In den Sommerferien sollen Bremer Schülerinnen und Schüler zusätzliche Lernangebote auf freiwilliger Basis erhalten. Die sogenannten „Lernferien“ sollen bis zu vier Stunden täglich und über einen Zeitraum von bis zu drei Wochen angeboten werden. Das Angebot richtet sich dabei vor allem an Grundschüler und Kinder aus sozial schwachen Familien. Das Ziel sei jedoch nicht, coronabedingte Lernrückstände in den Ferien aufzuarbeiten. „Es geht darum, diese Kinder und Jugendlichen nicht weiter abzuhängen, sondern ihnen Lernimpulse zu geben“, sagt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts von Senatorin Claudia Bogedan (SPD). Über eine spielerische Art und Weise sollen die Kinder so zum Beispiel ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern.

Unterstützung kommt dafür von Miriam Strunge, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion: „Entscheidend ist, dass dieses Angebot freiwillig ist. Außerdem muss klar sein, dass die coronabedingten Lernrückstände selbstverständlich in der Schule nach den Ferien aufgearbeitet werden und die Teilnahme an den Lernferien keine Voraussetzung sein darf, um nach den Ferien im Unterricht wieder mitzukommen.“ Es gehe vor allem darum, Schüler mit einem besonderen Förderbedarf zu unterstützen.

Auch Christopher Hupe, bildungspolitischer Sprecher der Grünen, ist von den Lernferien und dem Fokus auf eine spielerische Umsetzung überzeugt: „Für uns ist das ein ganz wichtiges Thema, für das wir uns schon lange vor Corona eingesetzt haben.“ Es gehe darum, Kinder aus benachteiligten Haushalten abzuholen, damit sie in der Schule nicht noch weiter zurückfallen. „Mit dem Lern-Angebot in den Sommerferien wirken wir auch der Bildungsschere entgegen“, sagt Hupe.

Das glaubt auch Birgit Bergmann, bildungspolitische Sprecherin der FDP. „Eine Sommerschule, in der Kinder und Jugendliche selbst erkannte oder diagnostizierte Lücken aufholen können, kann sowohl ein vergnügliches wie auch zielführendes Angebot sein.“ Zusätzlich würden durch das Angebot Familien unterstützt, denn viele Eltern hätten ihren Urlaub oder Überstunden genutzt, um ihre Kinder zu beschulen. „Hier ein Angebot zu schaffen, dass Kindern bis zwölf Jahren eine Art Sommercamp mit Freizeit und Bildung anbietet, wäre charmant, innovativ und hilfreich“, sagt Bergmann.

Kein Bootcamp zum Aufholen des Lehrstoffs

Martin Stoevesandt, Vorstandssprecher des Zentralelternbeirates (ZEB) Bremen, reicht das Angebot dagegen nicht aus. „Wir glauben, dass das zu kurz gesprungen ist.“ Natürlich könne man in den Ferien kein viermonatiges Bootcamp zum Aufholen des Lehrstoffs machen. „Wir wünschen uns aber, dass im Übergangs- und abschlussrelevanten Bereichen versucht wird, auch Lehrinhalte anzubieten“, sagt Stoevesandt.

Durchgeführt werden sollen die Lernferien, ebenso wie die angestrebte Ferienbetreuung in den Grundschulen, jedoch nicht von den Lehrkräften. Stattdessen sollen Honorarkräfte wie Lehramtsstudenten oder Pädagogen eingesetzt werden. „Die Honorarkräfte werden dann vom Bildungsressort entlohnt“, sagt Annette Kemp.

Für Barbara Schüll, Landesvorstandssprecherin der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Bremen, ist das der richtige Weg. „Aus unserer Sicht darf auf keinen Fall jemand aus dem Kollegium für die Lernferien eingesetzt werden, außerdem darf es kein richtiger Unterricht sein.“

Stattdessen sollen die Ferien Spaß machen und sowohl von den Kindern als auch von den Lehrern dazu genutzt werden, um abzuschalten. „Die Belastung durch Corona war sehr hoch. Erst war alles ganz schlimm, jetzt gibt es große Lockerungen. Bei den Kollegen und Kindern ist eine große Verunsicherung zu spüren. Wir brauchen die Ferien deshalb, um die Sorgen und Nöte hinter uns zu lassen“, sagt Schüll.

An Lehrer und Referendare denken

Kritik gibt es dagegen aus der CDU. „Man darf auch an Lehrer, die gerne die Lernferien durchführen würden, oder Referendare denken, die durch Corona nicht ihre Praxisstunden sammeln konnten“, sagt Yvonne Averwerser, bildungspolitische Sprecherin der CDU. Ihre Fraktion habe einen entsprechenden Antrag an den Senat gestellt, dieser sei jedoch von den Koalitionspartnern abgelehnt worden. „Obwohl die Koalitionspartner inhaltlich vielen Punkten zugestimmt haben­“, ärgert sich Averwerser.

Zudem sei es verständlich, dass sich das Lernangebot vor allem an die Grundschüler richte, doch auch die Schüler weiterführender Schulen hätten Defizite. „Wir brauchen deshalb einen massiven Ausbau der Lern-Angebote“, fordert Yvonne Averwerser. Noch wichtiger ist es ihrer Meinung nach aber, dass die Schulen den ausgefallenen Unterricht notieren, um dann zu schauen, wo es Defizite gibt und was nachgeholt werden muss. „Dann könnte der Unterricht nach den Sommerferien individuell geplant werden.“ In anderen Bundesländern würde man sich längst mit dem Thema auseinandersetzen. „Aber Bremen droht so noch weiter zurückzufallen”, sagt Averwerser.

Unterstützung erhält sie von Florian Schmidt-Borcherding, Professor für Empirische Lehr-Lern-Forschung und Pädagogische Psychologie an der Uni Bremen. „Damit die Lern-Angebote sinnvoll sind, muss man sich zunächst überlegen, wie groß das Defizit überhaupt ist.“ Wenn die Schüler coronabedingt weniger effektive Lernzeit zur Verfügung gehabt hätten, seien die „Lernferien“ zwar eine mögliche Maßnahme. Man müsse aber erst einmal herausfinden, inwiefern und für wen die effektive Lernzeit durch die Schulschließungen beeinträchtigt worden sei.

Weniger Lernerfolg bei allen Schülern

„Im Moment gehen wir davon aus, dass die spontane Verlagerung des Lernens auf zu Hause bei allen Schülern und Schülerinnen zu weniger Lernerfolg geführt hat“, sagt Schmidt-Borcherding. Das sei zwar plausibel, doch der reine Unterricht in der Schule bedeute nicht, dass die Schüler zu Hause schlechter oder weniger lernen würden. „Möglicherweise überschätzen wir die Effektivität von Präsenzunterricht und unterschätzen gleichzeitig die Fähigkeiten zum selbstgesteuerten Lernen bei den Schülern.“

Der Vorstand der Gesamtschülervertretung (GSV) Bremen steht dem „Homeschooling“ derweil skeptisch gegenüber. „Es gibt viele Schüler und Schülerinnen, die es aufgrund von Chancenungleichheiten zu Hause nicht geschafft haben, die Inhalte aus dem Unterricht zu verstehen und zu verinnerlichen.” Grundsätzlich begrüße man deshalb die freiwillige Möglichkeit, coronabedingte Lernausfälle nachholen zu können.