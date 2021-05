Werner Pohlmann kooperiert mit seinem Modehaus Leffers mit dem Online-Versandhändler Zalando. (Christian Kosak)

Eigentlich geht Werner Pohlmann das alles ein bisschen gegen den Strich. Das hört man heraus, wenn man mit ihm am Telefon über die Kooperation seines Modehauses Leffers in Vegesack mit dem Online-Versandhändler Zalando spricht. „Uns bleibt ja nichts anderes übrig“, sagt er ein wenig resigniert. Seit vergangenem Jahr nimmt das Modegeschäft aus Vegesack an dem sogenannten Connected-Retail-Programm von Zalando teil. Damit ist es eines von 41 Geschäften in Bremen, die mit dem Onlinedienst kooperieren. Diese Zahl nannte eine Sprecherin von Zalando dem WESER-KURIER. Insgesamt arbeitet Zalando nach eigenen Angaben mit mehr als 4000 stationären Händlerinnen und Händlern zusammen. Viele von ihnen sind dazugekommen, weil sie während der Corona-Krise keine Laufkundschaft mehr empfangen können.

Der fehlende Verkauf seiner Ware im Geschäft durch die Pandemie und der steigende Bedarf an Onlineverkauf hätten Leffers zu der Entscheidung gebracht, mit Zalando zusammenzuarbeiten. „Wir müssen unsere Ware loswerden. Und das geht besser, je mehr Kanäle wir haben“, erklärt Pohlmann. Nun vertreibt er seine Ware über die eigene Internetseite und über Zalando. Einen nennenswerten Ertrag erzielt er durch die Partnerschaft nicht: Das Modehaus Leffers muss für alle abgeschlossenen und nicht retournierten Transaktionen eine Provision an den Versandhändler zahlen, zudem liegt die Retourenquote bei etwa 70 Prozent. Versand und Rückversand müssen die Geschäfte ebenfalls selbst zahlen.

Mehr zum Thema Trend zum Onlinekauf nimmt zu Nachhaltige Alternativen für den Onlinehandel Nachhaltigkeit im Onlinehandel – funkioniert das? Paketanbieter und Plattformriesen erproben Alternativen. Doch noch läuft vieles davon als Experiment. mehr »

Jens Ristedt, Geschäftsführer des Ristedt City Modehaus in der Bremer Innenstadt, ist seit dem letzten Lockdown über die digitale Plattform Outfits 24 mit Zalando vernetzt. „Wer sich einem externen Marktplatz anschließt, ist dort deutlich schneller präsent, als wenn er erst seinen eigenen Onlineshop entwickelt“, sagt Ristedt. Der Aufwand sei deutlich geringer. Sein Modehaus will allerdings bald ebenfalls zweigleisig fahren und ist dabei, seinen Onlineshop weiterzuentwickeln.

Der eigene Onlineshop bedürfe einer regelmäßigen Pflege, zum Beispiel müssen die Geschäfte alle ihre Waren abfotografieren und online stellen, sagt Ristedt. Bei Plattformen wie Zalando sind es ausgewählte Artikel, die der Händler online stellt. Das mache den Verkauf wesentlich einfacher. Zalando etwa verfügt über Bildmaterial vieler gängiger Markenartikel. Ristedt sieht die Kooperation mit Zalando beziehungsweise Outfits 24 als zweites Standbein, das in Zukunft noch wichtiger werde. Der Vertrieb der Ware sei damit nicht nur lokal, sondern auch überregional möglich.

Digitale Aufstellung sei nötig

„Für uns ist das ein komplett neues Geschäftsmodell, wir arbeiten uns gerade erst hinein“, sagt er. Bis das auch wirklich wirtschaftlich sei, werde noch Zeit vergehen. Ungewohnt sei für ihn, dass er überhaupt nicht wisse, an wen die Ware am Ende verkauft wird. Auch seien die Zahlungen teils verzögert, je nachdem, für welche Zahlungsmöglichkeit sich die Kunden und Kundinnen entschieden. Zudem sei der Zeitraum, die Ware zurückzuschicken, über den Onlinedienstleister deutlich länger als die 14 Tage im stationären Handel. Bisher habe der Versand mit der Plattform gut funktioniert, sagt Ristedt. „Notgedrungen muss man sich digitaler aufstellen.“

Mehr zum Thema Paketzustellung zu Weihnachten Ein Bremer DHL-Bote über seinen Alltag Hussein Abdallah fährt seit 17 Jahren Pakete in Bremen aus. Noch nie hatte er so viel zu tun wie in diesem Jahr. Über Stress, die Vorweihnachtszeit und nette Gesten im ... mehr »

Über das Programm Connected Retails stellt Zalando den Händlern und Händlerinnen eine Software zur Verfügung, über die sie vereinfacht Marketingmaßnahmen, Online-Inhalte, Zahlungsmöglichkeiten, Kundenbetreuung und Account-Manager erhalten sollen. Die Geschäfte werden mit einem Versanddienst wie DHL oder Hermes verbunden. Die Preise können Händlerinnen und Händler festlegen und die bestellten Artikel selbst verschicken. Zalando behauptet in einer Pressemitteilung, es habe vielen Händlern und Händlerinnen durch das Programm hohe Zusatzgewinne beschert und die Zahl an Kundinnen und Kunden bei vielen Geschäften erhöht.

Trotz der Vorteile, die die Kooperation mit Zalando einzelnen Läden bringen mag, bleibt das Kerngeschäft sowohl für Pohlmann als auch für Ristedt der stationäre Handel. „Ich hoffe, dass die Politik uns bald ermöglicht, wieder aufzumachen. Denn wir haben täglich Anfragen von Menschen, die gerne in unser Geschäft kommen möchten“, sagt Werner Pohlmann.

Zur Sache

Zalando hat 38 Millionen Kunden

Der Online-Versanddienst Zalando gehört in Europa zu den größten Verkaufsplattformen für Schuhe, Mode und Kosmetik. Das Unternehmen sitzt in Berlin und wurde 2008 von David Schneider und Robert Gentz gegründet. Es hat mehr als 38 Millionen Kunden in 17 europäischen Märkten. Im Jahr 2020 verzeichnete Zalando 185,5 Millionen Bestellungen und erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 7982 Millionen Euro – das waren 23,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Durch die Corona-Pandemie konnte Zalando seinen Gewinn verdoppeln. Der Konzern profitierte vor allem von einer hohen Zahl an Neukunden, aber auch von dem Partner-Programm mit dem stationären Handel.