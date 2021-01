Ihre Tannenbäume können Bremerinnen und Bremer entweder am jeweiligen Abholtag vor die Tür legen oder sie an den Recyclingstationen vorbeibringen. (Robert Michael/dpa)

Das neue Jahr hat begonnen, spätestens jetzt wird es Zeit, die Weihnachtsdeko abzuräumen. Was bleibt, ist die Tanne.

Die Bremer Stadtreinigung (DBS) holt die Weihnachtsbäume an drei Samstagen am 9., 16. und 23. Januar ab. Laut einer Mitteilung der DBS steht jedem Haushalt ein Termin zur Verfügung. Welcher das ist, steht im Bremer Abfallkalender, der im Mai 2020 verschickt wurde. Der Termin ist aber auch online hier einsehbar. Auf der Internetseite können Bremerinnen und Bremer ihre Adresse eingeben, der Termin für die Tannenbaumabfuhr wird in der Übersicht gesondert aufgeführt.

Tannenbäume ungeschmückt auf öffentlichem Grund ablegen

Die DBS bittet, die Tannenbäume bis spätestens 6 Uhr morgens am jeweiligen Abholtag gut sichtbar auf öffentlichem Grund zu platzieren - also etwa auf dem Bürgersteig, aber nicht im Vorgarten oder der Einfahrt. Sämtlicher Baumschmuck soll zuvor entfernt werden.

Bremerinnen und Bremer können Tannen auch bei allen Recycling-Stationen kostenlos abgeben. Die Öffnungszeiten finden Sie hier.