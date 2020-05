Aktivpatin Daniela Seevers und die neunjährige Mais haben Spaß miteinander – sogar beim Rollladen herunterziehen. (Freiwilligen-Agentur Bremen)

Mais ist im März neun Jahre alt geworden. Sie stammt aus Syrien. Daniela Seevers ist Bremerin und 51 Jahre alt. Sie sind ein besonderes Team, auch wenn die wöchentlichen Begegnungen der Selbstständigen und ihrer Aktivpatentochter derzeit deutlich von jenen abweichen, die vor Corona möglich waren.

Da das Virus das Leben aller Menschen verändert, schlägt es sich auch im Projekt „Mitkids“ unter Regie der Freiwilligen-Agentur nieder. Bremerinnen und Bremer mit Lust und Zeit treffen dabei Kinder aus Familien, die sich über Unterstützung freuen. Oft fehlt deren Eltern die Zeit, sich neben der eigenen Arbeit regelmäßig um ihre Töchter und Söhne zu kümmern. Es gibt aber auch andere Faktoren wie etwa ein Neuanfang in einem fremden Land. So wie bei Mais.

Die Bürofachkraft und ihr Schützling kommen seit mehr als einem Jahr in der Regel einmal pro Woche zusammen. Sie wollen gemeinsam die Stadt erkunden, entdecken, was beiden Spaß macht, was für Mais und ihr neues Leben fern vom Geburtsland sinnvoll sein kann. Aber auch die ehrenamtlich engagierte Bremerin nimmt nach eigener Aussage aus den Treffen viel mit, das ihr Leben bereichert. Und sie freut sich darüber, dass auch die Aktivpaten untereinander Kontakt halten können, da es einen Stammtisch und gemeinsame Veranstaltungen, Museumsbesuche und andere Treffen zum Austausch gibt.

Zuerst kam Mais’ großer Bruder Karim als einer der vielen unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge nach Bremen. Jetzt ist er nicht mehr allein. Seine Eltern und seine Geschwister, der nun 15-jährige Aus und Mais, leben seit drei Jahren zusammen in Bremen. Die Jungs sagen: „Wir sind Bremer“. Deutsch sprechen sie gut. Mit Mais allerdings sprechen sie in der Familie Arabisch. Ihr Vater ist Arzt, die Mutter Lehrerin. „Eigentlich eine Bilderbuch-Familie“, findet Daniela Seevers.

Wie viel Mais über das auf der Flucht Erlebte und ihre ersten Lebensjahre in Syrien weiß, kann die Aktivpatin nur erahnen. „Aber das steht für uns auch nicht im Vordergrund“, betont die Bremerin. „Wir gucken nach vorn.“ Als die Schule noch normal lief, holte die 51-Jährige das Mädchen einmal in der Woche nach dem Unterricht dort ab. „Die meisten Vorschläge kommen dann von mir“, erzählt sie. Mais macht gern alles mit, auch wenn sie nicht so viel von Sport hält. „Uns fällt immer etwas ein. Es gibt auch mal ein Eis auf die Hand“, sagt Daniela Seevers.

Mais’ Mutter war Lehrerin in Syrien und hat in Bremen zunächst noch ein Kopftuch getragen, ist der Aktivpatin aufgefallen. Inzwischen zeige sie sich ohne. Sie verstehe gut Deutsch, traue sich aber noch wenig, die Sprache selbst zu benutzen. Aber die ganze Familie will sich integrieren. Der Vater wird in einer Praxis hospitieren, um als Arzt Fuß zu fassen. Mais’ Mutter hat in der Praxis eines syrischen Arztes ein Praktikum gemacht, um in dem Bereich weiter arbeiten zu können.

Für Mais aber geht es vor allem um die Schule, um das Ankommen unter Gleichaltrigen, um Kontakte, um Freundschaften. Nach den Sommerferien soll sie in die dritte Klasse wechseln. „Deutsch macht mir Spaß“, sagt das Mädchen. „Mathe nicht so sehr.“ Dass sie nun neben Deutsch noch Englisch lernen wird, steht für das Mädchen fest. Das kennt sie von ihren Brüdern, von den Fernsehfilmen in Syrien. Daniela Seevers merkt Mais an, dass der Schulalltag mit den Kontakten zu Gleichaltrigen derzeit fehlt. Sie möchte vieles auffangen. Aber Mais hat auch ihren eigenen Kopf. Das gibt sie unumwunden zu. Sie ist ein munteres Mädchen. Wer sie trifft und ihr zuhört, kann sich einiges zusammenreimen.

Da ist eine Neunjährige, die gern etwas unternimmt und sich mit Daniela Seevers sicher auch mehrfach die Woche treffen würde, wenn das möglich wäre. Dass die Beziehung zwischen der Bremerin und ihrem Schützling eine sehr innige geworden ist, zeigt sich in vielen Gesten und Blicken. Da ist die gewachsene Vertrautheit zwischen Menschen, die gern zusammen Zeit verbringen. Und die funktioniert nun auch mit Abstand. Manchmal ist Jan der dritte im Bund. Der Freund von Daniela habe eine wichtige Rolle, sagt Mais freudig: „Wir waren auch schon im Kino.“

Zur Sache

Mitkids

Kathrin Klug von der Freiwilligen-Agentur Bremen hält den Kontakt zu den rund 20 Aktivpaten, die sich einmal in der Woche mit Kindern aus Familien treffen, die sich über Unterstützung freuen. Denn oft fehlt ihren Eltern die Zeit, sich neben der Arbeit um ihre Söhne oder Töchter zu kümmern. Oder die Eltern sind durch den Neuanfang in einem völlig fremden Land besonders gefordert. Die Aktivpaten schließen mit ihren Paten einen Vertrag. So sollen die Gespanne sich wenigstens ein Jahr lang aufeinander einlassen. Den Aktivpaten stehen Patenschaftsbegleiterinnen zur Seite, falls sie Fragen haben. Besonders Männer sind in dem Projekt willkommen. Interessierte können sich per E-Mail an klug@freiwilligen-agentur-bremen.de melden.