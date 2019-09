Charles und Erika moderieren am Donnerstag zum letzten Mal die Große Musikvideoshow. (Lars Neumann)

Herr Schulze, Sie haben nicht nur die Show gegründet, sondern selbst auch Musikvideos gedreht. Wie kamen Sie dazu?

Stevie Schulze: Ich hab schon immer im Musikbereich gearbeitet. Früher habe ich für Bands Plattencover, Tourplakate und Fanartikel gestaltet. Dann hat mich der Kollege einer befreundeten Band, die Trashmonkeys, angesprochen. Die wollten ein Musikvideo drehen, aber hatten kein Budget. Ich war Student an der Hochschule für Künste in Bremen und konnte mir dort eine Digitalkamera ausleihen. Danach habe ich weitergemacht und irgendwann liefen meine Musikvideos auch auf Viva und MTV.

Ein paar Jahre später kam das Filmbüro auf mich zu. Es wollte Filmemacher aus Bremen vorstellen, ich sollte meine Arbeiten präsentieren. Ich hatte aber keine Lust, einen Stevie-Schulze-Musikvideoabend zu machen. Dann kam die Idee mit Markus Wustmann, Charles und Erika, die Aktion anders aufzuziehen: Filmemacher aus Bremen zeigen ihre Musikvideos gemeinsam an einem Abend. Um es noch etwas spannender zu machen, haben wir einen Wettbewerb daraus gemacht. Und es sollte witzig sein, wie eine schwachsinnige Oscar-Preisverleihung. Daher ist der Preis der Show auch die Goldene Wurst.

Ich dachte damals: Es kommen ein paar Freunde von uns, wir haben einen gemütlichen Abend in der Schauburg. Dann war das Kino aber komplett ausverkauft, 320 Besucher kamen. Wir mussten einige sogar auf die Treppe setzen, weil kein Platz mehr da war. Die Leute fanden es toll: Es haben mich viele Leute angesprochen und meinten, dass sie im nächsten Jahr auch dabei wären. Eigentlich war die Show als einmalige Sache geplant. Aber ich wurde fast schon genötigt weiterzumachen. Im Jahr darauf war es dann wieder so voll und seitdem gibt es die Show jedes Jahr.

Es gibt das Vorurteil, dass es in Bremen keine guten Leute gibt. Die Stadt hat auch in anderen Bereichen damit zu kämpfen. Wer eine Band oder einen Filmemacher sucht, der ist dafür immer nach Berlin oder Hamburg gefahren. Dabei gibt es viele kreative und fähige Köpfe in Bremen. Mit der Show wollte ich zeigen, was für eine Vielfalt an Machern wir haben und diesen Leuten eine Lobby geben.

Auch danach war die Show gut besucht, teils schon zwei Wochen vor der Veranstaltung ausverkauft. Die ersten acht Jahre waren wir in der Schauburg, dann wurde das Kino aber zu klein. Ich habe ein Angebot vom Cinemaxx bekommen: Der Leiter des Kinos hat mir Saal neun zur Verfügung gestellt – 530 Plätze, der größte Saal Bremens, mit der größten Leinwand und einer Monsteranlage. Das war der Hammer. Dann hat der Leiter des Kinos aber aufgehört und seitdem sind wir im Modernes.

Im Cinemaxx haben wir zum ersten Mal ein Musikvideo in 3D gezeigt. Der Filmemacher Daniel Payback hat ein Musikvideo mit einer Spezialkamera gedreht. Vom Kinobetreiber haben wir dann 3D-Brillen bekommen. Das Video war so krass: Die Band (Jamey Rottencorpse and the Rising Dead) ging in die Richtung Horror – so war auch das Video. In einer Szene greift eine Gestalt durch den Saal, das sah echt so aus, als ob sie über einem schwebt. Das war besser gemacht als in manchem Film aus Hollywood. Und der Filmemacher war so glücklich, der hat fast geweint.

Das eine ganze Menge Arbeit, und zwar neben der normalen Arbeit. Außerdem bin ich jetzt 50 geworden, es müssen ein paar jüngere Leute die Show gestalten. Die Bands und Filmemacher werden immer jünger. Ich will nicht irgendwann der Daddy sein, der da die Kids betreut – das soll schon aus den eigenen Reihen kommen. Charles und Erika, die die Show seit Anfang moderieren, hören auch auf. Meine Generation ist da jetzt abgehakt, jetzt müssen neue Leute ran.

Es wird ein Team geben, das die Show übernimmt. Die kommen auch aus der Szene. Federführend machen das Leute vom Clubverstärker, aber auch von anderen Organisationen. Die haben neue Ideen und werden die Show weiterentwickeln.

Ich fände es toll, wenn die Veranstaltung noch mehr Akzeptanz und Zuspruch findet – nicht nur von den Filmemachern und Musikern. Die Szene soll in der Stadt noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und super wäre es, wenn die Veranstaltung wachsen würde – wenn es irgendwann nicht mehr 500 Besucher sind, sondern 2000.

Zur Person

Stevie Schulze (50) ist Gründer und Organisator der Großen Musikvideoshow. Vor 14 Jahren rief er die Veranstaltung ins Leben, heute hat sie Kultstatus. Nach der Show am Donnerstag hört er als Organisator auf.

Weitere Informationen

Am Donnerstag, 12. September, geht es im Modernes wieder um die Goldene Wurst. Bis zum 1. September konnten sich Filmemacher aus Bremen und Niedersachsen bewerben. 13 Musikvideos haben es durch die Vorauswahl ins Finale geschafft – die Finalisten stehen auf der Facebook-Seite der Musikvideoshow. Tickets für die Show kosten zehn Euro, es gibt sie unter anderem bei Go Bäng, Hot Shots, Titus, im Papp, Karton und Modernes. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.