Lukat Boll aus Schwanewede hat seit dem 22. August den Führerschein. (Fotos: Roland Scheitz)

„Der günstigste Parkplatz ist immer oben, weil dort die Leute nicht hinwollen“, sagt Fahrschullehrer Holger Bleke, während Fahrschülerin Elisa Wolff den wuchtigen VW Tiguan die Spindel des Parkhauses Am Brill hinauf lenkt. Wobei die Schwachhauserin ­genau genommen gar keine Fahrschülerin mehr ist und ihren Führerschein bereits seit einem Jahr in der Tasche hat: Elisa Wolff nimmt am Parkhaus-Fahrtraining der Brepark teil.

„Es ist für Menschen, die unsicher sind“, ­antwortet Brepark-Geschäftsführerin Erika Becker, wenn sie nach dem Grund für dieses vielleicht doch eher außergewöhnliche Fahrtraining gefragt wird. „Diese Unsicherheiten wollen wir abbauen.“ Das fange bereits bei der Einfahrt ins Parkhaus an: „Geht die Schranke auf? Bin ich vielleicht zu weit vom Automaten weg? Wie bezahle ich?“ Darum gehe es beim Fahrtraining. Es sei eine Form von ­Kundenservice und unentgeltlich. „Es soll Kunden ermuntern, fortan nicht mehr an der Straße zu parken, sondern ins Parkhaus zu fahren.“

Das ist auch im Interesse der Parkhausbetreibergesellschaft Brepark, Kooperationspartner des Trainings. Das jährliche Angebot werde gerne angenommen, berichtet Brepark-Mitarbeiterin Christine Nienaber. Es seien bis zu 20 Teilnehmende am Fahrtraining, das mittlerweile im zehnten Jahr veranstaltet wird. Im Parkhaus Am Brill, das 850 Parkplätze bietet, üben an diesem Tag fünf Autofahrerinnen und Autofahrer verschiedenen Alters das Manövrieren in den engen Kurven, das Anfahren am „Berg“ und das Parken.

Für das Parken hat Holger Bleke ebenfalls einen Rat parat: Am Rand parken, dort, wo links ein Weg verläuft – dann ist die Fahrertür nicht nur immer leicht zu öffnen, sie kann zudem auch nicht zugeparkt werden. Und auch ganz wichtig: „Nicht drängeln lassen, langsam fahren. Und wenn mal das Auto ein wenig rückwärts rollen sollte: Keine Panik, einfach weitermachen.“ Auf dem Parkdeck an der frischen Luft anschließend angekommen, steht dort ebenfalls kaum ein Fahrzeug: „Hier kann man gut das Freimarktsfeuerwerk anschauen, das mache ich manchmal mit meinen Fahrschülern“, sagt Holger Bleke.

Wer sich eher an einen eher ruppigen Ton während seiner Fahrschulzeit erinnert, wird bei Holger Bleke hinterm Steuer wohl Erleichterung erfahren. Freundlich geht es zu, ruhig und entspannt, im Hintergrund läuft leise ­Radio. Da legt sich die Aufregung schnell und hinterher, als Teilnehmerin Elisa Wolff ­wieder unten angekommen ist, sagt sie: „Das war gut. Vor dem Hochfahren hatte ich Angst.“ Un­begründet, wie sich rasch herausgestellt hat: „Fahren können alle gut“, sagt dann auch ­Holger Bleke, „sie wollen eher für sich Be­stätigung, etwas besser zu machen.“ Vor der Enge des Parkhauses hätten viele Respekt, passiert sei aber während des Trainings noch nie etwas.

„Da sind noch nie Fahrer irgendwo gegen gefahren oder haben ein Auto touchiert“, meint er. Dafür sei schließlich ja auch er da, damit nichts passiert. Dabei müsste ­jeder angehende Autofahrer während seiner Ausbildung ein Parkhaus auch mal von innen gesehen haben, findet Bleke. „Einige Fahrschulen waren noch nie mit ihren Schülern im Parkhaus“, sagt Erika Becker von Brepark, ­„obwohl die Fahrschulen umsonst reinkommen.“

Aufregend ist es im Parkhaus mitunter nicht nur für die Fahrenden, sondern auch für die Mitarbeiter: „Ab dem ersten Advent beginnt die stressige Zeit“, berichtet Becker. 75 Prozent der Nutzer kämen regelmäßig. Einige kämen teilweise aus dem Umland und seien ungeübt für die Fahrt durch die Parkdecks. Ihre Mitarbeiter müssten dann Geduld haben – und spezielle Kenntnisse: „Die Aggressionen nehmen zu. Wir bieten deshalb auch Eskalationstraining an.“

Aggressionen sind beim Fahrtraining indes nicht zu erwarten. Ruth Engelke aus Schwachhausen, Autofahrerin seit 42 Jahren, hat ihren Part hinter sich gebracht, stellt das Auto ab und sagt: „Ich hatte mir erhofft, dass ich trainieren kann, enge Kurven zu nehmen. Doch leider gibt es hier keine engen Kurven.“ Das Parkhaus Stephani etwa sei knifflig, da sei die Parkhilfe schon sehr aktiv und man müsse aufpassen, dass man die Wand nicht touchiert. „Es hat Spaß gemacht“, lautet ihr Fazit, „es war interessant, das mal kennenzulernen.“

Etwas angespannt wirkt anschließend eine junge Fahrerin aus Achim, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie lässt sich von Holger Bleke eingehend einweisen und startet ihre Parkhaustour, indem sie die Spindel nach oben nimmt. Wenig später taucht sie an der Einfahrt Ansgaritorstraße wieder auf, nimmt souverän die Ticketautomatenhürde und fährt wieder die Spindel hin­auf. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal.

Genau richtig, findet Erika Becker: „Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt“, sagt sie, und die inzwischen zurückgekehrte Achimerin meint: „Das hat viel Spaß gemacht und war gut zur Übung, deshalb habe ich einige Runden gedreht.“ Eine gute Erfahrung sei das gewesen und das Hochfahren gar nicht so schwer: „Es war nicht so schlimm, wie man glaubt.“ Lukat Boll aus Schwanewede glaubt ­vielleicht auch, dass das Anfahren am Berg schwer ist; jedenfalls möchte er das gerne üben, das und das Parken allgemein „und dass ich sicherer werde, im Parkhaus zu fahren.“ Seit dem 22. August hat er den ­Führerschein und auch er kann dem Fahr­training anschließend nur Gutes abgewinnen: „Zuerst war ich aufgeregt, aber als wir drin saßen, hat mir der Fahrlehrer die Angst genommen. In Zukunft fahre ich sehr gerne ins Parkhaus.“