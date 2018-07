Staatsrätin Ulrike Hiller stellt die Broschüre „17 Ziele für eine bessere Welt“ vor - mit dabei die Kooperationspartner Angelika Krenzer-Baß (links) und Marion Klanke (rechts). (Koch)

Was kann jeder Mensch in seinem Alltagsleben zu einer besseren Welt beitragen? Vorschläge dafür, finden sich in der neuen Broschüre „17 Ziele für eine bessere Welt“, die am Freitag in Bremen durch die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, Staatsrätin Ulrike Hiller, vorgestellt wurde. Im September 2015 haben die Vereinten Nationen, bestehend aus 193 Ländern, die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Der Plan beinhaltet alles, was sich bis dahin auf der Erde verändern sollte. Er sieht vor allem auch vor, die Industrieländer mit in die Verantwortung zu ziehen, sich in ihrem eigenen Land für die Umsetzung der 17 formulierten Ziele zur Nachhaltigkeit – „Sustainable Development Goals“ (SDG) – einzusetzen. Im September 2017 hat sich die Freie Hansestadt Bremen mit einer Resolution dazu bekannt, das Paket auf kommunaler Ebene zu verwirklichen. Die Broschüre soll dazu beitragen, die Inhalte vor Ort bekannter zu machen und umzusetzen.

Der Band wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte entwickelt. Mit im Boot war das Büro für leichte Sprache der Lebenshilfe Bremen, um die Informationen für möglichst viele Menschen verständlich zu formulieren. Das Heft wurde demnach in kurzen Sätzen und einfachen Worten verfasst. „Es ist wichtig, Sprache barrierefrei zu gestalten, damit sie von allen verstanden wird“, sagt Marion Klanke, die Leiterin des Büros. Denn: „Leichte Sprache sei für viel mehr Menschen von Bedeutung als wir eigentlich glauben“, fügt Klanke hinzu.

Angelika Krenzer-Baß, Vorsitzende des Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, ist der Meinung, dass die Broschüre vielen Menschen, insbesondere auch Jugendlichen, ermöglicht, sich mit den SDG zu beschäftigen. „Der Bezug zum eigenen Leben mit Vorschlägen für Handlungsoptionen im Alltag zeigt, dass und wie jede und jeder an der Umsetzung der 17 Ziele mitwirken kann“, erklärt Krenzer-Baß.

"Viele Dinge auf der Welt sollen besser sein"

Die Veröffentlichung holt die Leser mit einem regionalen Anstrich ab. Auf der Vorderseite sind eine Weltkugel und die Bremer Stadtmusikanten zu sehen. „Die Stadtmusikanten stellen einen Bremen-Bezug her und außerdem sind sie unsere kleinen Weltretter“, erklärt Hiller bei der Vorstellung der Broschüre. Sie findet die Zusammenhänge toll, denn ihrer Meinung nach sind die Ziele der bekannten Tiere als auch die der SDG gleich: „Die Stadtmusikanten sind losgezogen, um die Welt zu verbessern. Die SDG haben genau dasselbe Ziel.“

Das Heft ist folgendermaßen aufgebaut: Erst einmal werden die Ziele wie zum Beispiel „menschenwürdige Arbeit“, „hochwertige Bildung“ oder „bezahlbare und saubere Energie“ beschrieben. Unter jeder Regel ist ein blauer Kasten (die Texte sind nicht in leichter Sprache geschrieben). In diesem stehen Tipps, wie man selbst zum Erreichen des Ziels beitragen kann. „Ich kaufe Sachen nur, wenn die Firmen und Fabriken gute Arbeit machen“, steht unter dem Aspekt „Gute Arbeit für alle“. Unter „Alle Menschen sollen gut lernen können“ befindet sich die Anmerkung „Ich nutze Bildungsangebote und lerne immer Neues dazu“.

Jedem einzelnen Abschnitt ist außerdem eine andere Farbe zugeordnet, in welcher auch das zugehörige Symbolbild dargestellt ist – beispielsweise bordeauxrot für das erstgenannte exemplarische Ziel. Staatsrätin Hiller findet es toll, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu beteiligen. Dabei verweist sie auf Punkt 17, der die Zusammenarbeit der Länder vorsieht. „Denn nur zusammen können wir die Ziele erreichen“, ist sich Ulrike Hiller sicher.

Die 31-seitige Broschüre gibt es online unter www.lafez.bremen.de/publikationen-1471