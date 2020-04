Trotz Corona-Krise sollen ab dieser Woche die Abiturprüfungen in Bremen durchgezogen werden. (Felix Kästle /dpa)

Es ist die letzte Hürde, bevor es ins Berufsleben geht: die Abschlussprüfungen. Für jeden Jahrgang bedeutet das Stress, Angst und ­Tränen. In der Corona-Krise hat die Bremer Landesregierung bereits zwei Wochen vor den Osterferien das tägliche Lernen komplett in die eigenen vier Wände verlagert. Die Abitur-Prüfungen sollen aber ohne Abstriche ab dieser Woche durchgezogen werden, Entlastung soll ein zusätzlicher Prüfungszeitraum bieten. Die Jahrgänge zuvor konnten im Kursverband noch einmal den wichtigsten Stoff pauken oder sich in Lerngruppen organisieren. Das ist im Jahr 2020 nicht möglich.

Für Heike Ohler, Schulleiterin des Gymnasiums Vegesack, sind die Schülerinnen und Schüler aber trotzdem gut vorbereitet. Mit dem Beginn der Osterferien sei der prüfungsrelevante Stoff ohnehin abgearbeitet gewesen. „Die letzte Woche vor den Ferien nutzen die Schüler gerne für sogenannte Chaostage. Effektiv fehlt also nur eine Woche Unterricht“, erklärt die Schulleiterin. Auch in der Corona-Krise gelte ein Grundsatz der vergangenen Jahre. „Wer früh mit dem Lernen angefangen hat, wird keine Probleme haben. Die Schüler, die aber erst Ostern damit anfangen, haben es schwer“, sagt Ohler.

Wer ein Studium anstrebt, braucht oft gute Noten. Den gefürchteten Numerus clausus (NC) wird die Universität Bremen im kommenden Wintersemester aber wahrscheinlich sehr selten einsetzen müssen. „Nur sehr wenige Studiengänge werden bei uns zugangsbeschränkt sein“, sagt Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium. Bremens Nachbar ist schuld: Statt der knapp 33.000 Abiturienten des Vorjahres müssen in Niedersachsen aktuell nur 11.500 Schüler durch die Prüfungen. Das Bundesland verlängert die Schulzeit wieder von zwölf auf 13 Jahre. Dadurch rechnet die Uni Bremen mit deutlich ­weniger Zulauf aus dem Umland.

Das sagen Bremer Schülerinnen und Schüler zur Prüfungsvorbereitung während der Corona-Krise:

Amos Weichberger (19)

Die Bremer Bildungsbehörde hat über das Abitur entschieden, ohne Konzepte vorzulegen. Viele Fragen waren für uns Schüler offen, mehrere Wochen waren wir verwirrt. Mittlerweile gibt es zum Glück ein Konzept für die Prüfungstermine an unserer Schule. Aber für die Zeit nach dem Abi fallen viele Pläne ins Wasser: Ich wollte Freunde in Bilbao in Spanien besuchen und mit Mitschülern eine Abiabschlussfahrt machen. Natürlich fiel die Mottowoche aus und es wird keinen Abiball geben – alles Dinge, die dazugehören und jetzt wegfallen.

Hinzu kommt, dass ich einen Bundesfreiwilligendienst in Südafrika machen will. Noch der steht Plan, aber es ist unsicher, ob das klappt. In ein paar Tagen kann sich alles ändern, das ist ein ungutes Gefühl. Selbst wenn es klappt, wird es wohl nicht das gleiche: Ich wollte dort eigentlich surfen, aber alle Strände sind gesperrt. Unabhängig davon, ob ich nach Südafrika gehe oder nicht, möchte ich Medizin studieren. Alternativ zu dem Bundesfreiwilligendienst will ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus machen. Ich habe noch nie so viel geplant wie für diesen Sommer – das ist nicht schön. (JP)

Angelina Robledo (21)

Meine Schule ist der Berufsschulstandort des Schulzentrum Blumenthal, das heißt, neben dem Fachabitur wie meinem machen dort auch Schüler ihre schulische Ausbildung. Als Schülervertreterin merke ich, dass alle Schüler gerade im gleichen Boot sitzen, und wir wissen alle nicht wohin mit uns.

Die Entscheidung, die Schulen zu schließen, kam so plötzlich, dass wir unsere Sachen nicht mehr aus der Schule raus holen konnten. Das heißt, wir haben keine Unterlagen zu Hause, mit denen wir lernen können. Den Lernstoff abholen dürfen wir auch nicht. Trotzdem wird erwartet, dass wir die Prüfungen schreiben und zu Hause lernen.

Auch von den Lehrern wird viel erwartet, die werden mit der Situation allein gelassen und können unsere Fragen zur Lage nicht beantworten. Wir Schüler müssen gerade als Vorzeigeschüler fungieren und beweisen, dass wir das packen. Wir packen das aber nicht. Aber uns fragt ja niemand.

Ich komme aus Bremen-Nord. Hier haben nicht alle die gleichen Startbedingungen. Viele Eltern sind arbeitslos, zuhause ist die Bude voll, viele von uns haben keine Laptops, da das Geld dafür fehlt. Es ist eine Frechheit, dass die Schule das voraussetzt. Und momentan können wir auch nirgendwo hingehen, in keine Coffeeshops, in keine Bibliotheken. (FA)

Idris Miri (19)

An meiner Schule, dem Schulzentrum am Rübekamp, gibt es vorerkrankte Schüler, die sich riesige Sorgen machen. Auch als junge Menschen sind wir nicht davor sicher, uns mit dem Virus zu infizieren. Diese Sicherheit kann uns keiner garantieren, auch keine Schutzmaßnahmen, die die Behörde während der Prüfungen vorschreibt.

Wir haben Oma, Opa und Familien, die wir anstecken könnten. Ebenso wie Lehrkräfte. Wir könnten uns und andere gefährden, im schlimmsten Falle mit dem Tod. Auch aus diesem Grund sehe ich es als falsch an, dass die Prüfungen geschrieben werden sollen. Ich bin für ein Durchschnittsabitur, das ist die beste Lösung für alle.

Außerdem leben die Schüler gerade in Angst. Zur „gewöhnlichen“ Prüfungsangst kommen Zukunftsängste, Angst aufgrund von Unsicherheiten, Angst um Gesundheitszustände der Familie sowie der Bevölkerung. Angst ist erwiesenermaßen kein guter Begleiter für effektives, fokussiertes und leistungsorientiertes Lernen. Wir haben Zukunftsangst, weil wir nicht wissen, wie es nach dem Sommer mit Universitäten, mit Reisen oder Ausbildungen weitergehen soll. Und es ist traurig, dass wir keinen Abschied von der Schulzeit nehmen können, mit einer Mottowoche zum Beispiel, wie die Jahrgänge vor uns. (FA)

Charlotte Samel (17)

Der Schulsprecher und ich vom ­Gymnasium Horn haben stellvertretend für unseren Jahrgang einen ­offenen Brief an die Bildungssenatorin ­geschrieben. Wir fordern ein Durch­schnittsabitur wegen der aktuellen Situation. Nun soll es zwei Prüfungstermine geben, für uns ist das die schlimmstmögliche Lösung. Es ist eine Belastung für uns und für die Lehrer.

Momentan ist alles sehr chaotisch und ungewiss, auch die Lehrer sind überfordert. Das mündliche Abitur wurde eine Woche vorverlegt. Der Lernplan vieler Schüler geht jetzt nicht mehr auf. Unsere Lernbedingungen sind nicht ideal. Viele Eltern, auch meine, sind zu Hause im Homeoffice. Sie telefonieren viel, besetzen den Computer, von dem aus ich dann nicht drucken kann.

Auch meine Schwester, die studiert, ist momentan bei uns zu Hause. Es ist sehr voll, und man kann so viel schlechter lernen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Abitur auf keinen Fall widerspiegelt, was Schüler leisten können. Es geht vielmehr um Glück, dass die Eltern gerade nicht so belastet sind, dass man keine kleinen Geschwister hat, auf die man aufpassen muss, dass man einen funktionierenden Laptop besitzt und eine gute Internetverbindung. Ich habe in der Hinsicht Glück, andere nicht. Das Abitur muss fair für alle sein. (EMA)

Melisa Tas (18)

Es ändert sich jede Woche etwas. Wir haben ständig diese Ungewissheit: Bleibt es bei den zwei Prüfungsterminen? Verschlechtert sich die Lage? Es kann sich immer etwas ändern.

Ich gehe auf das Humboldt-Gymnasium in Huchting und finde es gut, dass wir die Prüfungen schreiben dürfen, weil ich mich noch um einige Punkte verbessern möchte. Ich bin zwölf Jahre zur Schule gegangen, um die Prüfungen absolvieren zu können. Es wäre schon sehr schade, wenn das ausfallen würde.

Die Lage ist schwierig für viele von uns. Wir sind bereits zwei Wochen vor den Osterferien nicht mehr zur Schule gegangen. Es macht einen großen Unterschied, ob man zu Hause lernt oder noch mit den Lehrern persönlich sprechen kann, Fragen klärt. Wir können auch keine Lerngruppen bilden. Die digitale Lernplattform „It’s learning“ stürzt oft ab. Das Problem haben alle Schüler in Bremen, da die Server überlastet sind. Das macht das Lernen schwieriger, ich fühle mich aber trotzdem gut vorbereitet.

Die Lehrer geben sich bei uns sehr viel Mühe. Mein Plan ist es, direkt nach der Schule eine Ausbildung zur Chemielaborantin zu machen. Jetzt wurde bereits der Einstellungstest für die Ausbildung verschoben. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr noch stattfindet. Auch das ist unsicher. (EMA)