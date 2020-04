Ende August soll der Bauzaun an der Gewoba-Baustelle weg sein, durch den es es immer wieder Staus auf der Hochstraße gab. (Frank Thomas Koch)

Die frische Farbe an den Wänden ist getrocknet, der Teppich wird verlegt und der Bauzaun soll auch bald weg sein. Die Baustelle am Ende der Hochstraße, die auf den Rembertiring führt, befindet sich in den letzten Zügen. Das Bremer Wohnungsunternehmen Gewoba hat sein Hochhaus saniert und daneben einen dreigeschossigen Neubau errichtet. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Lars Gomolka, Prokurist bei der Gewoba. Ein Ende der Staus in den Stoßzeiten an der neuralgischen Stelle in der Bahnhofsvorstadt ist in Sicht. Und das bedeutet auch, dass die Discomeile weiter umgestaltet werden kann.

Seit Ende 2018 wird der 14-geschossige Bürokomplex auf Vordermann gebracht, hinzu kommt der Anbau. Insgesamt entsteht eine Gesamtnutzfläche von rund 7600 Quadratmetern. „Die Maler sind zu 90 Prozent fertig, im Juli ziehen die ersten um“, sagt Gomolka. Derzeit werde noch an der Fassade gearbeitet, die mit Fliesen aus Keramik verkleidet wird – das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, den das Bremer Planungsbüro Westphal gewonnen hatte.

Deutlich umweltfreundlicher

Durch die Sanierung soll die Energiebilanz der Gebäude deutlich verbessert werden: Nach Unternehmensangaben wird der CO₂-​Ausstoß um 68 Prozent reduziert. Möglich machen das eine neue Fassade, neue Fenster, Wärmeschutz sowie eine moderne Heiz- und Lüftungstechnik. Das Unternehmen investiert hierfür 16,3 Millionen Euro. „Es passt alles. Was den finanziellen und zeitlichen Rahmen betrifft, haben wir alles eingehalten“, sagt Gomolka, der mit Projektleiterin Carmen Kulmann die Fäden auf der Großbaustelle zieht. Nur der Neubau hänge zeitlich minimal hinterher. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sei alles planmäßig gelaufen. Klar hätte es mal Verzögerungen bei den Lieferanten gegeben, aber das sei im überschaubaren Rahmen, findet der Prokurist.

Da der Umbau in leerem Gebäude erfolgte, musste gut die Hälfte der 315 Gewoba-Mitarbeiter in insgesamt fünf Ausweichquartiere umziehen. Nach und nach beziehen ab Juli die Angestellten wieder die Räume. „Weihnachten sollen alle hier feiern“, sagt Gomolka. Bis Ende August soll dann auch der Bauzaun weg sein, durch den die Hochstraße zu einem Nadelöhr wurde: eine der beiden Fahrspuren, die am Firmensitz vorbeiführt, ist gesperrt. Das sorgte bei Autofahrern und beim Rettungsdienst für Ärger, weil bei Staus kaum Platz für eine Rettungsgasse vorhanden war.

Erst wenn die Gewoba mit allen Arbeiten fertig ist, kann es an der Discomeile weiter gehen. Laut Planungen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) und der Baubehörde soll der zweite Teil des Umbaus ab September starten. Das Ende ist für den 31. Dezember vorgesehen. Ein Teil der Arbeiten an der Partystrecke am Breitenweg ist bereits abgeschlossen. Das ASV hat in einem rund 290 Meter langen Bauabschnitt von der Kreuzung am Herdentorsteinweg bis zur Diskothek Stubu, die derzeit geschlossen ist, den Fuß- und Radweg verbreitert und mit einem Equalizer-Muster neu angelegt.

Ziele der Neugestaltung sind mehr Platz für die Besucher zu schaffen oder die Plätze für Taxen neu zu ordnen. Für Autos steht nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Toll, dass das Projekt Meile bald fertig wird, weil die Umgestaltung zu mehr Sicherheit auf der Strecke führt“, sagt Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). Es gebe erheblich mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und beuge aggressiven Stimmungen vor, wenn die Clubs wieder in einem normalen Betrieb laufen können.

Verzögerungen

Der Umbau der Meile hat eine lange Vorgeschichte: Die ersten Pläne gab es bereits im Jahr 2012. Es folgte ein ausführliches Konzept, welches unter Federführung der Stadtplanung erarbeitet wurde. In das Konzept waren die Polizei, der Innensenator, das Ortsamt und der Beirat, das ASV sowie die Interessengemeinschaft Discomeile eingebunden. Doch immer wieder gab es Verzögerungen, zwischenzeitlich stiegen die Kosten. Zahlreiche Tanzlokale gibt es nicht mehr. 2016 schlossen der Club Lightplanke und das Woodys. Das Gleis 9 hinter dem Überseemuseum fiel dem geplanten Fernbusterminal zum Opfer. Das Sinatras machte Ende 2018 dicht. Dessen Nachfolger Club 28 zog nach knapp zwei Monaten die Reißleine. Die Traditionsdisco Stubu ist seit Juni 2019 zu, weil kein neuer Pachtvertrag zustande kam. Als positive Meldung sind neu installierte Metalltore für den Innenhof zwischen Siemens-Hochhaus und Tower Musikclub zu nennen.