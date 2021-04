Gesa Wessolowski-Müller hat das Mentoring-Programm initiiert. (PRIVAT)

Das Selbstbewusstsein von Frauen stärken, ihnen helfen, ihre Potenziale zu entdecken und zu fördern – dieses Ziel hat sich Gesa Wessolowski-Müller gesteckt. Die Gleichstellungsbeauftragte der SPD Bremen Stadt hat ein Mentoring-Programm initiiert, das am 23. April mit einer digitalen Auftaktveranstaltung startet, weil Frauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert sind. Auch in Wirtschaft und Politik.

Das wollen sie und ihre Partei ändern und laden auch Frauen außerhalb der SPD ein, ihre Talente zu entdecken und sich einzumischen. Sie wollten Unterstützung organisieren, Hilfestellungen geben, Kontakte anbahnen – von Frauen für Frauen, informiert Gesa Wessolowski-Müller. Schließlich brauche eine sozial gerechte bremische Politik Bremerinnen, die sich einmischen und weibliche Sichtweisen einfließen lassen.

In dem Mentoring-Programm, das über ein halbes Jahr bis zum 30. Oktober 2021 angelegt ist, wollen Kommunalpolitikerinnen der SPD Bremen politisch interessierte Bremerinnen über Grundlagen der Kommunalpolitik aufklären und ihnen aufzeigen, wie sie in der Partei und der bremischen Politik mitmischen können. Die Teilnehmerinnen lernen laut Wessolowski-Müller auf diese Weise interessante, engagierte Frauen kennen und können ganz nebenbei Kompetenzen erwerben, die auch im Berufsleben hilfreich sind, zum Beispiel die Qualifizierungsmodule mit fachkompetenten Trainern zu Themen wie Zeitmanagement, Rhetorik oder Öffentlichkeitsarbeit.



„Mit dem Mentoring-Programm möchten wir praxisnah zeigen, wie vielfältig Politik von Frauen für Frauen gestaltet werden kann“, sagt Gesa Wessolowski-Müller. „Natürlich hoffen wir auch, dass Frauen nach dem Mentoring Lust haben, aktiv in der Politik mitzumischen. Denn Politik kann auch Spaß machen."



Das Mentoring-Programm richtet sich an politisch interessierte Bremerinnen, die Mitglied der SPD sind, aber noch keine Funktion wahrnehmen, und ebenso Frauen, die keiner Partei angehören. Die Teilnehmerinnen sollten sich die Zeit für mindestens einen Termin pro Monat gemeinsam mit der Mentorin nehmen und an den Qualifizierungskursen teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie wird das Programm nach Auskunft der Gleichstellungsbeauftragten Gesa Wessolowski-Müller voraussichtlich als Webinar per Videochat umgesetzt. Das solle Frauen, die berufstätig sind oder Erziehungsarbeit leisten, die Möglichkeit zur Teilnahme erleichtern.

Weitere Informationen

Politisch interessierte Frauen, die an dem Mentoring-Programm teilnehmen möchten, können sich noch bis Donnerstag, 15. April, über die Website www.spd-bremen-stadt.de/mentoring-Programm anmelden.