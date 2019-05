Hinter "Sonstige" verbergen sich zehn Parteien. Darunter unter anderem die Piraten, Die Partei (obere Reihe v.l.), Freie Wähler und Bürger in Wut (untere Reihe v.l.). (Fotos: Daniel Karmann, DPA (2)/Jörg Sarbach, DPA/christina Kuhaupt)

Ein amtliches Ergebnis zur Zusammensetzung der nächsten Bremischen Bürgerschaft ist vor Mittwoch wohl nicht zu erwarten. Allerdings zeigten die ersten Hochrechnungen in der Nacht zum Montag deutliche Tendenzen für die großen Parteien. Weniger deutlich war hingegen der Anteil der Kleinstparteien, bei den Hochrechnungen als „Sonstige“ zusammengefasst. Denn der lag bei diesen ersten Zahlen des Abends mit einem Stimmanteil von knapp zwölf Prozent sehr hoch. Das hat allerdings mit der Auszählung zu tun, erklärte das Landeswahlamt.

Schon die Hochrechnungen am Tag danach bestätigten den Eindruck des Wahlabends: Die ersten Zahlen zu den „Sonstigen“ waren ungewöhnlich hoch, am Montag um 19.16 Uhr vereinten sie nur noch 6,7 Prozent der Stimmen auf sich. Dahinter verbergen sich zehn Parteien: Die Partei, Bürger in Wut (BIW), Piraten, Bündnis Grundeinkommen, Freie Wähler, Menschliche Welt, Humanisten und die V-Partei. Sie lagen am Montagabend (Stand: 19.16 Uhr) bei einem Stimmenanteil von jeweils zwischen 0,19 und knapp zwei Prozent. In Bremerhaven kamen das Wählerbündnis „WIR – Willkommen in der Realität“ sowie die Partei „Die Rechte“ dazu, auch sie konnten Stimmenanteile von jeweils 1,5 und 0,3 Prozent auf sich verbuchen.

Deutliche Unterschiede

Schon zwischen den beiden Städten des Landes Bremen zeigten sich in der Kategorie „Sonstige“ deutliche Unterschiede: In der Stadt Bremen lagen die BIW am Montagmittag bei 1,6 Prozent (Stand: 19.16 Uhr), die Partei lag bei rund 1,9 Prozent. Damit waren sie die Stärksten unter den Kleinstparteien in den bereits ausgezählten Wahlbezirken. In Bremerhaven hingegen ergab sich ein anderes Bild: Dort lagen die Bürger in Wut bei 7,2 Prozent und die Piraten bei rund 2,2 Prozent. Für die Seestadt steht das amtliche Ergebnis für die Bürgerschaftswahl sei Montagnachmittag fest. Insgesamt setzte sich die Stimmenverteilung der Kleinstparteien nach der aktuellen Hochrechnung (14.20 Uhr) wie folgt zusammen: Die Bürger in Wut erreichten 2,5 Prozent, die Partei 1,7 Prozent und die Piraten ein Prozent, auf alle weiteren entfielen 2,5 Prozent der Stimmen.

Womit sind also die knapp zwölf Prozent für die „Sonstigen“ am Wahlabend zu erklären? Laut Statistischem Landesamt lag die Ursache in der Auszählungspraxis am Sonntagabend. Demnach wurden in den Wahlbezirken, die als erste ausgezählt wurden, zunächst nur SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD ausgewiesen und berechnet. Der Rest wurde zusammengefasst, sagt Eva Kibele, Referatsleiterin im Statistischen Landesamt. Denn der Fokus lag am Sonntag zunächst bei den Mehrheitsverhältnissen der sechs großen Parteien.

Trotzdem erscheinen die zwölf Prozent, auch als Sammlung verschiedener Parteien, sehr hoch. Einen möglichen Rechenfehler konnte Kibele allerdings ausschließen. Vielmehr waren andere Faktoren relevant: Als die erste Hochrechnung ausgegeben wurde, waren nur drei Prozent der Stimmen ausgezählt. Das habe für Ungenauigkeiten gesorgt. „Je mehr Stimmen ausgezählt sind, desto näher kommen wir dem Mittelwert“, erklärt Kibele. Da nicht alle Bezirke gleichzeitig ausgezählt werden, können auch hohe Werte für eine der Kleinstparteien in einem bestimmten Stadtteil dafür sorgen, dass die Zahl der „Sonstigen“ in den frühen Hochrechnungen verzerrt werde. Das schlägt sich auch in der Arbeit der Wahlhelfer nieder: „Wir rechnen zu Beginn eher großzügig“, so Kibele. Schon am Montag sei es mit mehr ausgezählten Bezirken leichter gewesen, ein differenzierteres Bild der Kleinstparteien zu zeichnen.

Geht man den zwölf Prozent weiter auf den Grund, ist „großzügig rechnen“ das entscheidende Stichwort. Denn wirklich gerechnet wird bei den „Sonstigen“ bei den ersten Hochrechnungen eigentlich nicht. Da bei den Kleinstparteien sehr große Schwankungen zwischen den Stadtteilen bestehen, so Kibele, müsse für die ersten Zahlen geschätzt werden. Dazu vergleicht das Statistische Landesamt die Ergebnisse der ausgezählten Bezirke mit denen der vorherigen Wahl und erstellen daraus eine Schätzung. Dort werde auch verglichen, in welchen Bezirken welche Kleinstpartei bei der vorherigen Wahl gut abgeschnitten habe. Erfuhren also in den ausgezählten Stadtteilen in den Vorjahren bestimmte Kleinstparteien viel Zuspruch, wurde das in der ersten Schätzung berücksichtigt.

Genau an diesem Punkt habe auch die höhere Wahlbeteiligung eine Rolle gespielt: Je mehr Stimmen abgegeben werden, desto mehr Einfluss habe das auch auf die kleinen Parteien, so Kibele. Das habe sich entsprechend auch auf die Schätzungen ausgewirkt.

Allerdings hat das Statistische Landesamt am Wahlabend nicht alleine Hochrechnungen ausgegeben: Auch verschiedene Meinungsforschungsinstitute wie die Forschungsgruppe Wahlen oder Infrastest Dimap veröffentlichten am späten Sonntagabend erste Hochrechnungen. So errechnete die Forschungsgruppe Wahlen bereits gegen 22.30 Uhr einen Wert für die „Sonstigen“, der deutlich unter zehn Prozent lag. Das habe mit dem sogenannten Exit-Polls zu tun, die in den Berechnungen der Meinungsforschungsinstitute berücksichtigt werden, sagt Kibele. Denn diese Nachwahlbefragungen lassen einen wesentlich eindeutigeren Wert zu als die ersten Schätzungen bei wenigen ausgezählten Stimmen.