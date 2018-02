Afrika ist ein Chancenkontinent. Davon sind Politiker und Ökonomen überzeugt. Mit einem rasanten Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum und seinen zahlreichen Rohstoffen wird die Bedeutung des Kontinents für Europa immer wichtiger. Doch der afrikanische Kontinent hat in der Welt keinen guten Ruf. Bilder des Leids dominieren die Wahrnehmung, Unruhen und Kriege setzen Flücht­lingsströme in Gang, die Europa auf die Probe stellen.

Wie kann Afrika es schaffen, den Kreislauf aus Armut und Hungerkrisen zu durchbrechen? Welche Potenziale können optimal genutzt und gleichzeitig Umwelt und Natur bewahrt werden? Wie kann sich der Nachbar im Süden vom krisengeschüttelten Agrar- und Rohstoffproduzenten zu einem Ort der Wertschöpfung, der Nachhaltigkeit und des Friedens entwickeln? Welche Rolle soll Entwicklungshilfe spielen?

Über diese Fragen diskutieren Experten auf der #wkkonferenz "Sustain", der Fachkonferenz des WESER-KURIER am 20. März 2018 im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft. Bremen hegt über die Baumwollbörse engen Kontakt zu afrikanischen Ländern. Als Seefahrer- und Kaffee-Stadt besteht die Verbindung Bremens zum südlichen Kontinent lange. Eröffnet wird die Konferenz von Bremens Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) und Fritz A. Grobien, dem Vizepräsidenten der in Bremen ansässigen Baumwollbörse.

Experten aus Politik, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit

Profilierte Gäste wie der Vorsitzende der Denkfabrik "Europäische Stabilitätsinitiative", Gerald Knaus, oder Dr. Stefan Liebing, der Vorsitzende des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft, werden auf der Konferenz in Keynotes ihre Expertise einbringen und im Gespräch mit WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler ihre Positionen darlegen.

Dr. Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft (FR)

Gerald Knaus ist übrigens der Mann, der die Idee des europäischen Flüchtlingsabkommens mit der Türkei ausgearbeitet hat. Als Politikberater berät er die Bundesregierung. Knaus plädiert für Abkommen zwischen der Europäischen Union mit afrikanischen Ländern. Stefan Liebing vom Afrikaverein der Wirtschaft ist Ansprechpartner für deutsche Unternehmen, die in afrikanischen Staaten arbeiten wollen. Er betont: Der Kontinent und seine Potenziale müssten ernst genommen werden, denn die chinesische Konkurrenz habe dies längst getan.

In einem dritten Kurzvortrag wird der Spitzenbeamte im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Dr. Bernhard Felmberg, über die Herausforderungen und Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Zum Abschluss der Konferenz referiert außerdem Thomas Baum vom Kreditversicherer Euler Hermes, der auch in Südafrika aktiv ist und dort erhebliche Wachstumschancen sieht.

Diskussion über nachhaltige Landwirtschaft

Ergänzt wird das Programm durch zwei Diskussionsrunden, moderiert von Politikredakteur Hans-Ulrich Brandt und Wirtschaftsredakteurin Lisa Boekhoff. In der ersten Runde wird es um politische Aspekte gehen mit Vertretern von Hilfsorganisationen und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). In der Runde am Nachmittag debattieren Agrarexperten über die Möglichkeiten von nachhaltiger Landwirtschaft in Afrika. Noch immer ist der Agrar-Sektor für viele Menschen dort überlebenswichtig, gleichzeitig sind die vielen kleinen Farmen wenig produktiv. Ob dies eine Chance für die Nachhaltigkeit ist, diskutieren auf dem Podium die Professorin für Agrarökonomie Regina Birner der Universität Hohenheim, Martin Märkl von Bayer CropScience, Uwe Mazura vom Verband der deutschen Textil- und Modeindustrie sowie die Agrar-Referentin von Oxfam, Marita Wiggerthale.

#wkkonferenz "Sustain"

Dienstag, 20. März 2018, 10 bis 17.30 Uhr

Das komplette Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter sustain.wkkonferenz.de