Auf der Breminale macht Joka das Publikum bereit für die Auftritte von den Acidboyz, Skinnyblackboy und Shiml. Seinen ersten eigenen Auftritt auf der Breminale hatte Joka 1999. (Shirin Abedi)

Der Bass aus den Lautsprechertürmen trägt Motrip auf die Bühne, Joka folgt ihm. Zehntausende Fans reißen ihre Arme in die Luft, links und rechts zeigen LED-Leinwände die Show überlebensgroß. Es ist 2016, das Frauenfeld Open Air in der Schweiz ist das größte Hip-Hop-Festival in Europa. Die Größen des Geschäfts wie Future, J. Cole und Haftbefehl treffen sich im Backstagebereich. Mittendrin: der Bremer Rapper Joka. Auf der Bühne ist der 32-Jährige Bremer Motrips Backup-Rapper, bringt die Zeilen zu Ende, während der Luft holt, und hält das Publikum bei Laune.

„Motrip ist wie ein Bruder für mich“, sagt Jochen Burchard, Jokas bürgerlicher Name. Für die Kids ist Motrip ein Popstar, seit 2015 zählt er zu den angesagtesten Künstlern in Deutschland. Lena Meyer-Landrut tanzt durch seine Musikvideos, sein Song „So wie du bist“ erreicht Platinstatus. 150 Auftritte haben Motrip und Joka zusammen bestritten, seitdem vor zweieinhalb Jahren der Hype um Motrip ausbrach. Zusammen sind sie durch die großen Hallen gezogen, haben Clubshows und Festivals gespielt. Im Konzerthaus Berlin standen sie mit einem 70-köpfigen Orchester auf der Bühne. „Wir sind gefühlt alle drei Tage irgendwo anders aufgetreten“, sagt Joka.

Gerade läuft es ruhiger bei ihm, aber das ist relativ. Aus dem Studiofenster im vierten Stock schweift Jokas Blick über den Bremer Westen, die Sonne brennt seit Tagen auf die Stadt, ein kleiner Ventilator wälzt die heiße Luft um im Studio des Bremer Rappers Lenny Morris. „Wir sind Sonnenkinder, uns geht’s gut“, sagt er. In einem Künstlerhaus, wo früher die Werftarbeiter der AG Weser schweißen lernten, arbeitet er an neuen Projekten, für sich und andere Rapper. Joka schreibt viele Raptexte für andere, aber über Ghostwriting spricht man nicht gern im deutschen Hip-Hop. „Der Markt ist immer da“, sagt Joka.

Wenn er nicht im Studio ist, moderiert er bei Bremen Next, außerdem ist Joka vor Kurzem Vater geworden. „Ich freue mich richtig, einfach nur mit der Familie im Bürgerpark zu chillen“, sagt er. Seine Frau arbeitet als Buchhalterin, sie sind ein Paar seit Joka 18 Jahre alt war, er fährt Skoda statt S-Klasse, um seinen Hals baumelt keine Goldkette. „Vielleicht bin ich zu spießig für die ganz große Solokarriere“, sagt er und lacht.

Sein jüngstes Album „Augenzeuge“ veröffentlichte Joka 2015, auch seine dritte Platte machte ihn nicht zum Superstar. Sein größter Hit bleibt die Single „Theorie und Praxis“ mit Bushido aus dem Jahr 2012. „Vor allem seit Motrip so abging, fragen mich alle: ‚Warum bei dir nicht?‘“, sagt er. „Da hab ich gemerkt: Die anderen Leute wollen viel mehr als ich, dass ich berühmt werde.“ Ihm fehle nichts, sagt Joka. Für ihn ist Motrip nicht nur sein Freund und Rapper, sondern auch wie eine Band, zu der er gehört. „Ich kann Musik machen, das ist viel wichtiger, als reich zu werden.“

Ende der 1990er-Jahre findet der deutsche Hip-Hop erstmals im Scheinwerferlicht der roten Teppiche statt, nicht mehr nur im Neonlicht der Jugendzentren. In einem Rap-Workshop im Freizi Findorff entdeckt er als Jugendlicher das, was ihn bis heute antreibt: Reimen. „Es ist wie eine Neurose“, sagt Joka. „Ich kann nicht anders.“ Die Rap-Workshops gibt damals Matthias Zähler, heute Musikchef bei Bremen Next.

Aus Jochen MC wird Joka, schon damals ist er viel unterwegs. 2006 fährt er an den Wochenenden nach Berlin und trifft dort unter anderem Bushido, unter der Woche lernt er in Bremen für sein Abitur. Er wird Zeuge, wie Karrieren steil nach oben gehen, er sieht auch, wie manche ziemlich schnell wieder auf dem Boden landen. „Ich hätte auch nach Berlin ziehen können, wie viele meiner Freunde“, sagt er. „Ich habe das Für und Wider oft abgewogen.“ Vielleicht wäre er in Berlin durchgestartet, aber in Bremen halten ihn seine Mutter, seine Freundin, die heute seine Frau ist, und seine Kumpel aus Sandkastentagen, mit denen er heute noch auf der Breminale am Deich sitzt. „Wenn ich meinen Sohn angucke, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.“ Hätte, wäre, könnte – der Konjuktiv ist nicht Jokas Welt.

Nach dem Abitur fängt er ein Studium an, Lehramt, Sekundarstufe I, fünfte bis zehnte Klasse. „Meine Mission war studieren, um Musik zu machen“, sagt Joka. „An mir ist jetzt auch nicht der überkrasse Lehrer verloren gegangen.“ Die soziale Ader pocht trotzdem in ihm: Heute gibt er die Rap-Workshops, die er früher besucht hat. Zumindest wenn sein Terminkalender es zulässt. „Ich bin halt nicht der, der Matthias oder Maria Lesen oder Schreiben beibringt“, sagt er. „Aber wenn sie schreiben können, dann zeig ich ihnen, wie man Reime baut oder den Takt hält. Das kann ich, glaube ich, besser.“ Bevor er seine Masterarbeit schreibt, verlässt er die Bremer Universität, um mit Motrip auf Tour zu gehen und kehrt nicht mehr in den Hörsaal zurück.

Joka und Motrip lernen sich 2009 kennen. Auf einem Mixtape hört Joka den Rapper aus Aachen und schreibt ihn im sozialen Netzwerk Myspace an. Joka wohnt damals in einer kleinen WG in Walle, er fragt, ob Motrip nicht mal nach Bremen kommen wolle. Wenige Tage später lässt er in seinem Zimmer Beats laufen, Joka und Motrip rappen sich ihre Texte vor. „Während Mo gerappt hat, hab ich mich die ganze Zeit gefragt, wie ich denken konnte, dass ich krass bin“, erinnert sich Joka. Seitdem sind sie zu zweit unterwegs.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt spielen sie in Bremen. In der ausverkauften Lila Eule im Bremer Steintor feiern Shiml und Montana Max 2010 die Veröffentlichung ihres Albums. Im Vorprogramm rappt Joka, damals sein Backup: Motrip. Sie spielen Shows in Hannover und in Berlin, Motrip wird zum Hauptact. 2012 erscheint Motrips Album „Embryo“, es ist sein Durchbruch in der Hip-Hop-Szene. 2015 wird er zum nationalen Popstar. Joka bleibt in Bremen und ist trotzdem immer dabei. Er ist Augenzeuge.