Das "Pier 2" - hier mit Betreiber Olli Brock - könnte der Ort für die Wiederauferstehung der Bremer Konzertszene werden. (Christina Kuhaupt)

Noch liegt die Veranstaltungsbranche am Boden. Seit März können keine größeren Konzerte, Aufführungen oder sonstige Events stattfinden, weil gerade bei solchen Gelegenheiten die Gefahr einer massenhaften Ansteckung mit dem Corona-Virus groß wäre. Die Folgen für das gesamte Gewerbe sind verheerend. Veranstalter und Künstler, Ticketagenturen, Gastronomie und Hotellerie hatten in den vergangenen Monaten dramatische Einbußen.

Klar ist: Will die Branche überleben, kann sie nicht warten, bis das Virus komplett aus der Welt verschwunden ist. Gefragt sind also innovative Konzepte, die einen Neustart unter den Bedingungen eines möglichst umfassenden Gesundheitsschutzes ermöglichen. In Bremen hat sich jetzt ein Bündnis formiert, das genau dieses Ziel verfolgt und bereits im Begriff ist, ein entsprechendes Pilotprojekt zu starten. Die Idee besteht im Kern aus einer Kombination von Live-Events mit kleinem Publikum und einer Übertragung im Internet (Streaming). Als geeigneter Auftrittsort ist das „Pier 2“ in Gröpelingen angepeilt.

Ein Bündnis aus Konkurrenten

Gero Stubbe von der Agentur Koopmann Concerts gehört zum Kreis der Initiatoren. „Das Bemerkenswerte ist: Die Akteure, die sich für das Projekt zusammengefunden haben, sind normalerweise eher Konkurrenten“, sagt Stubbe. Zu dem Bündnis gehören neben Koopmann Concerts die Revue Konzertagentur, die Hafensänger Konzerte und der Verein Clubverstärker, ein Zusammenschluss von Musikspielstätten und Festivalveranstaltern aus Bremen und der Region. Die Firmen und Initiativen verbindet ein vitales Interesse – der Neustart der Event-Wirtschaft. Das „Pier 2“ bietet sich als Plattform an, weil es über das notwendige Fassungsvermögen verfügt, um ein Live-Konzert unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen. „Normalerweise passen dort rund 2800 Personen rein. Wenn der Abstand von 1,50 Metern zwischen den einzelnen Besuchern eingehalten werden soll, könnte man dort nach unseren Berechnungen 268 Menschen als Publikum zulassen“, kalkuliert Gero Stubbe.

Wirtschaftlich auskömmlich wäre das natürlich nicht. Deshalb sollen zusätzlich digitale Tickets erhältlich sein, mit denen man das Konzert zu Hause via Internet verfolgen kann. „Wir denken aber daran, die Zahl dieser Tickets auf die theoretische Gesamtkapazität im ,Pier 2' zu begrenzen“, so Stubbe. „Eine solche Limitierung schafft Exklusivität, und die gehört zum Konzept“, ergänzt Christian Tipke von der Firma Sendefähig, die am Hohentorshafen die Pusdorf Studios betreibt. Tipke wäre Partner für den technischen Teil, das Streaming. In den Pusdorf Studios verfügt Tipke bereits über eine eigene kleine Veranstaltungsstätte, in der er in Kürze ein ähnliches Konzept in kleinerem Maßstab ausprobieren will. Nordmedia – die gemeinsame Medien-Fördereinrichtung der Bundesländer Niedersachsen und Bremen – hat ihm dafür vor wenigen Tagen eine finanzielle Unterstützung zugesagt.

Die große Variante wäre das „Pier 2“. Allerdings könnten auch die Einnahmen aus dem Stream nicht die Lücke zwischen den Live-Ticket-Erlösen und den Produktionskosten vor Ort schließen. An dieser Stelle kommt der Senat ins Spiel. Das Veranstalterbündnis und ihr Streaming-Partner hoffen auf Starthilfe durch die Kommune. Ohne eine solche Anschubfinanzierung, da macht sich Gero Stubbe nichts vor, kann man die Pläne wieder in die Schublade packen. Christian Tipke fügt hinzu: „Ich habe die große Hoffnung, dass sich Bremen hier mal was traut. Wir können mit unserem Projekt etwas auf die Beine stellen, das bundesweite Ausstrahlung besitzt.“ Einen Start des Live-Programms im „Pier 2“ kann sich Gero Stubbe schon für den August vorstellen. Für machbar hält er 80 bis 100 Konzerte mit bekannten Namen aus der deutschen Musikszene in der Zeit bis Frühjahr 2021.

In der Bremer Wirtschaftsbehörde steht man der Idee durchaus positiv gegenüber. Das sagt jedenfalls ihr Sprecher Kai Stührenberg. „Sobald uns ein detailliertes Konzept vorliegt, werden wir das prüfen“, sichert Stührenberg zu. Sollte es sich als tragfähig erweisen, sei eine finanzielle Förderung aus Mitteln des geplanten Bremen-Fonds denkbar, der die Folgen der Corona-Krise mildern soll.