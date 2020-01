Das Wirtschaftsressort listet einige Maßnahmen auf, um gegen organisierten Leistungsbetrug vorzugehen. (Monika Skolimowska/zb/dpa)

Kann sich ein massenhafter Sozialleistungsmissbrauch, wie er zwischen 2013 und 2016 in Bremerhaven stattgefunden hat, in ähnlicher Form wiederholen? Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der den Missständen und ihren Ursachen auf den Grund gegangen ist, hatte in seinem Abschlussbericht vor zwei Jahren diverse Empfehlungen zur Prävention ausgesprochen.

Was wurde davon umgesetzt, wo besteht möglicherweise noch Handlungsbedarf? Danach hat sich die CDU-Bürgerschaftsfraktion beim Senat erkundigt. In seiner Antwort, die voraussichtlich in der kommenden Woche offiziell beschlossen wird, listet das Wirtschaftsressort ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf, mit denen organisiertem Leistungsbetrug ein Riegel vorgeschoben werden soll. Es gibt aber auch Empfehlungen, denen – jedenfalls bis jetzt – nicht gefolgt wurde.

Im genannten Zeitraum hatten die Bremerhavener Vereine „Agentur für Beschäftigung in Integration“ (ABI) und „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“ nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses ein System zur Ausplünderung der Sozialkassen aufgebaut. Zuwanderer aus Südosteuropa wurden zum Schein mit niedrig dotierten Arbeitsverträgen ausgestattet, damit sie auf dieser Grundlage beim Jobcenter Bremerhaven aufstockende Sozialleistungen kassieren konnten.

Einen Teil dieser Beträge, so ist dem Abschlussbericht zu entnehmen, lieferten die Migranten anschließend bei den Vereinsspitzen ab. Gegen den früheren ABI-Vorsitzenden Selim Öztürk hat die Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich Anklage erhoben. Der durch die Betrügereien angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 6,4 Millionen Euro. Weitere 600 000 Euro sollen durch behördlich finanzierte, aber nicht erteilte Nachhilfestunden für Kinder aus Zuwandererfamilien veruntreut worden sein.

Im Untersuchungsausschuss war deutlich geworden, dass sowohl in der Bremerhavener Sozialverwaltung als auch im dortigen Jobcenter sowie beim Zoll Kontrolldefizite bestanden und dass die Kommunikation dieser staatlichen Institutionen untereinander oft mangelhaft war. Zumindest was das Jobcenter angeht, ist zwischenzeitlich offenbar einiges verbessert worden. Die im Abschlussbericht angeregte Planstelle eines Experten zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch ist geschaffen und besetzt worden.

Darüber hinaus hat das Jobcenter die Abteilung für Ordnungswidrigkeiten personell aufgestockt. Auch technisch wurde aufgerüstet. So wurde über die Bundesdruckerei ein Gerät angeschafft, mit dem von Antragstellern vorgelegte Dokumente besser auf ihre Echtheit geprüft werden können.

Auch an anderen Stellschrauben wurde nachjustiert. Beispiel: Dolmetscherdienste. Im Untersuchungsausschuss war deutlich geworden, dass viele Antragsteller aus Osteuropa, die nicht Deutsch sprachen, bei Terminen im Jobcenter den gleichen Übersetzer hatten. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er mit den mutmaßlich kriminellen Akteuren der beiden Vereine unter einer Decke steckte und die Konversation recht eigenwillig übersetzte.

Jedenfalls so, dass dadurch der rechtswidrige Leistungsbezug begünstigt wurde. Das Jobcenter benutzt inzwischen „einen Telefondolmetscher-Service, um die Abhängigkeit von begleitenden Personen zu verringern“, wie es in dem Senatspapier heißt. Der Zoll, bei dem ebenfalls Schwachstellen ausgemacht worden waren, wird sich künftig stärker in die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einschalten. Grundlage ist ein im Sommer 2019 in Kraft getretenes Gesetz, das der Bundesbehörde eine Zuständigkeit bei Scheinselbständigkeit und fingierten Arbeitsverhältnissen zuweist.

Die vom Untersuchungsausschuss angeregte gemeinsame Ermittlungsgruppe von Hauptzollamt und Ortspolizei Bremerhaven wird es allerdings nicht geben. Es lägen „keine entsprechenden Erkenntnisse vor, die eine solche Zusammenarbeit erforderlich machen“, ist der Senat überzeugt. Allerdings sei die Kommunikation zwischen den Behörden auf anderen Ebenen klar verbessert worden.

Erkenntnisse über versuchte oder vollendete Betrügereien könnten sich deshalb künftig sehr viel schneller verbreiten. Der Senat sieht auch vor diesem Hintergrund erste Erfolge der getroffenen Maßnahmen, denn: „Anhaltspunkte für weiteren oder erneuten organisierten Sozialleistungsmissbrauch haben sich in den letzten zwei Jahren in Bremen und Bremerhaven nicht ergeben.“

Keine Erkenntnisse hat der Senat darüber, ob es zumindest ansatzweise gelungen ist, zu Unrecht geflossene Zahlungen bei den Empfängern wieder einzutreiben. Schon im Untersuchungsausschuss war deutlich geworden, dass die meisten Leistungsbezieher Bremerhaven längst mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Die Höhe erfolgreich zurückgeforderter Beträge sei unbekannt, heißt es in dem Senatspapier, „da sie unmittelbar der Bundeskasse zufließen“.