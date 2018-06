(Frank Thomas Koch)

Was haben die deutsche Nationalelf und Bremens Parteien gemein? Sie messen sich alle vier Jahre mit anderen Teams. Es geht um ihr Ansehen und um die Ehre, es geht um Geld, bei Parteien insbesondere in Form von einflussreichen und einträglichen Posten. Die SPD, aber auch die Grünen ringen im Mai 2019 um die Titelverteidigung. Ihre Überlegenheit im Parlament ist auf das Minimum geschrumpft, ob sie in Wählerstimmen größer sein wird, ist ungewiss.

Das führt zu erstaunlichen Strategien, die sich womöglich auf lange Sicht auch dem Wahlvolk erschließen. Die Grünen haben ihre geheiligte Basisdemokratie ignoriert und im April ein weibliches Dreiergestirn an ihrer Spitze installiert. Die Entscheidung des Landesvorstands hat zwar nur empfehlenden Charakter, der aber ziemlich verbindlich wird, wenn man sich wenige Monate vor einer heiklen Wahl nicht selbst demontieren will. Die SPD bleibt sich treu: Sie erfindet sich neu und bleibt dabei ganz die alte. Die CDU dagegen greift tief in die Trickkiste politischer Faxen. Das mächtige Gespann Thomas Röwekamp und Jens Eckhoff macht sich inner- und außerparteilich unbeliebt, durch Pläne für einen neuen Stadtteil im Neustädter Hafen, die es unlängst noch einmal bekräftigt hat.

Während die CDU bislang unermüdlich verlangte, mehr Platz fürs Wohnen und fürs Arbeiten anzubieten und dafür Bauträgern sowie Unternehmen den rot-weißen Teppich auszurollen, geht es im Fall des Neustädter Hafens um Wohnen auf Kosten von Arbeiten. Oder werden demnächst Pläne aus einer Schublade im CDU-Haus gezogen, wo Wohnungen (oder Grünflächen) für Arbeitsplätze platt gemacht werden sollen, sodass sich die Christdemokraten unterm Strich treu bleiben? So oder so: Vor der Wahl kann aus dem gigantischen Projekt ohnehin nicht einmal eine gescheite Entwurfsplanung werden. Nach der Wahl auch nicht, wenn den Christdemokraten noch mehr einfällt, um die zu verprellen, die ihnen bislang noch in einer quälenden Mischung aus Tradition und Widerwillen zur Seite stehen.

Die Union bietet sich als praktisches Beispiel für die Mengenlehre im Matheunterricht an: Sie ist weiterhin gespalten, es gibt mindestens zwei Mengen, selbst wenn sich die zurückhalten, die nicht auf Röwekamp-Linie getrimmt sind. Dieser Rückzug dient nicht ausdrücklich dem Kräftesammeln, er ist eher Ausdruck von Resignation, allenfalls Geduld: Mal abwarten, ob es tatsächlich ausgemachte Sache ist, dass Röwekamp Fraktionschef bleibt, bis er das Interesse verloren oder das Rentenalter erreicht hat. Zur Wahl im Jahr 2035 wird er womöglich nicht mehr antreten mögen.

Aus diesen zwei Mengen hat die CDU fix vier gemacht: Röwekamp-Treue, Röwekamp-Gegner, Neustädter-Hafen-Befürworter und Neustädter-Hafen-Kontrahenten. Jörg Kastendiek ist Röwekamp-treu, aber gegen das Projekt Neustädter Hafen. Jens Eckhoff ist Röwekamp-Gegner und Neustädter-Hafen-Befürworter. Röwekamp, Eckhoff und Kastendiek repräsentieren bereits drei CDU-Teilmengen. Und was bildet Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder? Bislang hat er sich beim Thema Neustädter Hafen vornehm zurückgehalten und eine klare Positionierung vermieden. Das ist praktisch, aber wenig überzeugend – zumal eine weitere Frage im Raum steht: Was wird aus Meyer-Heder, wenn er zwar kam und sah, aber nicht siegt?

Meist werden Spitzenkandidaten zu Oppositionsführern, weil sie nicht nur fürs mögliche Regieren, sondern für politische Inhalte gewählt werden. Das galt 2007 für Röwekamp; Rita Mohr-Lüllmann, Kandidatin 2011, blieb immerhin Vize-Fraktionschefin. Elisabeth Motschmann war vier Jahre später schon eine, Verzeihung, Mogelpackung unter den Spitzenkandidaten – und damit für die CDU eine Idealbesetzung. Sie hatte selbst nie die Absicht, ihr Bundestagsmandat aufzugeben, um die Interessen ihrer Wähler in der Bürgerschaft zu vertreten. Dass Meyer-Heder der sein wird, der Röwekamp ablöst, ist ebenfalls nicht vorgesehen. Darauf keinerlei Anspruch zu erheben, war eine Grundvoraussetzung der Spitzenkandidatur-Bewerber. Schon damit war Eckhoff im Grunde disqualifiziert.

Dass dieser nun an der Spitze der Bewegung Neustädter Hafen und dort an Röwekamps Seite steht, hat gute Gründe: Wer in Bremen nicht mehr mehr werden kann und demnächst in den Bundestag will, muss flexibel sein. Denn das hat Röwekamp mit Jogi Löw gemein: Er bestimmt maßgeblich, wer zum (CDU-)Kader gehört.