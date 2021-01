Mikhael Elijah Astorga, seit eineinhalb Jahren an der Jacobs University, sagt: „Wir wollen, dass die Uni so bleibt.“ (Marc Hagedorn)

Die Flüssigkeit in dem durchsichtigen Behälter mit Schraubverschluss sieht aus wie Schmutzwasser, eine richtig trübe Plörre. „Abfallstoffe aus der Bierproduktion“, sagt James Ziemah und holt als Nächstes ein Pappschälchen hinter einer Schranktür hervor, mit verschrumpelter Zitronenschale. Er stellt sie auf den Labortisch zu den Tüten, die mit Müsli gefüllt sein könnten. „Stimmt nicht ganz“, sagt Ziemah, „es ist Coffee Silver Skin.“ Reste von der Hülle mehrerer Kaffeebohnen.

James Ziemah ist Doktorand an der Jacobs University Bremen. Seit Mai forscht der Chemiker aus Ghana in einem Projektteam, das sich vorgenommen hat, aus Pflanzenabfällen Desinfektionsmittel herzustellen. Auf zunächst zwei Jahre ist das Vorhaben angelegt – wie es danach weitergeht? Ziemah zuckt mit den Schultern. „Ich weiß es nicht.“

Mehr zum Thema Ungewisse Zukunft SAP bremst Erwartungen für Übernahme der Jacobs University Mit viel Euphorie wurde Mitte November vom Senat eine Lösung für die chronisch defizitäre Jacobs ... mehr »

Die Zukunft der Jacobs University Bremen wird neu geordnet. So wie bisher, das steht fest, kann es nicht weitergehen. Der Betrieb ist seit Jahren defizitär. Bremens Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) führt zurzeit Gespräche mit mehreren Interessenten. Als aussichtsreichste Lösung galt zunächst ein deutsch-chinesisches Konsortium, das die Universität übernehmen und in ein Zentrum für Künstliche Intelligenz umbauen will. Das deutsche Softwareunternehmen SAP ist im Boot genau wie der chinesische Software-Entwickler und IT-Dienstleister Neusoft und das Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Dass dieses Trio tatsächlich den Zuschlag bekommt, ist aber nicht sicher.

Ziemah sagt, dass er die Meldungen zur Neuausrichtung der Universität verfolge. „Aber ich versuche, die Unsicherheit und die Fragen, die ich habe, auszublenden.“ Seine Hoffnung, sollte es zur deutsch-chinesischen Lösung kommen: „Künstliche Intelligenz hat viel mit Biologie und Chemie zu tun.“ Was er damit sagen will: Vielleicht ändert sich für die nachfolgenden Generationen gar nicht so viel in diesem Fachbereich.

James Ziemah würde am liebsten zwischen Ghana und Bremen pendeln. (Marc Hagedorn)

Forschung für einen Softwarekonzern

Nicht jeder ist sich da so sicher. Zwar kooperiert die Jacobs University schon jetzt mit Unternehmen aus der privaten Wirtschaft. An dem Desinfektionsmittel-Projekt, an dem James Ziemah forscht, sind zum Beispiel die Bremer Unternehmen „ProPure-Protect“ und „Just in Air“ beteiligt. Aber recht früh nach Bekanntwerden der deutsch-chinesischen Pläne hatte ein Professor seine Sorge gegenüber dem WESER-KURIER so formuliert: „Gesellschaftlich relevante Forschung in einer gemeinnützigen Organisation würde durch profitorientierte Forschung für einen Softwarekonzern ersetzt.“

Das Faculty Council der Universität, ein sechsköpfiger Ausschuss der Professorenschaft, kämpft deshalb darum, den Status der Universität zu erhalten. Transformation ja, aber nicht um den Preis, dass die Freiheit von Forschung und Lehre womöglich verloren geht. Bei den Studenten rennen die Lehrenden damit offene Türen ein.

Mehr zum Thema Nutzung für Sportler Millionen für die Sicherung der Jacoby University Was passiert mit dem Oeversberg, wenn neue Investoren die Jacobs Uni übernehmen? Zur ... mehr »

Mikhael Elijah Astorga hat in der Bibliothek der Jacobs University Platz genommen. Der 20-Jährige von den Philippinen studiert Medicinal Chemistry und Chemical Biology. Eineinhalb Jahre der dreijährigen Bachelor-Ausbildung hat er hinter sich, im Sommer 2022 will er fertig sein. „Wir lieben diese Uni, so wie sie ist“, sagt Astorga. Zwar geht er davon aus, sein Studium an der Jacobs University auf jeden Fall zu Ende bringen zu können. Aber trotzdem: „Wir Studenten reden viel darüber, wie es hier weitergeht, das Thema beschäftigt uns sehr.“

Wenn es die Jacobs University, so wie Astorga sie erlebt und kennengelernt hat, in ein paar Jahren in dieser Form nicht mehr geben sollte, sei das ein großer Verlust, "für uns Studierende, aber auch für die Lehrenden und für Bremen". Und dann erzählt er, wie er in den Semesterferien im Sommer in den Laboren seines Instituts forschen durfte. Eigentlich hatte er nach Hause zu seiner Familie in Manila fliegen wollen, aber das verhinderte das Coronavirus. Also blieb er auf dem Campus in Grohn und durfte sich mit Forschungstechniken und der teuren Laborausrüstung vertraut machen, „die wir normalerweise erst im Masterstudium nutzen“, sagt Astorga. "Ich glaube nicht, dass solche Ausnahmen an einer anderen Universität möglich wären.“

Forschung der Spitzenklasse

Astorga sagt, dass er stolz sei, an der Jacobs University zu studieren. Hier werde Forschung der Spitzenklasse betrieben, Lehrende und Absolventen sorgten dafür, den Namen Bremen in die Welt hinaus zu tragen. Astorga selbst kennt die Jacobs University Bremen auch deshalb, weil der Social-Media-Star Hashem Al-Ghaili ein Absolvent ist. Der 30-Jährige aus dem Jemen mit Masterabschluss in Molekular-Biotechnologie hat Millionen Abonnenten und Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.

Astorga hat früh mitbekommen, dass die finanziellen Probleme der Jacobs University ein Dauerthema im politischen Bremen sind. „Aber ich sehe die Universität anders“, sagt er, „ich sehe sie als Institution, die Talente aus aller Welt zusammenbringt, und nicht als Institution, die vor allem Geld kostet.“ Er selbst hat ein Stipendium bekommen. „Wenn es die Jacobs University in dieser Form nicht gäbe“, sagt er, „würden Studenten wie ich oder aus anderen Ländern wie Kasachstan, Usbekistan oder Vietnam keine Chance haben, hier zu sein. Etwas würde fehlen.“

Wenn Astorga seinen Bachelor in Bremen gemacht hat, würde er gern noch den Master draufsetzen, vielleicht in Frankfurt oder München. Diese Städte hat er auch schon kennengelernt. Danach, sagt er, könne er sich sehr gut vorstellen, in seine Heimat zurückzukehren. Entweder ein Pharmazie-Start-up in Manila gründen oder an der University of the Philippines in die Forschung gehen.

Die Eltern von James Ziemah betreiben in Ghana eine Kakao-Plantage. Sie haben neun Kinder. James, der Sohn in Bremen, würde nach seiner Promotion am liebsten zwischen Ghana und Bremen pendeln, „sechs Monate hier, sechs Monate dort, ich bin ein halber Bremer“, sagt Ziemah, der beim Gespräch einen grün-weißen Mundschutz mit dem Aufdruck „Bremen“ trägt. Schon als Kind habe ihn das Leben auf der elterlichen Farm fasziniert, sagt er, die Pflanzungen, die Aufzucht, die Ernte. Dass er einmal daran arbeiten würde, Desinfektionsmittel aus Pflanzenabfällen zu entwickeln, die auch in seiner Heimat zum Einsatz kommen könnten, hat er sich nicht vorstellen können. Doch jetzt hat er nach inzwischen fünf Jahren in Bremen genau dieses Ziel. „Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern„, sagt er, “das wär’s.“

Zur Sache

Studierende aus über 110 Ländern

Mehr als 1500 Studierende sind aktuell an der Jacobs University in Bremen-Nord eingeschrieben. Sie kommen aus über 110 Ländern. Zum Studienjahr 2020/21 haben 450 junge Frauen und Männer aus 82 Nationen ihr Bachelor-Studium in einem der 15 Programme an der englischsprachigen Campus-Universität begonnen. Laut dem Magazin „Times Higher Education“ aus London rangiert die Jacobs University in einer aktuellen Bewertung unter 1500 Universitäten weltweit unter den Top 300, in Deutschland ist sie Nummer 25. Jeder sechste Student an der Jacobs University kommt aus Deutschland. Die zweitgrößte Gruppe mit je sieben Prozent stellen Studierende aus Nepal und Indien, je fünf Prozent kommen aus den USA und Pakistan.

Die Jacobs Foundation, eine Stiftung der Unternehmerfamilie Jacobs mit Wurzeln in Bremen und Mehrheitseignerin, zieht sich zurück. Sie stellt eine letzte Zuwendung in Höhe von 23 Millionen Schweizer Franken zur Finanzierung der Neuausrichtung zur Verfügung. Damit hat die Stiftung die Jacobs University seit 2007 mit mehr als 290 Millionen Euro unterstützt. Die Universität hat rund 430 Beschäftige, mehr als die Hälfte davon in der Lehre und Forschung.