Der 20-jährige Nils Malte Kiele hat den Landeswettbewerb "Jugend debattiert" gewonnen. (Frank Thomas Koch)

Der beste Jung-Diskutant im Land Bremen stellt eines gleich zu Beginn des Gesprächs klar: Politik sei nicht unbedingt sein Lieblingsfach. Nils Malte Kiele ist ein junger Mann, der in seiner Freizeit gerne Algorithmen programmiert. Dabei geht es darum, mit einem Computerprogramm möglichst effizient ein Problem zu lösen.

Doch als Kiele Anfang des Jahres von seinem Politiklehrer gefragt wurde, ob er nicht Lust habe, bei „Jugend debattiert“ teilzunehmen, da hat er sofort Ja gesagt. „Ich habe Spaß daran, neue Themen zu lernen und neue Dinge zu erkunden“, sagt der 20-Jährige. Außerdem mag Kiele Wettbewerbe. „Ich finde es toll zu sehen, wo man im Vergleich mit seinesgleichen steht.“

3811 Schülerinnen und Schüler von 31 Bremer Schulen haben in diesem Jahr mitgemacht, die gemeinnützige Hertie-Stiftung initiiert den Wettbewerb. Nach einem zweiminütigen Eingangsstatement müssen die Teilnehmer 24 Minuten ein Thema diskutieren. Nicht ihre persönliche Meinung, sondern eine vorgegebene. Kiele sprach über kostenlosen ÖPNV und darüber, wieso paritätisch besetzte Wahllisten in Bremen sinnvoll wären. Eine Jury bewertete Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Kiele stand sehr gut da. Er gewann in seiner Altersgruppe (Klasse 10 bis 13). Wie hat er das geschafft? Welche Tipps hat er, damit eine Diskussion gut verläuft? Wie bleibt man souverän im Gespräch mit Menschen, die eine andere Meinung vertreten als man selbst? Und was macht ein gutes Argument aus?

Kiele sagt: „Am Anfang war ich ziemlich nervös. Und ehrlich gesagt hatte ich auch bei den späteren Debatten noch Respekt davor, zwei Minuten am Stück zu reden.“ Kiele wirkt als Informatik-Fan auf den ersten Blick nicht wie der klassische Typus eines Nachwuchspolitikers. Der Abiturient besucht die Europaschule Schulzentrum SII Utbremen und wird dort im kommenden Jahr nicht nur sein Abitur ablegen, sondern auch die dual absolvierte Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten abschließen.

Geholfen beim Debattier-Wettbewerb hat ihm gute Vorbereitung. Kieles Tipp an alle, die sich etwa an der Aktion „Deutschland spricht“ beteiligen wollen (siehe Hinweis am Ende des Artikels), um mit Menschen anderer Meinung ins Gespräch zu kommen: Recherche. „Es kann nie schaden, Hintergrundwissen zu haben, um die eigene Meinung begründen zu können“, sagt der 20-Jährige. Auch sei es sinnvoll, vorab herauszufinden, wie andere auf ein Thema blicken. Das helfe, sich daran zu gewöhnen, dass man vielleicht Gegenwind bekommt.

Mehr zum Thema Jakob Augstein im Interview „Ältere Männer versauen die Diskussionskultur“ Warum wird die Debattenkultur in Deutschland immer aggressiver? Jakob Augstein hat darüber einen ... mehr »

Eine gute Argumentation zeichnet sich laut Kiele übrigens dadurch aus, dass sie gut strukturiert und eine Mischung aus Fakten und Emotionen ist. Ein Argument sei mehr als eine bloße These oder Behauptung, sondern bedürfe einer Begründung und eines Beispiels. Emotionen, die oft als Gift für Diskussionen bezeichnet werden, seien durchaus auch hilfreich in Debatten. „Die besten Argumente gehen verloren, wenn man keine persönliche Sicht rein bringt“, erklärt Kiele. So könne man darstellen, warum das Thema für einen selbst so wichtig ist. „Einige Leute unterschätzen die Wirkungskraft von Emotionen“, sagt Kiele. Man dürfe Gefühle nicht gänzlich außer Acht lassen. So könne man auf ein emotionales Argument antworten: „Was würdest du in dieser Situation machen?“

Einer von Kieles obersten Tipps: „Ruhig bleiben.“ Vor allem, wenn jemand objektiv falsche Fakten oder Verschwörungstheorien zitiert. Es sei wichtig, erst einmal zuzuhören. „Nachfragen ist ganz wichtig, damit man erst einmal versteht, wieso die Person zu ihrer Ansicht gelangt ist“, sagt Kiele. „Wer offenes, ehrliches Interesse an anderen bekundet, kriegt vielleicht auch eine persönliche Geschichte zu hören.“ Wenn man sich persönlich angegriffen fühlt, könne man offen sagen: Das finde ich nicht fair.

Ein weiterer Tipp vom Debattier-Profi: das Gegenüber nicht sofort mit all seinen Argumenten zu überschütten. Man sollte der Gegenseite Zeit geben, auf ein Argument einzugehen. Andererseits sei es fair, die großen Punkte sofort anzusprechen und nicht erst am Ende damit herauszurücken, weil dann jemand anderes möglicherweise nicht mehr genug Zeit habe, darauf einzugehen.

Und was tun, wenn man merkt, dass der oder die andere nur mit unbelegten Behauptungen um sich wirft oder wenig gut informiert ist? „Ich glaube, es ist gut, sich nicht wie auf einem hohen Ross zu fühlen“, sagt Kiele. Stattdessen sollte man versuchen, der Person auf Augenhöhe zu begegnen.

Mehr zum Thema Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ Jugend debattiert in Bremen Viel Gewusel herrschte am Donnerstag im Gymnasium an der Hamburger Straße. Neben dem normalen ... mehr »

Wichtig findet Kiele es auch, dass man erkennt, wenn sich die Diskussion im Kreise dreht, man aneinander vorbeiredet. Und: „Bevor man auf die Unterschiede eingeht, kann man zunächst auf Dinge verweisen, die einen verbinden“, rät Kiele. „Und dann kann man vorschlagen, über einen anderen, strittigeren Aspekt zu sprechen.“ Wenn man allerdings merke, dass sich gar die Fronten verhärten, sei es manchmal auch besser, das Gespräch zu beenden.

Im Gespräch unter vier Augen gibt es keine dritte Partei – so wie bei „Jugend debattiert“. Es gibt keine Jury, die entscheidet, wer objektiv besser argumentiert oder überzeugt hat. „Bei vielen Dingen kann es am Ende nur einen Gewinner geben. Das ist beim Diskutieren oft nicht so“, sagt Kiele. Als er für den Debattier-Wettbewerb zu vorgegebenen Positionen recherchiert hat, die er selbst nicht vertritt, habe er hinterher oft festgestellt, dass es starke Argumente für beide Sichtweisen gibt.

Zur Sache

Kommen Sie in den Dialog mit „Deutschland spricht“

Der WESER-KURIER und andere Medien wie „Zeit Online“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bringen Menschen unterschiedlicher Meinung zueinander. Beantworten Sie einfach sieben Fragen. Ein Algorithmus ermittelt eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner für Sie, der komplett andere Ansichten vertritt. Sie können sich verabreden, sofern beide dem Treffen zugestimmt haben. Noch bis zum 9. Oktober können Sie sich anmelden unter

www.weser-kurier.de/deutschlandspricht. Die Zuteilung der Gesprächspartner findet nach der Anmeldephase statt.