur nächsten Übergabe Anfang des neuen Monats da sind“, sagt Schneider.

Schreiben vom Jobcenter mit Barcode

Das Jobcenter umgeht den persönlichen Kontakt, indem kontolosen Kunden zum Monatswechsel ein Schreiben mit einem Barcode zugeschickt wird, der bei Banken gegen Bargeld eingetauscht werden kann. Beratungen finden nur noch per E-Mail oder Telefon statt; neben der bekannten Service-Nummer wurde eine Sonderhotline eingerichtet. „Die Kunden sind schnell darauf eingestiegen“, sagt Thorsten Spinn, stellvertretender Geschäftsführer der Bremer Behörde.

Bei der Wohngeldstelle kämen Übergaben von Bargeld ohnehin nicht vor, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Bausenatorin. Beratungen fänden derzeit ausschließlich telefonisch und per E-Mail statt. Unterschriebene Anträge können in den Briefkasten vor dem Dienstgebäude an der Contrescarpe eingeworfen werden. Die Formulare liegen im weiterhin zugänglichen Eingangsbereich der Behörde aus.

Im Grundbuchamt, das dem Amtsgericht unterstellt ist, gehe alles mehr oder minder seinen gewohnten Gang, sagt Richterin Cosima Freter – „mit etwas längeren Wartezeiten“. Zu großen Menschenansammlungen komme es in der Behörde ohnehin selten, da Anträge auf Einsicht ins Grundbuch mehrheitlich von Notaren gestellt würden. Für sie sei die Antragsstelle der Behörde weiterhin geöffnet, für Privatpersonen hingegen nicht. „Kontaktieren können sie das Grundbuchamt aber natürlich trotzdem“, sagt Freter. Telefonisch werde dann geklärt, ob ein Anliegen sich um ein paar Wochen verschieben lasse. Nur „in zwingend erforderlichen Fällen“ werde ein Termin vor Ort vereinbart. „Dann achten wir darauf, dass sich nur ein Mitarbeiter und der Besucher in einem Raum befinden.“

Empathie zeigen erschwert

Eine Herausforderung ist das Kontaktverbot für Stefan Mehrtens. Für Menschen, die in die Agentur für Arbeit kommen, ist er in der Regel einer der ersten Ansprechpartner. „Es kommt immer wieder vor, dass ich mit Kunden zu tun habe, die um ihre Existenz bangen“, sagt Mehrtens. Das persönliche Gesprächsei deshalb wichtig, neben der fachlichen Beratung gehöre es oft auch dazu, zuzuhören und Empathie zu zeigen. Das falle jetzt schwerer. Seit zehn Tagen darf Mehrtens, wie alle Beschäftigten der Agentur, nur noch per Telefon oder E-Mail beraten – „und das, obwohl sich jetzt natürlich besonders viele Menschen melden, die nicht wissen, wie es weitergehen soll“. Er erzählt von einer jungen Mutter mit Kleinkindern, deren Arbeitgeber Kurzarbeit angekündigt habe, auch eine Kündigung habe im Raum gestanden. „Das sind Fälle, in denen es natürlich sehr viel schöner wäre, der Kundin gegenüberzusitzen.“

Trotzdem mache er die Erfahrung, dass die Menschen vor allem froh seien, dass sie weiterhin Hilfe bekämen. Viele Antworten auf jetzt drängende Fragen, etwa zu Kurzarbeitsregelungen, werden zudem in einer Übersicht auf der Website der Behörde zur Verfügung gestellt. Um die vielen Anrufe entgegen nehmen zu können, wurden zusätzliche Hotlines eingerichtet. „In der letzten Woche“, sagt der Bremer Sprecher Jörg Nowag, „gab es bundesweit zwei Millionen Anrufe pro Tag.“