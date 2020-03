Wegen der Corona-Krise haben Schulen und Kitas im Land Bremen geschlossen. (Frank Thomas Koch)

Für Malu ist die Sache klar. „Lieber Kita“, sagt die Sechsjährige aus der Bremer Neustadt, legt den Kopf schief und beugt sich wieder über ihr Steckbild. Ihre Kita, also Kindertagesstätte, wird sie aber frühestens in vier Wochen wieder besuchen können, bis dahin bleibt sie zusammen mit ihren Geschwistern Leif (zwölf) und Eli (zwei) zu Hause bei den Eltern. Das sind Süntke (36) und Robert Heyer (37), ein Lehrerpaar. Sie unterrichtet normalerweise an einer Bremer Oberschule Mathe, Spanisch und Sonderpädagogik, er ist erst vor zwei Wochen an ein Achimer Gymnasium gewechselt, seine Fächer sind Musik und Geschichte. Nun aber liegt erst mal viel Familienzeit vor ihnen, Lehrer mit eigenen Kindern sind weitgehend ausgenommen von möglichen Notbetreuungen an den Schulen.

Der Montag hat für die meisten Heyers trotzdem mit Schule begonnen: Mit einer letzten Dienstbesprechung mit Anwesenheitspflicht für Süntke, mit Planungsarbeit per Laptop am Esstisch für Robert, und neben ihm saß Leif und löste schon mal einige der Aufgaben, die die Lehrer den Siebtklässlern mitgegeben hatten, als am Freitag klar war, dass die Schulen schließen würden. „Schön wär‘s, wenn wir jetzt einfach Ferien hätten“, sagt Robert Heyer, „aber es ist nicht so.“ Als Fachleiter muss er weiterhin Unterrichtsreihen vorbereiten, sich dazu als Neuer im Kollegium noch mit den Abläufen und Strukturen der Schule vertraut machen – nun allerdings hauptsächlich per E-Mail und Telefon.

Insgesamt nehmen beide die Situation aber wie sie nun mal ist. „Wir bleiben entspannt“, sagt Süntke Heyer. „Bislang haben wir auch noch keinen genauen Plan für die nächsten Tage gemacht.“ Wichtig ist den beiden Pädagogen allerdings, dass der Tagesablauf der Kinder eine Struktur behält, beispielsweise durch ein gemeinsames Mittag- und Abendessen sowie die Ruhepause für alle Mitglieder der Patchworkfamilie, wenn die Zweijährige ihren Mittagsschlaf hält. „Wir werden viel und ausgiebig spielen“, sagt die Mutter, „Brett- oder Rollenspiele und Memory. Sicher werden die Kids auch mehr fernsehen dürfen als sonst, und ich denke, sie können uns auch im Garten helfen.“

Der ist nämlich noch nicht angelegt, einen Spielplatz mit Schaukel wollen die Heyers bauen, das war der Plan für die Osterferien. „Jetzt muss ich sehen, dass ich noch schnell in den Baumarkt komme und das Material besorge, bevor es erst mal nicht mehr möglich ist“, sagt Robert Heyer. Grundsätzlich sieht er die kommenden Wochen auch als Gelegenheit, eine Pause vom in normalen Zeiten durchgetakteten Alltag zu machen. „Ich glaube, diese Zeit kann entschleunigend wirken. Es ist eben eine Sondersituation“, sagt der Gymnasiallehrer. „Aber nur, weil nun zum Beispiel die Schulen zwei Wochen geschlossen sind, muss man ja nicht durchdrehen.“ Süntke Heyer sieht die coronabedingte Pause genauso positiv. „Jetzt können wir uns endlich mal richtig Zeit für unsere Kinder nehmen. Das kommt im Alltag oft zu kurz“, sagt sie. „Schade nur, dass ausgerechnet wenn mal so viel Zeit da ist die Großeltern nicht zu Besuch kommen können.“