Besonders die Gaspreise steigen. Der Verbraucherpreis steigt pro Kilowattstunde um 1,02 Cent auf künftig 6,10 Cent. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Der Bremer Energieversorger SWB zieht die Strom- und Gaspreise zum 1. Februar spürbar an. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Grund für die Erhöhung sind demnach die höheren Kosten für Strom und Gas an den Großhandelsmärkten. Zudem stiegen zum Ende des Jahres die Netznutzungsentgelte laut SWB deutlich. Das gibt das Unternehmen nun an seine Kunden weiter.