Läuft alles? Waldemar Quella wirft in der Verkehrsleitstelle einen prüfenden Blick auf die Verkehrsdaten. (Christina Kuhaupt)

Waldemar Quella kann, was nicht viele Menschen können: Staus genießen. Ab und zu fährt er in seiner Freizeit sogar absichtlich in einen hinein, womit er sich dann meistens den Unmut seiner Frau zuzieht, wenn sie mit im Auto sitzt. Quellas seltsame Vorliebe rührt daher, dass er im Amt für Straßen und Verkehr (ASV) arbeitet und sich dort in der Abteilung 3, Straßenverkehrsregelungen und Verkehrstechnik, seit vielen Jahren vor allem um die sogenannten VBA kümmert, die Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Oder, für Nicht-ASVer: die elektronischen Schilder, die auf Autobahnen zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen.

Wenn Waldemar Quella also zum Beispiel irgendwo zwischen Oyten und Stuhr auf der A 1 festsitzt, „überprüfe ich die Anzeigen“, erzählt der 56-Jährige. „Und wenn mir dann etwas unplausibel vorkommt, rufe ich auch mal in der Zentrale an und frage nach.“ Als Fachmann achtet Quella allerdings auf andere Dinge als Otto Normalautofahrer. Der wundert sich vielleicht, warum die LED-Leuchten der Schilderbrücke vor eingeschränkter Sicht warnen, wo doch kein Nebel zu sehen ist, oder vor Stau, wenn die Bahn frei scheint.

Die Anlagen sind für alle da

„Autofahrer sind alle Experten. So, wie auch jeder eigentlich Bundestrainer ist“, so beschreibt Martin Stellmann, Sprecher des ASV, das ewige Dilemma. Quella sagt: „Mein Motto ist, dass die Anlagen nicht für jeden Einzelnen da sind, sondern für alle.“ Grundsätzlich bewege man sich bei ihrer Steuerung „am Limit“, erklärt er. „Wir regeln die Geschwindigkeit nur dann herunter, wenn es sein muss. Die Akzeptanz der Autofahrer ist uns wichtig.“

In Betrieb genommen wurden die auf rund 30 Kilometer verteilten sechs VBA auf der A 1 am Bremer Kreuz 1997, auch als Reaktion auf einen schweren Nebel-Unfall mit mehreren Todesopfern. Die Grundkosten lagen damals bei rund zehn Millionen D-Mark. Seitdem wurde sie stetig um- und aufgerüstet. Stellmann: „Wenn man so etwas heute neu baut, ist man alleine bei den Herstellungskosten schnell im zweistelligen Millionenbereich.“ Das ist auch ein Grund, weshalb es die Schilderbrücken nicht flächendeckend gibt, auf der A 27 seit rund fünf Jahren beispielsweise nur in Richtung Bremen.

Verhindern lassen sich Unfälle trotz aller Technik nicht, Ziel ist es aber, Auto- und Lkw-Fahrer bestmöglich zu schützen. „Die VBAs sind Sicherheitseinrichtungen“, sagt Stellmann. „Und mit ihrer Hilfe können wir den Verkehrsraum effektiver nutzen. Die Anlage kann weiter gucken als die Verkehrsteilnehmer.“ „Die Anlage“, die Augen des ASV für die Autofahrer, ist im Prinzip eine riesige Datensammlung, die in einem Raum in der ersten Etage im ASV am Herdentor zusammenläuft. Dort wird auf mehr als 20 Bildschirmen der Verkehr im Bremer Raum abgebildet, jede Baustelle, jeder Stau, jeder Unfall. Neben den ASV-Mitarbeitern beobachtet auch die Polizei die Lage, ein Kollege oder eine Kollegin sitzt immer mit im ASV.

Die jeweils aktuelle Zahl der Fahrzeuge – alleine auf der A 1 sind rund um Bremen mehr als 100.000 täglich unterwegs –, ihre Geschwindigkeit, dazu Wetterdaten wie Temperatur der Luft, auch auf Fahrbahnniveau, Niederschläge und Wind: In jeder Minute werden mehrere Hundert Messwerte verarbeitet und berechnet; sie ergeben die Anzeigen, die über den Fahrspuren leuchten. Das läuft automatisch, allerdings nicht in jedem Fall. „Wenn zum Beispiel die Meldung kommt, dass Gegenstände auf der Fahrbahn liegen, wird sie von Hand ins System eingepflegt“, erklärt Waldemar Quella.

Die Wetterstation sendet ihre Daten, zusammen mit vielen anderen Parametern werden daraus im ASV die Anzeigen der Schilderbrücken berechnet. (Christina Kuhaupt)

Wie misst man, ob es regnet oder nur nieselt?

Grundsätzliche Bedingung dafür, damit das ganze System, das sich aus rund 20.000 verschiedenen Parametern zusammensetzt, funktioniert, ist eine reibungslose Übermittlung der Daten all der Bodensonden und Wetterstationen. Das läuft trotz immer ausgereifterer Technik, die von einem Arbeitskreis der Bundesländer regelmäßig auf einem Abschnitt der A 99 bei München getestet wird, nicht immer ohne Tücken. Wie misst man zum Beispiel, ob es regnet oder nur nieselt? „Früher wurden die Tropfen per Lichtschranke gezählt“, erklärt Quella, „heute wird ihre Geschwindigkeit per Radarstrahlen erfasst.“ Schnee zum Beispiel sei für die Maschinen sehr einfach zu erkennen – kommt in der Bremer Praxis allerdings nur noch selten vor.

Wer Quella und seinen Kollegen ebenfalls Ärger bereiten kann, sind Spinnen. Lassen sie sich ausgerechnet auf den Sensoren der Wetterstationen nieder und weben ihre Netze über Sender oder Empfänger, verwirrt sie das, sie senden dann Fehlermeldungen und, in neueren Versionen, auch den Grad ihrer Verschmutzung. „Dann müssen wir sofort rausfahren und reinigen“, sagt der Diplomingenieur. „Alle paar Monate kommt das vor.“ Zum Schutz vor den Insekten sind auf den Wettermasten auch Klebefallen angebracht. „Wir machen alles Mögliche, damit die Tierchen keine Freude haben. Spinnen sind aber zäh.“