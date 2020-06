Der Bremer Student Kyan Petersen (Mitte) spielte im Handball-Team der Aichi Universität in Japan. (Privat)

Anfang April musste sich Kyan Petersen entscheiden: Will er weiterhin in Japan bleiben oder nach Deutschland zurückkehren. Die Corona-Pandemie hatte längst auch das Land der aufgehenden Sonne erreicht. Die japanische Regierung rief den Notstand aus, die Bundesregierung verkündete eine weltweite Reisewarnung. Während viele Freunde und Bekannte deshalb abreisten, verharrte der 24-Jährige jedoch in Japan. Aus einem einfachen Grund: „In Deutschland hätte ich nur rumgesessen und nichts machen können. Hier in Japan kann ich mein Praktikum dagegen fortsetzen, verdiene so etwas Geld und sammel wichtige Erfahrungen“, sagt Kyan Petersen.

Der 24-Jährige studiert im sechsten Semester Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung an der Hochschule Bremen. Der Studiengang kombiniert betriebs- und volkswirtschaftliche Fächer mit einer außereuropäischen Fremdsprache – samt einer einjährigen Studienphase im Land der gewählten Sprache. Neben Japan hätten auch China oder die arabische Welt zur Wahl gestanden. Damit sich seine Studienzeit nicht verlängert, wollte Kyan Petersen sein Praktikum zudem nicht unterbrechen. „Außerdem ist es etwas Besonderes, ein bisschen auf sich allein gestellt zu sein und so eine Pandemie in einem anderen Land zu erleben.“

Im Umgang mit dem Coronavirus gäbe es schließlich auch Unterschiede zwischen den Japanern und Deutschen . „Ich hab das Gefühl, dass die Japaner disziplinierter sind, was die Hygiene und das Tragen der Masken angeht“, sagt Petersen. Die Fallzahlen in Japan seien zwar deutlich niedriger, doch schon vor der Pandemie hätten viele Japaner in der Öffentlichkeit eine Maske getragen. Außerdem würden die öffentlichen Bereiche regelmäßig gereinigt und desinfiziert. „Deswegen hat sich das Virus vermutlich auch nicht so stark ausgebreitet“, glaubt der 24-Jährige und fügt an: „In Japan ist es, von meinem Gefühl her, etwas sicherer.“

Als er im September in der Millionenstadt Nagoya – immerhin die viertgrößte Stadt des Landes – ankam, hatte noch nichts auf einen derartigen Verlauf seiner beiden Auslandssemester hingedeutet. An der Aichi Universität wurde er, gemeinsam mit einem Bremer Kommilitonen, schnell mit den weiteren ausländischen Studenten bekanntgemacht. So fand Kyan Petersen sofort Anschluss. „Ich bin aber auch so ein kontaktfreudiger Mensch und habe deswegen eigentlich jeden Tag neue Leute kennengelernt.“ Dabei half ihm sicherlich auch der Sport.

Zwei Köpfe größer

Bis zum Sommer spielte Kyan Petersen noch Handball beim Bremer Verbandsligisten ATSV Habenhausen. Auch an der Aichi Universität gab es eine Handball-Mannschaft – sehr zur Freude des 24-Jährigen. „Ich war ein echtes Highlight für das Team, weil sie einen Spieler aus Deutschland hatten, in dem der Handball viel populärer und die Ausbildung deutlich besser ist. Außerdem war ich zwei Köpfe größer als die meisten Spieler“, sagt Kyan Petersen, der 1,90 Meter misst, und lacht. Zu einem Pflichtspiel-Einsatz kam es aber nicht, dafür hätte er eine Lizenz beantragen und rund 2000 Euro bezahlen müssen. „Das war mir zu viel. Ich bin ja nicht wegen des Sports hier“, sagt Petersen.

Stattdessen habe er sich beinahe täglich in der „Global Lounge“, einem Bereich an der ­Aichi Universität, in dem japanische und ausländische Studenten gemeinsam lernen oder Kontakte knüpfen können, aufgehalten. „Das ist die beste Methode, um die neue Sprache besser zu lernen.“ Das Problem: Viele Japaner lernen Englisch oder Deutsch und würden ihre Kenntnisse ebenfalls gerne verbessern. Als großer blonder Mann sei der 24-Jährige deshalb häufig angesprochen worden.

Doch nicht nur an der Uni oder beim Sport ist der Hüne aufgefallen. „Selbst in Restaurants oder Bars wurde ich immer angesprochen und gefragt, wo ich herkomme. Wenn ich Deutschland gesagt habe, ging es immer nur um Bier, Wurst oder Autos“, sagt Kyan Petersen und lacht. Mit Bremen hätten viele Japaner dagegen erst mal nichts anfangen können. Erst nach einem Verweis auf den Japaner Yuya Osako, Bundesliga-Spieler des SV Werder Bremen, oder die Bremer Stadtmusikanten konnten sie doch etwas mit seiner Heimatstadt anfangen. „Die Kinder in Japan wachsen ja mit den Gebrüdern Grimm auf“, sagt der 24-Jährige.

Dass er an der Aichi Universität einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, zeigt unterdessen ein Blick in den Katalog der Uni, mit dem neue Studenten angeworben werden sollen. „Die Uni hatte mich angesprochen, ob sie mit einem Foto und ein paar Informationen von mir im Katalog werben könnten.“ Kyan Petersen stimmte zu – und ist nun als einziger ausländischer Student im Uni-Katalog zu finden. „Das macht mich schon ein bisschen stolz.“

Einen Fußabdruck hinterlassen

Seit Anfang März wohnt er nun in einer Wohnung in der 100.000-Einwohnerstadt Ebina, südlich von Tokio. Dort hat die Firma Pabco, die zum Daimler-Konzern gehört, ihren Sitz. Hier arbeitet Kyan Petersen in verschiedenen Projekten in der Logistik-Abteilung. Und auch hier hat er schon einen Fußabdruck hinterlassen. „Ich habe meinen Vorgesetzten zwei Vorschläge gemacht, die jetzt auch umgesetzt werden.“ Zum einen werden am Fließband nun neue Regale angebracht, um die Arbeit für die Mitarbeiter zu vereinfachen. Zum anderen soll die Nutzung der Materialien optimiert werden. „Bislang wurden Materialien immer blind nachbestellt, jetzt gibt es ein System. Das spart Kosten“, sagt Petersen, der hierfür sogar von der Firma zum Projektleiter ernannt wurde.

Der Verbleib in Japan scheint sich also ausgezahlt zu haben, oder? „Naja“, sagt Kyan Petersen, „als das Land wegen der Corona-Pandemie heruntergefahren wurde, gab es schon so etwas wie ein „Allein sein“-Gefühl.“ Sein Tag hätte nur aus der Arbeit, ein bisschen Joggen, Essen und Schlafen bestanden. „Aber jetzt ist der Notstand aufgehoben worden, es gibt immer mehr Lockerungen.“ Der 24-Jährige will bald nach Tokio reisen, um einige Kommilitonen zu besuchen. Außerdem stünde noch ein Besuch der Aichi Universität in Nagoya auf dem Plan. „Damit ich meine Freunde noch mal sehe“, sagt Kyan Petersen. Am 31. August reist nämlich auch er aus Japan ab – mit jeder Menge Erfahrungen im Gepäck.