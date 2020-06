Wilfried Meier, Annelie Stöppler, Henning Stöppler (v.l.) waren reichlich verwirrt, als sie plötzlich Post mit einer ganz anderen Anschrift bekamen. Aus der Bismarckstraße, in der sie wohnen, war plötzlich die Bärbel-Kampmann-Straße geworden. (Christina Kuhaupt)

Annelie Stöppler war reichlich verwirrt, als sie bei der Online-Bestellung ihrer neuen Bahncard 50 auf das Adressfeld schaute. Sie hatte bereits eine Bahncard, ihre Adresse ist dem Unternehmen bekannt; doch dort, wo in ihren Kontaktdaten eigentlich Bismarckstraße stehen sollte, stand etwas ganz anderes: Bärbel-Kampmann-Straße. Dort wohnt sie nicht, die Straße gibt es in Bremen gar nicht. Man könnte einschränken: nicht mehr. Denn: Im März war das noch ganz anders – allerdings nur vorübergehend und höchst inoffiziell.

Am 8. März, dem Weltfrauentag, hatte das Bündnis Frauenstreik unter dem Motto „Männliche Geschichtsschreibung bestreiken“ fünf Bremer Straßen kurzerhand umbenannt. Eine davon: die Bismarckstraße. Mit besprühtem Papier und etwas Kleister wurde die Beschilderung geändert. Von Bismarck zu Kampmann, vom Reichskanzler zu Psychologin und Antirassistin.

Anwohnerin Annelie Stöppler wusste davon nichts. Und auch ihr Partner, Willfried Meier, hatte von der Aktion im März nichts mitbekommen. Erst im Nachhinein recherchierten sie und stießen auf die entsprechende Berichterstattung. Da hatten sie den ersten Versuch, eine Bahncard zu bestellen, bereits aufgegeben: „Wer weiß, wo die sonst hingeschickt worden wäre.“ Bis heute ist im System der Deutschen Bahn die falsche Adresse vermerkt, nur die Hausnummer stimmt. Händisch ändern kann man das nicht. Doch vielleicht wäre die Karte trotzdem angekommen, so wie der Brief einer Versicherung. Der lag im Mai im Briefkasten der Familie, adressiert an Annelie Stöpplers Sohn, vermeintlich wohnhaft in der Bärbel-Kampmann-Straße.

Wegen des korrekten Empfängernamens zugestellt

Wie kann das ein? Die Deutsche Bahn stellt klar: „Wir ändern nichts in den Kontaktdaten unserer Kunden.“ Die Post stellt klar: „Es gelten die offiziellen Namen im Bremer Straßenverzeichnis.“ Dass der Brief trotzdem angekommen ist, führt Post-Sprecher Stefan Laetsch darauf zurück, dass die Zustellung regelmäßig von denselben Mitarbeitern vorgenommen wird. Laetsch: „Ich gehe davon aus, dass der Kollege oder die Kollegin den Brief wegen des korrekten Empfängernamens zustellen konnte.“ Anders ausgedrückt: Wer täglich vor denselben Briefkästen steht, weiß auch ohne korrekten Straßennamen, wer wo wohnt.

Doch mittlerweile gibt es einen Hinweis darauf, wie die vermeintlich neue Adresse in die Kontaktdatenbanken von Bahn und Versicherung gelangt sein könnte: über einen sogenannten Adressdienstleister. Eine Sprecherin der Versicherung erklärt, dass die Kundendaten regelmäßig von einem externen Dienstleister überprüft und aktualisiert werden. Und tatsächlich habe dieser Ende April die Änderung des Straßennamens vorgenommen. „Wir überprüfen den Fall und werden entsprechend reagieren“, sagt sie. Das heißt wohl: In Zukunft wird die Post an Familie Stöppler wieder an die richtige Adresse gesendet werden. Und dann kann wohl endlich auch die neue Bahncard kommen.