Führende Bremer CDU-Politikerinnen und Politiker haben Skepsis gegenüber einer Urwahl des Kanzlerkandidaten geäußert. „Ich lehne eine Urwahl in diesem Fall ab“, sagte Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann. Grundsätzlich sei sie für Mitbestimmung. In diesem Fall gehe es aber darum, einen gemeinsamen Kandidaten für CDU und CSU zu finden. Das sei mit einer Urwahl in nur einer Partei schwierig. Zudem sei nach den Regionalkonferenzen mit Annegret Kramp-Karrenbauer als neuer Parteichefin schon eine Wahl getroffen worden. „Ich halte sie für eine sehr, sehr fähige Kandidatin“, sagte Motschmann.

„Ich halte es wie Paul Ziemiak“, sagte CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder. Generalsekretär Ziemiak lehnt eine Urwahl ab. „Wir sollten uns auf Inhalte konzentrieren und nicht wie die SPD einen parteiinternen Wahlkampf abhalten“, ergänzte Meyer-Heder. „Ich finde auch, dass Annegret ihren Job gut macht. Sie bringt eine menschliche Note in die Politik. Ich glaube, dass sie die Kraft hat, die Partei in die nächste Wahl zu führen.“

Die Bremer JU-Vorsitzende Wiebke Winter sagte: „In der Jungen Union Bremen wird die Urwahl kontrovers diskutiert. Die Mehrheit im Landesvorstand plädiert dafür.“ Sie selbst stehe einer Urwahl noch etwas skeptisch gegenüber. „Ich sehe zwar den Vorteil, dass das die Attraktivität von Parteipolitik steigern würde. Aber ich fände es falsch, vom Prinzip der repräsentativen Demokratie abzuweichen“, erklärte Winter. „Wir sollten uns darauf konzentrieren, gute Politik für die Menschen da draußen zu machen und uns nicht mit uns selbst beschäftigen.“

Rainer Bensch, Kreisvorsitzender in Bremen-Nord, sagte zu einer Urwahl: „Wichtiger ist, dass sich CDU und CSU geschlossen auf einen Kandidaten einigen. Geschlossenheit ist das A und O“. Yvonne Averwerser, Vize-Landesvorsitzende, zeigte sich noch nicht festgelegt. Sie sagte: „Ich bin bin da offen“. Jens Eckhoff, ebenfalls Vize-Landeschef, sagte, es sei noch zu früh, um über eine Urwahl oder Kanzlerkandidaten zu reden.

Und Niedersachsen?

Keinen Anlass für Spekulationen über Personen und Verfahren sieht derzeit Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann. „Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich die Frage der Kanzlerkandidatur nicht“, sagte der Wirtschaftsminister dem WESER-KURIER. „Wenn die Kanzlerkandidatur Thema wird, werden wir auch in Ruhe entscheiden, wie wir die Person für unsere Spitzenkandidatur bestimmen.“ Ähnlich äußerste sich Fraktionschef Dirk Toepffer. „Personaldebatten mitten in der Legislaturperiode sind unangebracht. Wir werden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Verfahren unsere Person für die Spitzenkandidatur der CDU nominieren.“

Offen für eine direkte Beteiligung der Parteibasis zeigte sich dagegen bereits der Landtagsabgeordnete Volker Meyer aus Bassum. „Die CDU macht seit Jahrzehnten gute Erfahrungen bei der Aufstellung von Kandidaten in Urwahl.“ Für die Kanzlerkandidatur gebe es bisher keine Vorgaben. „Hierfür wünsche ich mir ein festes Verfahren, gerne die Urwahl, mindestens aber die Bestimmung des Kanzlerkandidaten durch den Bundesparteitag.“

Für seine eigene Partei kann sich SPD-Ministerpräsident Stephan Weil die Mitsprache der Basis bei der Kanzlerkandidatur sehr gut vorstellen. „In Niedersachsen hat die SPD gute Erfahrungen mit einer Urwahl gemacht,“ sagte der Regierungschef dem WESER-KURIER mit Blick auf seine eigene Kür vor der Landtagswahl 2013. „Ich kann der Idee einer Urwahl der Spitzenkandidaten deswegen nach wie vor viel abgewinnen.“