Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Corona-Krise meistert. (WESER-KURIER)

Nun also „coronafrei“. Das klingt irreführend nach hitzefrei. Doch jetzt sind auch die Schwimmbäder geschlossen. Unsere erste Maßnahme daher: die Gründung einer Familienlaufgruppe. Pünktlich um halb acht, haben wir am Vorabend beschlossen, geht es mit allen zum Joggen in den Park. Bis dann sämtliche Laufschuhe, Kapuzenjacken, Leggins zusammengesucht sind, wird es nur geringfügig später (8.05 Uhr).

Nach dem Frühstück die erste besorgte Nachfrage unserer Ältesten: Was sie jetzt mit ihrer ganzen Zeit anfangen soll. Für Schüler mit G8-Pensum ist die Landung hart: Eben noch lange Schultage, Sportverein, Musikunterricht, Tanzschule, nun die Vollbremsung. Wir wiegeln ab: Vokabeln lernen und Geige üben könnt ihr doch auch toll zuhause! Seltsamerweise zieht das Argument nicht.

Am Nachmittag kommt die ersehnte E-Mail des Schulleiters. Er verspricht für den nächsten Tag „Aufgabenpakete“, mit denen das Experiment Homeschooling beginnt. Wir starten indes die Mittagessen-Challenge. Zum Glück besitzen wir „Das einfachste Kochbuch der Welt“. Das wird jetzt beflissen durchgekocht, jeden Tag ist eine Zweiergruppe dran. Morgen gibt’s Farfalle mit grünem Gemüse. Wenn die Nudeln nicht ausverkauft sind.

