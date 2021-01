Der Corona-Lockdown läuft voraussichtlich bis Ende Januar. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Mitte Dezember sind Bremen, Niedersachsen und der Rest der Republik sozusagen in den Winterschlaf versetzt worden: Seit dem 16. Dezember läuft der zweite harte Lockdown. Geschäfte sind geschlossen, die Schulpflicht ist ausgesetzt, die Kontakte auf ein Minimum reduziert. Mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz sind die Vorgaben nun noch einmal verschärft worden.

Wie empfinden Bremerinnen und Bremer, bei denen es im Beruf nicht ohne direkten Kontakt zu anderen geht, die Regelungen? Oder die zur Risikogruppe gehören und ihre Familie und Freunde selten oder gar nicht gesehen haben? Und wie blicken Menschen, bei denen die Einschränkungen das komplette Leben umkrempeln, auf die Entscheidungen? Eine Bestandsaufnahme.

Carolin Wohlgemuth - Mutter

Die Präsenzpflicht in den Schulen aufzuheben ist zumindest ein Anfang. Ich frage mich aber, ob das im Zuge der Pandemie-Bekämpfung ausreicht. Oder ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, die Schulen für drei Wochen ganz dichtzumachen. Für mich habe ich jedenfalls entschieden: Meine beiden Kinder werden weiterhin von zu Hause aus lernen. Die gehen in die siebte und neunte Klasse, das kriegen wir hin.

Mich stört die mangelnde Verlässlichkeit. Für Eltern ist der Alltag schwer zu planen, wenn es kein klares Konzept gibt. Gerade wenn man berufstätig ist und sich mit dem Arbeitgeber absprechen muss. Warum kann die Behörde nicht einfach sagen: Bei diesen oder jenen Inzidenzzahlen passiert dieses oder jenes? Dann könnte man sich darauf einstellen.

Ich frage mich, warum die Kultusminister die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in den Wind schlagen. Es ist doch absurd, dass die Kinder in den Schulen zusammenkommen, aber man ansonsten seine Kontakte beschränken soll.

Es ist völlig intransparent, auf welche Fachleute sich die Behörden eigentlich stützen. Es fehlt mir die Offenheit für alternative Konzepte. Dafür, wie man Kinder unterrichten kann, die zu Hause nicht betreut werden können.

Stefan Trapp - Kinder und Jugendliche

Die Maßnahmen sind im Wesentlichen richtig. Der Lockdown light hat gezeigt, dass die Menschen ihre Kontakte nicht ausreichend zurückfahren, damit die Infektionszahlen sinken. In den USA und Großbritannien sieht man, wie leicht das aus dem Ruder laufen kann. In die Verlängerung zu gehen, ist jetzt die Chance, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.

Ich hoffe stark, dass die Politik diese Zeit jetzt nutzt, die einzelnen Maßnahmen anzupassen. Ende Januar muss unbedingt geregelt sein, in welchen Bereichen Hygienekonzepte ein normales Leben ermöglichen. Die zusätzlichen drei Wochen müssen dafür genutzt werden, wirklich passgenau auf die Hygienekonzepte zu gucken und spezifischere Regelungen zu erlassen.

Meine Kritik: Es wird wieder einfach sehr allgemein mit dem Thema Kinder und Jugendliche umgegangen und sehr schnell zu einer Komplett-Schließung von Schulen und Kitas gegriffen – ohne dass es dafür eine gute wissenschaftliche Begründung gibt.

Wir wissen, dass gerade jüngere Kinder die Pandemie nicht treiben. Und wir wissen, welche psychischen und auch körperlichen Schäden der Lockdown im März – etwa wegen Bewegungsmangel und Kalorienkonsum – angerichtet hat.

Werner Voss - Pflegeheimbewohner

Ich weiß, das ist eine Meinung, die nicht viele teilen, aber ich halte das alles für übertrieben und überflüssig. Die können so viele Restaurants und Geschäfte schließen, wie sie wollen, das hat überhaupt keinen Einfluss. Am Ende wird sich das Virus mit dem beginnenden Frühjahr einfach von allein totlaufen. Ab Ende April oder Anfang Mai werden die Infektionsraten einfach sinken, ob und mit oder ohne Lockdown.

Und das sage ich nicht erst seit gestern, das habe ich auch schon im Spätsommer so gesehen. Das war bisher bei jeder Grippewelle so und viel anders sehe ich Corona nicht. Ich bin da einfach Optimist.

Aber ich weiß auch, dass die Politik nicht einfach meinen Optimismus teilen kann und deswegen dann nichts unternimmt. Die Leute erwarten offensichtlich, dass etwas gemacht wird, also passiert auch was. Wahrscheinlich hängt mein persönlicher Optimismus damit zusammen, dass Krankheiten bei mir selten sonderlich schwer verlaufen. Ich hatte vor einigen Wochen Gürtelrose.

Da klagen immer alle über große Schmerzen. Hatte ich aber nicht und nach acht Tagen war es ausgestanden. Ich wollte mich deswegen auch ursprünglich gar nicht impfen lassen. Habe ich dann aber doch gemacht, schon um meine Familie nicht weiter zu beunruhigen.

Andrée Pätzold - Anästhesiepfleger

Aus meiner täglichen beruflichen Erfahrung ist der jetzt verlängerte und verschärfte Lockdown absolut notwendig. In den Kliniken haben wir schon vor Corona immer mal wieder an der Belastungsgrenze gearbeitet. Jetzt sind wir dauerhaft in dieser Situation.

Durch die notwendigen Isolationsmaßnahmen liegen Patienten länger als üblich in der Notaufnahme, bevor wir sie mit negativem Testergebnis auf eine reguläre Station bringen können. Viele Kollegen klagen über Kopfschmerzen, weil wir komplette Arbeitstage mit Maske und in voller Schutzausrüstung verbringen. Am Ende jeder Schicht ist man komplett durchgeschwitzt. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wird, falls die Infektionszahlen weiter steigen.

Im Frühjahr gab es diesen Slogan des Klinikpersonals: „Bleibt Ihr für uns zuhause, wir bleiben für Euch hier.“ So eine Haltung wünsche ich mir wieder. Aber ich fürchte, jeder sucht wieder sein Schlupfloch, weil zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen auf jetzt eine Person eines anderen Haushalts schwer zu kontrollieren sind.

Für mich hat die Silvesternacht gezeigt, dass bei zu vielen immer noch die notwendige Eigenverantwortung fehlt. Es gab ein Verkaufsverbot für Feuerwerk. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass weniger geböllert wurde.

Jan Eric Ströh - Lehrer und Gewerkschaftler

Mit der Aufhebung der Präsenzpflicht allein ist es nicht getan. In meinen Augen sollte Distanzlernen mit Wechselunterricht verbunden werden. Für uns Lehrer ist der Unterricht so kaum noch planbar. Vielleicht entscheiden die Eltern einmal, dass ihr Kind zu Hause bleiben soll und ändern ihre Meinung wieder – was dann? Die Schulleitungen kommen da in eine Riesenbredouille.

Mir fehlt die Kreativität bei der Lösung der Problematik. Man kann auch neue Räume außerhalb der Schule öffnen, mit externer Unterstützung. Es muss nicht alles in der Schule passieren. Wir brauchen eine tragfähige, langfristige Strategie. Wir brauchen Kontinuität. Eine Planung, die auch mal bis Ostern reichen kann. Diese ständige Kurzfristigkeit hilft keinem weiter. Schon im Herbst hätte man Halbgruppenunterricht machen können. Es ist doch immer noch besser, wenn nur die Hälfte der Schüler kommt als in einen kompletten Lockdown zu gehen.

Aber man will sich eben nicht festlegen. Dabei ist doch längst offensichtlich geworden, dass die Schule ein Verbreitungsort des Virus ist – weit mehr als zunächst angenommen. Da muss man jetzt mal eingestehen: Die Bildung ist nicht das allererste, sondern die Gesundheit.

Fati Abass - Bus- und Straßenbahnfahrerin

Heute habe ich in der Disposition gearbeitet, fahre aber ansonsten regelmäßig Bus und Straßenbahn. Homeoffice geht da nicht. In der Bahn haben wir die Kabinen und somit keinen Fahrgastkontakt. Im Bus ist es etwas anders, aber die meisten Fahrgäste tragen ihre Masken. Das gibt bisher Sicherheit für beide Seiten. Die ersten beiden Plätze hinter der Fahrerin sind zudem abgesperrt.

Momentan ist die Zahl der Fahrgäste zu manchen Zeiten überschaubar. Wir würden uns wieder mehr Fahrgäste wünschen, denn die sichern unsere Arbeitsplätze. Ab der kommenden Woche fahren wir auch wieder den regulären Fahrplan, so dass wir wieder mehr Platz für die Fahrgäste haben. Mittlerweile ist das Tragen von Masken aber genauso normal wie das Halten des Abstands.

Und von den Fahrgästen gibt es auch immer wieder mal ein Dankeschön. Zum zweiten Lockdown ab November gab es am Anfang Unsicherheit, aber daran haben wir uns gewöhnt. Mittlerweile halten sich die meisten Menschen an die Regeln, so dass wir uns auch wieder sicherer fühlen können.

Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich mir ein Ende der Einschränkungen und wir uns wieder frei bewegen und begegnen können. Ich freue mich darauf, endlich wieder Familie und Freunde zu treffen.

Gregor Hüniken - Schüler

Gesamtgesellschaftlich finde ich den erweiterten Lockdown total nachvollziehbar. Sehr besorgniserregend sind aber die daraus resultierenden Gegebenheiten für die Schülerinnen und Schüler. Für unsere Abitur-Prüfungen haben wir nun im dritten Halbjahr nacheinander keinen richtigen Unterricht mehr, in diesem Halbjahr fehlt uns ein Monat regulärer Unterricht.

Der digitale Unterricht ist eben nicht dasselbe wie Präsenzunterricht. Online-Lernen ist ganz anders und für die Lehrer genauso schwierig wie für uns. Es gibt größere Probleme, den Stoff wirklich durchzunehmen. Das schürt bei vielen die Angst, für die Prüfungen nicht richtig vorbereitet zu sein.

Ich vermisse eine Ansage aus der Politik, wie die Prüfungen an die Situation angepasst werden sollen, um die Chancengleichheit zu gewährleisten. Denn das Problem ist doch: In ganz Deutschland gibt es das Zentralabitur, aber in den Ländern lauter verschiedene Unterrichtsmodelle. Ich finde, es sollte nur geprüft werden, was unterrichtet und vertieft wurde. Da werden die Abschlussjahrgänge so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Gerade das könnte zum Problem werden, sollte sich nichts ändern.