Das Konzerthaus Glocke an der Domsheide soll umgestaltet werden. (Frank Thomas Koch)

Die Glocke soll umgestaltet, attraktiver und moderner werden. Doch wie bekommt Bremen die Millionenförderung des Bundes für das Konzerthaus? Der Bund könnte insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen, allerdings fließt dieses Geld nur, wenn Bremen selbst einen Betrag in gleicher Höhe als Komplementärfinanzierung dazu gibt. Doch die Haushaltskassen sind leer, das Wirtschaftsressort oder die Glocke selbst haben dieses Geld mit großer Wahrscheinlichkeit selbst nicht. Können die Bundesmittel etwa nicht abgerufen werden?

Mehr zum Thema Fraktionen zum Bremer Knotenpunkt Warum die Kontroversen um die Domsheide weiter anhalten Der Bremer Knotenpunkt soll umgebaut werden. In einer aktuellen Stunde diskutierte die Bürgerschaft das Thema. So sehen die unterschiedlichen Positionen der Fraktionen ... mehr »

In der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft regte Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) an, dass man die Gelder, die das Verkehrsressort und die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) in den Umbau und die städtische Aufwertung fließen lassen, anrechnen könnte. „Unser Stand ist, dass die Mittel als als bremische Co-Finanzierung herangezogen werden könnten“, sagt Schaefer am Mittwoch auf Nachfrage. Das betreffe Maßnahmen, die die Attraktivität der Glocke steigern. Also beispielsweise das Masse-Feder-System unter den Gleisen (Flüstergleise), damit das Konzerthaus mit weniger Lärm und Erschütterungen belastet wird. Aber auch das Geld für eine neu organisierte Anlieferung, wenn möglich sogar in einer Tiefgarage, oder den Umbau des Wendekreises für Lastwagen vor der Glocke. Möglicherweise könnten auch die Ausgaben für einen städtebaulichen Wettbewerb, neue Pflasterungen oder Pflanzen auf dem Platz vor der Glocke angerechnet werden.



Die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hatte im vergangenen November die 40 Millionen Euro vom Bund eingeworben. Bremen steht damit unter dem Druck, die gleiche Summe aufzubringen, denn sonst besteht das Risiko, dass das Bundesgeld verfallen könnte.