„Viel Lärm um nichts“ – mit diesem Shakespeare-Stück befasst sich der Englisch-Leistungskurs der 12. Klasse. Seit Herbstferien-Ende tragen die Schüler Maske. (Frank Thomas Koch)

„Nimmst du bitte mal und fängst mit Wischen an.“ Juliane Lubenow drückt einem Schüler eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel und einen Stapel Papiertücher in die Hand. Jeder Tisch wird eingesprüht und abgewischt, immer dann, wenn es einen Wechsel im Klassenraum gegeben hat. Oder wenn, wie an diesem Morgen, ein neuer Schultag beginnt. „Das gehört dazu“, sagt die Lehrerin und öffnet die Fenster in dem Klassenraum. Jedes einzelne Fenster muss aufgeschlossen werden, um gleich zu Unterrichtsbeginn bei offener Tür durchlüften zu können.

Es ist kurz vor acht Uhr in Raum 371 an der Gesamtschule Bremen-Ost (GSO). Nach und nach füllt sich der Klassenraum. Schüler und Lehrerin tragen Maske. Vor den Herbstferien galt bereits auf Gängen und in Treppenhäusern, überall dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, Maskenpflicht. Jetzt sind die Corona-Regeln ausgeweitet worden: In der Oberstufe und an berufsbildenden Schulen in Bremen muss auch im Unterricht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und: Alle 20 Minuten müssen Türen und Fenster zum Stoßlüften geöffnet werden. „Plus minus zwei, drei Minuten kriegen wir das gut hin“, sagt die Englischlehrerin. „Im Moment ist das auch alles völlig okay, draußen ist es ja noch nicht wirklich kalt.“ Die meisten Schüler haben ihre Jacken über die Stuhllehne gelegt.

Shakespeare steht an diesem Morgen im Englisch-Leistungskurs der 12. Klasse auf dem Programm. „Talk to your partner.“ Juliane Lubenow bittet die Schüler, eine Szene aus dem Shakespeare-Stück „Viel Lärm um nichts“ mit den Sitznachbarn zu diskutieren. Gruppenarbeit und Kommunikation sind wesentlicher Bestandteil des Unterrichts, um Englisch-Sprechen und -Verstehen zu üben. „Die Feinheiten der Aussprache bekommt man wegen der Masken nicht immer mit. Man muss schon deutlich lauter sprechen, damit das auch in der letzten Reihe ankommt“, sagt die Lehrerin. „Das ein oder andere geht schon mal unter, aber im Grunde haben sich die meisten wohl an die Maske gewöhnt.“

Das sieht auch der 18-jährige David Kerst so: „Klar ist es unangenehm, die Maske jetzt im Unterricht zu tragen. Aber ich habe absolutes Verständnis dafür, ich bin Masken-Unterstützer.“ Einzig, was Klausuren betrifft, hat der Schüler Sorge, dass es mit der Konzentration schwierig werden könnte, „wenn man zwei- bis drei Stunden durch die Maske ein- und ausatmen muss“. Kurze Pausen für jeden einzelnen Schüler seien während der Klausuren möglich, längere Unterbrechungen gingen jedoch von der Zeit ab. „Langzeitklausuren sind in der Tat schwierig mit Maske“, sagt auch Lehrerin Juliane Lubenow.

Schüler sind in Lerngruppen eingeteilt

Angelina Scholl teilt ihr persönliches Masken-Problem mit einer ganzen Reihe von Menschen, die Brillenträger sind. „Aber auch daran kann man sich gewöhnen, wenn man mal den Dreh raus hat, wie man Brille und Maske am besten positioniert.“ Die 18-Jährige würde sich aber mehr Möglichkeiten zum Waschen und Desinfizieren der Hände wünschen: „Einen Desinfektionsspender gibt es, soweit ich das gesehen habe, nur am Ausgang der Mensa. Und auf manchen Toiletten gibt es nicht genügend Seife.“ Aber auch das sei im Großen und Ganzen zu verkraften, sagt sie. Dann müsse man eben selbst Desinfektionstücher oder -fläschchen mitbringen.

„Short break“, verkündet Juliane Lubenow gegen 8.40 Uhr. „Wir machen eine kurze Pause, ihr könnt draußen ohne Maske frische Luft schnappen.“ Mit Corona sind auch flexible Pausenzeiten in den Schulbetrieb an der GSO eingezogen. Der übliche Pausengong wurde abgeschafft, weil es ohnehin keine gemeinsamen Pausen für alle Schüler mehr gibt. Auch schon nach der Rückkehr aus dem Distanzunterricht nach den Sommerferien sei dies der Fall gewesen, wie Schulleiter Hans-Martin Utz sagt. Die Schüler sind in Lerngruppen, sogenannte Kohorten, eingeteilt; und diese sollen sich möglichst nicht – zumindest nicht ohne ausreichend Abstand – in Gängen und auf dem Schulgelände begegnen.

Das verordnete fünfminütige Stoßlüften in den Herbst- und Wintermonaten hat bundesweit eine heftige Debatte ausgelöst: Das regelmäßige Lüften soll die potenzielle Viruslast durch sogenannte Aerosole in den Unterrichtsräumen senken und eine Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Eltern hatten Befürchtungen geäußert, dass die Klassenräume zu sehr auskühlen und dadurch das Erkältungsrisiko steigen könne. Die Schüler des Englisch-Leistungskurses sorgen sich derzeit um etwas anderes: „Wer weiß, ob wir nicht doch bald wieder in den Distanzunterricht müssen? Das könnte jederzeit wieder der Fall sein“, befürchtet der 18-jährige Steven Lorenz angesichts der aktuellen Corona-Lage. „Und wenn das jeden Tag passieren kann, müssen wir vorbereitet sein. Deshalb hoffen wir, dass die versprochenen Tablets nun auch bald verteilt werden.“

Distanzunterricht funktioniert etwa über digitale Lernplattformen wie Itslearning: Weil nicht alle Lehrkräfte und Schüler im Lockdown im Frühjahr über die entsprechende Ausstattung wie Tablets verfügten, hat das Land Bremen insgesamt 100.000 iPads bestellt. „Die Lehrkräfte sind inzwischen versorgt, sämtliche Schüler sollen nach unserem Wissen ihre Tablets auf Leihbasis bis zu den Weihnachtsferien bekommen“, sagt Schulleiter Utz. Die Geräte, so der Plan, sollen dann an der GSO jahrgangsweise an die Schüler verteilt werden.

Zur Sache

Distanzunterricht in Bremerhaven

Das Bremerhavener Gesundheitsamt hat am Freitag 800 Kinder, Lehrer und Betreuungspersonal in Quarantäne geschickt. Zuvor waren an sechs Schulen, einer Kindertagesstätte sowie einem Hort insgesamt zehn Corona-Fälle nachgewiesen worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt könne aufgrund der hohen Personenzahl einige Tage dauern. „Für die betroffenen Schüler wird es Distanzunterricht geben“, erklärte Michael Frost, Dezernent für Schulen und Jugend in Bremerhaven.