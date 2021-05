Für viele Vermieter von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen ist die Lage ernst. (Christophe Gateau/dpa)

Leo Kurth hört das derzeit immer wieder. Zusammen mit seiner Frau Annegret besitzt der Wildeshauser eine Ferienwohnung auf Langeoog. Spricht er mit anderen Vermietern auf der Nordseeinsel, erfährt er häufig, dass die Lage bei vielen ernst ist. „Gerade diejenigen, die ausschließlich von der Ferienhausvermietung leben, haben große Probleme. Viele stehen kurz vor dem Ruin“, sagt Kurth. Sein Eindruck wird bestätigt durch die Ergebnisse einer Umfrage, die der Deutschen Ferienhausverbands und der Deutschen Tourismusverband am Mittwoch veröffentlicht haben. Angesichts aufgebrauchter Ersparnisse und laufender Kosten durch das monatelange Beherbergungsverbot für Touristen in der Corona-Pandemie denkt demnach jeder vierte Vermieter von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen ans Aufgeben. Befragt wurden im April 10.528 private und gewerbliche Vermieter.

„Die Umfrageergebnisse spiegeln das wider, was wir momentan auch erleben. Die Lage wird immer brenzliger“, sagt Maike Kaminski vom Bremer Vermittlungsportal Traum-Ferienwohnungen.de. Als Vorstandsmitglied des Deutschen Ferienhausverbandes hat sie die Umfrage eng begleitet. „Im vergangenen Jahr war die Stimmung bei vielen Vermietern noch nicht so dramatisch, doch nachdem der Lockdown immer weiter verlängert wurde, sind die Sorgen inzwischen sehr groß“, verdeutlicht Kaminski.

Mehr zum Thema Reisen im Corona-Sommer Wohin Bremer und Niedersachsen im Sommer reisen können Das Fernweh hat die Corona-Krise nicht ausgelöscht. Doch nun stehen Corona-Testpflicht, Quarantäne und Beschränkungen der Sehnsucht nach Urlaub im Weg. Wohin kann die ... mehr »

Gedanken ans Aufhören kamen zumindest Leo Kurth bislang nicht, auch wenn seine Wohnungen auf Langeoog, in Bremen und in Braunlage meistens leer stehen. Seine Ferienwohnung in Wildeshausen ist dagegen dauerhaft von Monteuren belegt. „Dadurch können wir das etwas ausgleichen. Außerdem ist die Vermietung für uns nur ein Nebengeschäft, wir bekommen beide eine Pension“, sagt er. Das Ehepaar Kurth gehört somit zu den 31,5 Prozent der Vermieter, die laut Umfrage in eine Ferienimmobilie investierten, um für das Alter vorzusorgen.

Für jeden fünften Vermieter ist die Ferienhausvermietung die Haupteinnahmequelle, sie trifft die Krise besonders hart. Laut Umfrage verzeichneten in den ersten drei Monaten des Jahres 81,4 Prozent der Befragten Buchungsrückgänge im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum. Bei jedem Dritten brachen die Buchungen um mehr als die Hälfte ein. Lediglich 15,5 Prozent der Ferienhausvermieter und Agenturen konnten den Angaben zufolge staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. Die meisten Ferienhausvermieter gingen leer aus, weil sie privat vermieteten oder im Nebenerwerb, heißt es in der Studie. „Wir appellieren an die Bundesländer, nach sechsmonatigem Lockdown endlich konkrete Schritte für eine Wiedereröffnung des Tourismus vorzulegen“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Ferienhausverbandes, Göran Holst.

Mehr zum Thema Urlaub ab Montag unter Auflagen möglich Ab an die Küste, rauf auf die Inseln Die Landesregierung erlaubt Lockerungen für den Tourismus. Unter bestimmten Auflagen sollen ab Montag wieder touristische Übernachtungen an der Küste und auf den Inseln ... mehr »

In Niedersachsen dürfen Beherbergungsbetriebe vom kommenden Montag an in allen Regionen mit einer mindestens fünf Werktage andauernden Inzidenz unter 100 wieder öffnen. Für Gäste vorgeschrieben sind ein negativer Test bei der Anreise und weitere Tests mindestens zweimal pro Woche während des Aufenthalts in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus. Die Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte oder Genesene. Für Ferienwohnungen und Ferienhäuser gibt es eine Wiederbelegungssperre von einem Tag. Und ganz wichtig: Als Vorsichtsmaßnahme, wie es die Landesregierung formuliert, dürfen bis mindestens Ende Mai nur Menschen aus Niedersachsen Urlaub in Niedersachsen machen.

Leo Kurth kann diese sogenannte Landeskinder-Regelung nicht nachvollziehen. Gerade musste er Stammgästen aus Nordrhein-Westfalen absagen, die seine Ferienwohnung auf Langeoog reserviert hatten. „Das ärgert mich wirklich. Aus meiner Sicht gibt es keinen richtigen Grund für diese Vorgabe. Ich frage mich auch, ob die Regel vor Gericht tatsächlich Bestand haben würde“, sagt der Ferienwohnungsvermieter aus Wildeshausen. Vivien Ortmann vertritt als Geschäftsführerin des Verbandes Landtouristik Niedersachsen die Besitzer von Bauernhöfen mit Ferienwohnungen. Sie kritisiert die Landeskinder-Regel ebenfalls: „Wenn jeder Gast mit einem negativen Test anreisen muss, spielt es doch keine Rolle, ob er aus Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen oder Hamburg kommt.“

Mehr zum Thema Lockerungen in Europa Was Sie jetzt zur Urlaubssaison wissen müssen Das Impftempo und die geplante Öffnung des Tourismus rund ums Mittelmeer machen Hoffnung auf den Sommerurlaub. Schon jetzt zeigt sich: Geimpfte werden es wohl häufig ... mehr »

In Bremen gilt aktuell ein Verbot für touristische Übernachtungen. Wichtige Dienstreisen und Verwandtenbesuche sind möglich. Aufgrund dieser Ausnahmen sei sie bisher verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen, sagt Gitta Aberle, die eine Ferienwohnung in der Bremer Neustadt und eine Wohnung im Achimer Ortsteil Uphusen besitzt. Die Wohnung in Bremen habe sie einmal an einen Gast vermietet, der einen wichtigen Verwandtenbesuch zu erledigen hatte. Seit mehreren Monaten lebe in der Ferienwohnung jetzt jemand, der für einen begrenzten Zeitraum in Bremen arbeite. Die Wohnung in Uphusen nutzten derzeit vor allem Monteure. „Ich denke auf keinen Fall ans Aufhören“, sagt Gitta Aberle. „Die Ferienwohnungen sind für mich ein Zubrot zur Rente. Und ich hoffe, dass in Uphusen aufgrund der niedersächsischen Regeln jetzt auch bald mal wieder Touristen kommen."

Die große Hoffnung auf den diesjährigen Sommer sei in der gesamten Branche spürbar, schildert Maike Kaminski von Traum-Ferienwohnungen.de. „Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind keine Infektionstreiber. Wir hoffen jetzt alle, dass im Sommer der Tourismus wieder richtig losgehen kann und dass die Urlaubssaison in diesem Jahr etwas länger andauert.“ (mit Material von dpa)