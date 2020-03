Anne Droste (links) von den "Suppenengeln" befüllt die Tasche mit Lebensmitteln. Der Mann hat etwa eine halbe Stunde gewartet, um seinen Hunger zu stillen. (Christina Kuhaupt)

Sie stehen in drei Reihen, der Abstand zwischen den Menschen beträgt die in diesen Tagen viel zitierten zwei Meter. Einzelne unterhalten sich, nur wenige wagen es, sich aufeinander zuzubewegen. Ein Ordner hat die Situation im Blick. Wer sich nicht an das Abstandsgebot hält, wird zurechtgewiesen. Nein, das ist nicht der erste Tag für neue Rekruten der Bundeswehr. Rund 50 bedürftige Menschen warten geduldig, um mit einem Lunchpaket ihren Hunger zu stillen. In 30 Minuten öffnet die neue Essensausgabe der „Suppenengel“ auf der Bürgerweide.

Eine Krise trifft die ärmsten Mitglieder einer Gesellschaft am härtesten. Dieser Grundsatz galt schon bei herkömmlichen Wirtschaftskrisen. Doch in der Corona-Krise scheinen sich Probleme und Gefahren für Bedürftige mit jedem Tag zu verschärfen. „Stay the fuck home – bleibt verdammt noch mal Zuhause“ lautet eine inzwischen viel verbreitete Lebensweisheit. Doch was tun, wenn es kein Zuhause gibt?

Um diese Frage beantworten zu können, lohnt ein genauer Blick auf die „Suppenengel“. Binnen drei Wochen hat sich die Arbeit der Ehrenamtlichen radikal verändert. Am 5. März war die Welt in Bremen noch in Ordnung. Im fernen Berlin ahnten vielleicht manche Politiker schon, dass Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern bald verboten sein könnten. Doch beim Neujahrsempfang der „Suppenenge“l war davon keine Rede. 110 Bedürftige erlebten mit einem Drei-Gänge-Menü einen besonderen, zeitweise sorgenfreien Tag.

Es war ein Moment der Herzlichkeit. Zwölf Tage später – in der Corona-Krise ein kleiner Zeitsprung – galten in derselben Kantine am Gleis eins des Hauptbahnhofs bereits strikte Regeln. Nur noch 20 Bedürftige durften sich in dem Raum zur selben Zeit aufhalten. An den Tischen mussten sie Abstände einhalten. Die Wartendenden bekamen anstelle von Herzlichkeit von einem Ordner klare Ansagen: „Abstand halten! Hier dürft ihr nicht warten! Geht zurück!“

Weitere zehn Tage später wirken auch diese Szenen aus der Zeit gefallen. In Bremen darf inzwischen nur noch Essen zum Mitnehmen verkauft werden. Ein Kontaktverbot lässt Ordnungsamt und Polizei zur Tat schreiten, wenn drei Menschen gemeinsam spazieren gehen. In dieser Lage ist der Kantinenbetrieb der „Suppenengel“ nicht mehr haltbar. Schausteller, die eigentlich die Osterwiese aufbauen wollten, haben ein Zelt für die Essensausgabe errichtet. Hier gibt es nur noch Lunchpakete.

Polizei mit Mannschaftswagen vor Ort

Etwa zwanzig Minuten, bevor es das abgepackte Essen gibt, fährt ein Mannschaftswagen der Polizei mit Blaulicht vor. Mehrere Polizisten steigen aus, gehen gezielt auf einen mutmaßlich obdachlosen Mann zu. Aus den Reihen der Wartenden ruft eine Frau: „Er war es nicht! Tut ihm nichts!“ Die Beamten zücken Notizblöcke, ein zweites Polizeiauto fährt vor. „Es gab eine Handgreiflichkeit“, erklärt ein Polizist. Er trägt ein Headset, leitet offenbar den Einsatz.

Vor der Essensausgabe sehen sich die Wartenden diese Szenerie in Ruhe aus der Ferne an. Ganz vorne in der Reihe der inzwischen ungefähr 60 Bedürftigen steht ein Mann mit nur einem Bein. Von dem zweiten ist ihm nur noch ein Teil des Oberschenkels geblieben. Er hat sich eine Einkaufstasche auf zwei Rädern selbst gebaut, die er hinter sich herzieht. Zwei Krücken ermöglichen es ihm, aufrecht zu stehen. Vor der Essensausgabe wartet er mit am längsten. Auf einmal sieht es so aus, als verließen ihn die Kräfte. Aber er humpelt nur zu einem Mülleimer, um ein Stück Plastik zu entsorgen.

Wenige Minuten, bevor die Menschen das Zelt der „Suppenengel“ betreten dürfen, beginnen Helfer des Vereins „Help Dunya“, Atemschutzmasken zu verteilen. Morteza Eshghparast, Necip Ekiz und Sevda Sahim tragen gelbe Warnwesten. Wer zu den Bedürftigen geht, hat Handschuhe an und einen Mundschutz. Bei der Hilfsaktion achtet das Trio penibel darauf, alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Sevda Sahim ist Lehramtsstudentin und arbeitet bereits an einer Schule. Sowohl ihre Vorlesungen als auch ihren Arbeitsplatz darf sie derzeit nicht besuchen. Deshalb packt sie seit dem Beginn der Corona-Krise fast jeden Tag im Verein „Help Dunya“ mit an. „Vorher wusste ich nicht, dass es in Bremen so viel Armut gibt“, sagt sie. Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz erlebe sie die Corona-Krise hautnah mit, das sei eine psychische Belastung, sagt sie. Und will trotzdem weitermachen.

Dann darf das Zelt endlich betreten werden. Ein Helfer muss hier und da für Ordnung sorgen. Die bereitstehenden Verkehrshütchen, die eigentlich zur Abgrenzung der Warteschlange gedacht waren, braucht er nicht. Es bleibt ruhig und geordnet. Mit jedem Bedürftigen, der mit einem Lunchpaket das Zelt verlässt, verliert dieser Ort wieder seine nahezu militärische Ordnung. Die Menschen sind satt, zumindest bis zum Abend.