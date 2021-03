In Bremen und auch bundesweit hat die Pandemie das Verkehrsaufkommen deutlich verringert. (studio b bremen)

Statistisch gesehen haben Bremerinnen und Bremer im Jahr 2020 etwas mehr als einen Tag lang im Stau gestanden. Zusammengezählt lag der durchschnittliche Zeitverlust pro Autofahrer bei 27 Stunden, wie aus einer Studie des Verkehrsinformationsanbieters Inrix hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es 37 Stunden. Der Grund für den Rückgang ist wenig überraschend: die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Pandemie und die Verlagerung von Arbeit, Schule und Freizeit in die eigenen vier Wände. „Das Corona-Virus verändert die Art und Weise, wann, wo und wie wir uns bewegen“, sagte Bob Pishue, Verkehrsanalyst bei Inrix. Der Rückgang des Verkehrs und damit der Staus hat auch Auswirkungen auf den Geldbeutel: Im Vergleich zu 2019 sparten Bremer Autobesitzer laut der Studie 86 Euro.

München ist die Stau-Hauptstadt

Die Statistiker von Inrix errechnen auch die am meisten durch Staus belasteten deutschen Großstädte. Datengrundlage sind die Pendlerstrecken. Stau-Hauptstadt bleibt demnach München, wo Autofahrer 2020 rund 65 Stunden verloren. Bremen liegt in diesem Ranking unverändert auf dem neunten Platz, Hannover (28 Stunden Zeitverlust) verbesserte sich um einen Rang auf Platz 8.

Weitere Organisationen nehmen ebenfalls regelmäßig die Verkehrssituation unter die Lupe – mit anderen Methoden und teils unterschiedlichen Ergebnissen. Einer Datenauswertung des Navigationsanbieters Tom Tom zufolge hat der Verkehr in Bremen 2020 verglichen mit Vor-Corona-Zeiten um 30 Prozent abgenommen. Tom Tom berechnet auch einen sogenannten Verkehrsbelastungsindex. Dieser gibt an, um wie viel Prozent länger es zu einer bestimmten Tageszeit dauert, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Freitags zwischen 13 und 15 Uhr ist auf Bremens Straßen mit Abstand am meisten los: Viele Menschen haben gleichzeitig Feierabend – mit der Folge, dass die Straßen oft verstopft sind. Im vergangenen Jahr war das deutlich weniger der Fall. In der Spitze gab es freitags 44 Prozent weniger Verkehr.

Auf das ganze Jahr gerechnet, liegt der Verkehrsbelastungsindex in Bremen bei 19 Prozent (Vergleichsjahr 2019: 27 Prozent), womit die Hansestadt im deutschlandweiten Ranking von Tom Tom auf dem 16. Platz landet. Negativer Spitzenreiter ist Berlin, wo die Menschen im Schnitt 30 Prozent mehr Zeit einplanen müssen, wenn sie durch die Stadt fahren.

Hält der Trend auch nach Corona an?

Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, ist noch nicht abzusehen. Ebenso, welche Schlüsse Verkehrspolitiker aus dem veränderten Mobilitätsverhalten der Menschen in der Pandemie für die zukünftige Verkehrspolitik ziehen können. Ein Anhaltspunkt, dass der Trend nicht dauerhaft ist, könnte der vergangene Sommer sein: Für viele Menschen schien die schlimmste Corona-Phase vorüber zu sein. Der Verkehr stieg in Bremen wieder stark an, im Juli sogar fast bis auf Vorkrisenniveau. Im Schnitt mussten die Bremer fast 24 Prozent Zusatzzeit in Kauf nehmen.

Aus Sicht von Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) lassen sich die Daten des Corona-Jahres nicht ohne Weiteres mit denen der Vorjahre vergleichen. „Das wäre unseriös“, sagte sie. Bremens Ansatz bleibe, „dass wir unbeirrt weiter den Verkehrsverbund stärken wollen“. Dazu gehöre auch, dass Carsharing weiter ausgebaut und Radpremiumrouten umgesetzt werden sollen.

Nils Linge, Pressesprecher des ADAC Weser-Ems, nennt die bei vielen Menschen in den vergangenen Monaten entstandene Skepsis gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln „einen Rückschlag für das, was man durch die unterschiedlichen Maßnahmen aufgebaut hat“. Sie wieder abzubauen, sei eine Herausforderung. Linge betonte ebenfalls, dass Bremen nach wie vor eine Pendlerstadt sei. „Auch wenn sich nach Corona das Homeoffice stärker etabliert, wird es viele Menschen geben, die täglich aus dem Umland in die Stadt und zurück kommen müssen.“

Zur Sache

Experten sehen Stau-Rankings mit gemischten Gefühlen. So findet Justin Geistefeldt, Professor für Verkehrswesen an der Ruhr-Universität Bochum, sie grundsätzlich „ein Stück weit problematisch“, weil sie Besonderheiten der einzelnen Städte nicht ausreichend berücksichtigten. „Die Platzierung im Ranking sagt wenig über die Qualität des Verkehrsmanagements oder das Angebot alternativer Verkehrsmittel aus“, sagt er. Dennoch lieferten die Studien gewisse Hinweise: „Es gibt kaum eine bessere Datengrundlage, um das Stau-Geschehen zu bewerten.“

Inrix betrachtet für seine Erhebung typische Pendlerstrecken in den untersuchten Städten und berechnet, wie viel Zeit Autofahrer dort durch Staus verlieren. Das Unternehmen verkauft Verkehrsanalysen und Dienstleistungen für vernetzte Autos an Verwaltungen und Unternehmen. Je größer die Stau-Probleme erscheinen, desto besser sind seine Geschäftsaussichten. Tom Tom hat für die Daten in Bremen mehr als 100 Millionen gefahrene Kilometer analysiert. Auch der Kartendienst und Hersteller für Navigationsgeräte verdient an der Verkehrssituation.