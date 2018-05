Von Bremen nach Namibia: Helgard Patemann und Manfred Hinz lebten knapp 20 Jahre in Windhoek. (Frank Thomas Koch)

Es ist ein Mittwochabend im Oktober 1975, der Bremer Freimarkt bewegt sich auf sein Ende zu, als alles beginnt. Ben Amathila von der namibischen Befreiungsorganisation Swapo spricht im Gemeindehaus der Bremer Stephanikirche. Amathila erzählt von seiner Heimat Namibia, wie dort eine weiße Minderheit aus Südafrika die schwarze Mehrheit unterdrückt. Er fragt: „Viele Länder unterstützen unser Anliegen auf Selbstbestimmung. Deutschland nicht, warum nicht?“

Im Publikum sitzt damals auch Manfred O. Hinz. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der erst vier Jahre zuvor gegründeten Universität Bremen. Die Uni ist zu der Zeit ein Hort des Politischen, hier trifft sich, wer etwas verändern will. „Wir haben den Swapo-Vertreter gehört und gedacht: Wir müssen was machen!“, sagt Hinz. Heute, mehr als 40 Jahre später, sitzt der 81-Jährige in der Cafeteria der rechtswissenschaftlichen Fakultät und erinnert sich an damals.

Daran, wie er und eine Gruppe von Aktivisten beginnen, aus Bremen für die Unabhängigkeit Namibias zu kämpfen. In diesem Herbst 1975 legen sie den Grundstein für die langjährige Städtefreundschaft zwischen Bremen und Windhoek. Eine Partnerschaft, die sich besonders fokussiert auf den Austausch von Erfahrungen im Klima- und Umweltschutz.

Der Professor und einige andere Engagierte treffen sich nach dem Vortrag von Ben Amathila und überlegen, wie sie helfen können. Zu den Beteiligten gehören auch der damalige Leiter des Bremer Staatsarchivs, Hartmut Müller, der Direktor des Überseemuseums, Herbert Ganslmayr, und der Rektor der Bremer Universität, Hans-Josef Steinberg.

Amathila kommt die Idee, Schulbücher für die namibischen Flüchtlinge, die in Camps im Kongo, in Sambia oder Westafrika leben, zu erstellen. Die Bücher, die es gibt, sind aus südafrikanischer Perspektive geschrieben. Gesagt, getan. Die Wissenschaftler gründen das „Namibia-Projekt“, das an der Bremer Uni angesiedelt wird. Die Finanzierung dauert mehr als ein Jahr. Zu verdanken war sie auch dem damaligen Vorsitzenden von Terre des Hommes, Gunther Hilliges.

Im Oktober 1979 sagt das Landesamt für Entwicklungszusammenarbeit 360.000 Mark für drei Jahre zu. Auch Bürgermeister Hans Koschnick (SPD) habe das Vorhaben unterstützt, erzählt Hinz. Bremen nimmt damals eine Sonderrolle ein mit seinem Bekenntnis für ein unabhängiges Namibia. Die Bundesregierung verhält sich zurückhaltend gegenüber der Swapo und ihrem Streben nach Befreiung.

Eine andere perspektive für Kinder

Doch woher kam der Bremer Impuls, etwas tun zu wollen, sich verantwortlich zu fühlen? „Wir hatten erkannt, dass Bremen eine Schlüsselrolle in der Kolonialisierung Namibias spielte“, sagt Hinz. Die Kolonialisierung Südwestafrikas ging von einem Bremer aus. Der Tabakkaufmann Adolf Lüderitz ließ im heutigen Namibia unter dubiosen Bedingungen Land erwerben. Er wollte dort eine Kolonie errichten.

1884 erreichte er sein Ziel, Reichskanzler Bismarck seinen Besitz unter deutschen Schutz. Bis 1915 ist das Gebiet unter deutscher Herrschaft. Bis 1908 richten die Deutschen dort einen Genozid an, der Widerstand Tausender Herero und Nama wird niedergeschlagen. Inhaltlich verantwortlich für die neuen Schulbücher ist Helgard Patemann. Die Soziologin und Pädagogin ist damals wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Bremen, sie engagiert sich in der evangelischen Frauenarbeit, unterstützt den Früchteboykott gegen südafrikanisches Obst.

Zusammen mit namibischen Kollegen erstellt sie das Buch „Our Namibia“ (Unser Namibia), mit dem Kinder eine andere Perspektive auf ihr Land erhalten. Das Buch war eine der Vorlagen für mehrere Schulbücher im unabhängigen Namibia. Nicht ohne Stolz sagt die 75-Jährige: „Diese Bücher werden bis heute in Namibia benutzt.“

Doch auch in Deutschland will das Namibia-Projekt etwas tun. Patemann erarbeitet deshalb ein Buch für Bremer Schüler, das 1984 erscheint. „In deutschen Schulbüchern tauchte Namibia oft gar nicht oder nur in einem Kapitel mit Südafrika auf“, sagt sie. „Das Buch sollte Schülerinnen und Schülern, aber auch Erwachsenen deutlich machen, was der Kolonialismus angerichtet hat und was die südafrikanische Apartheid bedeutet.“ Beide Bücher führen zu Kontroversen. In Bremen veröffentlicht die Bildungsbehörde eine begleitende Broschüre, in Namibia übt die deutsche Bevölkerung Kritik.

Das „Namibia-Projekt“ bleibt nicht in der wissenschaftlichen Sphäre. Die Forscher organisieren Proteste, Veranstaltungen und Konferenzen im Überseemuseum. Gegenwind gibt es immer wieder. „Bei einer Aktion gegen die Lüderitzstraße in Schwachhausen kamen Skinheads und haben unseren Stand umgeworfen“, erinnert sich Hinz. Als 1984 der Swapo-Vorsitzende und spätere Präsident Sam Nujoma nach Bremen kommt, wird den Aktivisten vorgeworfen, Terroristen zu hofieren.

Trotz all der Kritik halten Manfred Hinz und Helgard Patemann an ihrem Engagement fest. Sie machen sich einen Namen als Namibia-Experten. Als das Land im März 1990 seine Unabhängigkeit erklärt, ist das Verhältnis zu Bremen so fest, dass Henning Scherf (SPD) sogar zur Unabhängigkeitsfeier reist. Bremen schenkt Namibia zur Feier eine Theaterproduktion. Mit Laien wird das Leiden unter der südafrikanischen Herrschaft nachgestellt. Doch nicht nur das: Die namibischen Vertreter bitten darum, dass Hinz und Patemann beim Aufbau des neuen Staates helfen. Der Senat stimmt zu.

Enge Verbindungen nach Namibia

Helgard Patemann und Manfred Hinz, die 1990 heiraten, leben knapp 20 Jahre in Windhoek. Patemann ist im Bildungsministerium angestellt. Die Pädagogin hilft, den neuen Lehrplan an Schulen mit auszuarbeiten. Der soll die Vielfalt der Ethnien berücksichtigen. Patemann reist in viele Teile des Landes und interviewt Dorfbewohner.

Der Jurist Hinz arbeitet im Justizministerium des jungen Staates. „Zuerst musste ich eine Übersicht erstellen über alle Gesetze und Regeln, die gerade in Namibia gelten“, erzählt Hinz. Er arbeitet Gesetzentwürfe aus und verschriftlicht das Gewohnheitsrecht. Als 1992 in Windhoek eine Universität gegründet wird, ist Hinz am Aufbau der juristischen Fakultät beteiligt. Graswurzelarbeit, die er schon aus Bremen kennt. Später wird er sogar stellvertretender Dekan.

Bis heute hat das Ehepaar, das seit seiner Rückkehr in Neuenkirchen bei Bassum lebt, enge Verbindungen nach Namibia. Und es ist dankbar für die Zeit, die ihnen in Namibia ermöglicht wurde – dank des besonderen politischen Klimas in Bremen. In all den Jahren spüren die beiden immer wieder, dass ihre Herkunft ein Thema ist. „Es war überall bekannt, dass wir aus Bremen sind“, sagt Helgard Patemann. Die frühe Solidarität der Hansestadt hätten die Namibier nie vergessen.