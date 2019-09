Zu den Lieblingsplätzen von Alena Fritz gehört neben dem Domshof an Markttagen auch das Viertel. „Es hat etwas von ‚Klein Berlin’ mitten in Bremen, es ist so schick und doch so alternativ“, findet die Frau von Ex-Werder-Fußballer und Werder-Kapitän ­Clemens Fritz. (fritz)

Ein Kulturschock – so bezeichnet Alena Fritz den ersten Eindruck von ihrer Wahlheimat Bremen. Klein und überschaubar wirkte die Stadt im Vergleich zur pulsierenden Metropole Los Angeles. Der Liebe wegen ist die 30-Jährige, die in Stuttgart geboren ist und einige Jahre in München und Kalifornien gelebt hat, in die Hansestadt gezogen. Seit 2017 ist sie mit Ex-Fußballer und -Werder-Kapitän Clemens Fritz verheiratet.

Mit dem Stereotyp „Spielerfrau“ lässt sich Alena Fritz nicht abstempeln. Ihren Beruf übt sie unter ihrem Mädchennamen Gerber aus und gehört zu den gefragten deutschen Models. Fritz hat 141.000 Instagram-Follower und steht für große Marken wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein vor der Kamera.

„In Bremen musste ich wieder bei Null anfangen“

Von den großen Metropolen an die Weser – das war für sie eine Umstellung. „In Bremen musste ich wieder bei Null anfangen“, sagt sie. Bei großen Veranstaltungen habe sie sich anfangs rar gemacht. „Ich kannte ja außer meinem Mann niemanden.“ Doch dann hat sie nach eigenen Angaben schnell Anschluss gefunden und die Stadt lieben gelernt. „Hier sind die Leute in der Regel bodenständig und natürlich“, sagt Fritz. Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sie vor allem in den USA vermisst habe.

Also lieber Schlachte als Santa Monica Pier? „Es hat schon beides seine Reize“, sagt Fritz. „In Kalifornien begegnen mir immer wieder Leute, die zum Teil völlig unrealistischen Zielen nacheifern, Milliardäre werden wollen oder von einer Hollywood-Karriere träumen.“ In Los Angeles habe sie sich einsam und nie zu Hause gefühlt.

Das sei in Bremen dank der „nordischen Mentalität“ anders. „Mir gefällt der Domshof sehr gut, vor allem zu den Marktzeiten“, sagt Fritz. „Außerdem haben wir einen kleinen süßen Platz unter der Erdbeerbrücke direkt an der Weser gefunden. Da machen wir gerne mal ein Picknick.“ Auch das Viertel gefällt der 30-Jährigen: „Es hat etwas von ‚Klein Berlin’mitten in Bremen, es ist so schick und doch so alternativ.“

Den respektvollen Umgang mit ihrer Familie und der Privatsphäre weiß sie seit der Geburt ihrer Tochter im August 2017 besonders zu schätzen. Unangemessenes Verhalten und Grenzüberschreitungen habe sie in Bremen noch nie erlebt. „Wir halten unsere Tochter bewusst aus der Öffentlichkeit raus und zeigen ihr Gesicht auch nicht in den sozialen Medien“, sagt Fritz.

Fritz als Moderatorin bei Sport1

Dass ein völlig anonymes Leben an der Seite eines Werder-Stars in Bremen kaum möglich ist, darüber ist sich das Model im Klaren. „Natürlich gibt es Werder-Fans, die auf Clemens und mich zukommen und Fotos machen wollen“, sagt die 30-Jährige. Dass ihr Mann meistens im Fokus steht, macht ihr nach eigenen Worten nichts aus. Zumal Alena Fritz als Moderatorin für Sport1 mit sportlichem Fan-Kult vertraut ist.

Doch wie präsent ist das Thema Fußball eigentlich, wenn eine Sportmoderatorin und ein ehemaliger Werder-Kapitän ihr Leben teilen? „Als Clemens noch aktiv gespielt hat, war es schon sehr präsent“, sagt das Model. „Für die Pre-Analyse zu den anstehenden Spielen habe ich mir oft seine Meinung und Ratschläge angehört. Allerdings war es mir auch wichtig, bei Spielen, die ihn selbst betreffen, unvoreingenommen zu sein.“

Einen Lieblingsverein hat das Model nicht. Durch ihren Mann habe sie Werder Bremen jedoch kennen und schätzen gelernt, sagt sie: „Es ist ein Klub mit Seele.“ Und mittlerweile sei der Umgang mit dem Thema deutlich lockerer, fügt Fritz hinzu. Gemeinsame Fußballabende gebe es nach wie vor – gemütlich auf dem Sofa und mit einer Tüte Schokolinsen.

Leidenschaft für das Essen

Dass das 30-jährige Model ein bekennender „Süßzahn“ ist und Essen zelebriert, nehmen ihr jedoch nicht alle ab. Immer wieder wurden dem Model im Laufe seiner Karriere ein gestörtes Essverhalten oder gar Magersucht unterstellt. Mit einem ausführlichen Instagram-Post hat die Wahl-Bremerin kürzlich diesen Anschuldigungen etwas entgegengesetzt: Zu Polaroid-Fotos aus dem Jahr 2014, die die 30-Jährige deutlich ausgemergelt mit hervorstehenden Hüftknochen und sichtbaren Rippen zeigen, stellt sie die Erklärung dafür, was ihrem Körper damals so zugesetzt hat. „Mein Körper war jahrelang so klapperdürr, ich bin mir dessen auch bewusst gewesen“, schreibt Fritz in dem Sozialen Netzwerk. Mit Verzicht habe dies jedoch nichts zu tun gehabt, hieß es weiter. „Es gab Zeiten, in denen ich Eis in der Mikrowelle geschmolzen habe“, sagt das Model. Von einer gesunden Ernährung oder Diät sei sie damals so weit weg gewesen „wie Trump von Obama“.

Erst der dritte Arzt habe ihr die Augen geöffnet. „Insbesondere Frauen sind einfach nicht dafür konstituiert, wie ein Jäger durch die Welt zu rennen“, schreibt sie. „Wir brauchen Kontinuität und einen einigermaßen geregelten Alltag.“ Als Selbstständige habe sie sich keine Pausen und Verdienstausfälle genehmigen wollen. Nahrung sei nur eine schnelle Energiequelle gewesen.

Heute, fünf Jahre später, sagt Alena Fritz, dass sie ihre persönliche Mitte gefunden habe. Ein stressiger Alltag, bedingt durch die Doppelbelastung als Model und Mutter eines Kleinkindes, bestimmt zwar nach wie vor ihr Leben. Die Zeiten, in denen sie jedem Job hinterhergejagt ist und sich über berufliche Erfolge definiert hat, sind nach eigenen Angaben jedoch vorbei. Ihre „wundervolle eigene kleine Familie“ zeige ihr jeden Tag, worauf es im Leben wirklich ankomme, sagt Fritz. Dazu passt das vergleichsweise kleine und überschaubare Bremen.