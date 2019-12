Beim Weihnachtssingen gibt es auch Tanz: Kinder der Tanzschule Dawson Performing Arts werden auftreten. (Frank Thomas Koch)

Weil es beim letzten Mal so schön war, trifft man sich in diesem Jahr wieder zum großen Bremer Weihnachtssingen im Metropol-Theater. Neun Chöre geben am Tag vor Heiligabend den Ton an, und der ganze Saal singt mit. Auch diesmal kann sich das Publikum davon zwei gute Stunden warmes Weihnachtsgefühl für Augen und Ohren, Herz und Seele versprechen. Wer spontan einstimmen möchte, wenn durch die Lüfte froher Schall tönet, muss sich beeilen: Die Tickets gingen weg wie warme Weihnachtsplätzchen.

Das Haus am Richtweg bietet das festliche Ambiente, Moderator Dirk Böhling führt durch den Abend, und sämtliche Bühnenakteure treten honorarfrei auf, denn der Erlös soll schließlich an gute Zwecke verschenkt werden: So hatte es den Veranstaltern und ihren Gästen bereits bei der Premiere im Vorjahr wohl gefallen. Überraschungsgast ist ein prominenter Weihnachtsmann. Doch besonders freuen darf sich das Publikum auch auf einige der jüngsten Schülerinnen von Christine Dawson. Die sieben kleinen klassischen Ballerinas werden ihnen vorführen, dass man zu Weihnachtsliedern auch wunderschön tanzen kann.

Mehr zum Thema Erstes Bremer Weihnachtssingen Einstimmung auf das Fest im Metropol-Theater Im Metropol-Theater wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein Weihnachtssingen veranstaltet. Die ... mehr »

Und das werde „ganz entzückend“, kündigt Organisatorin Bettina Pilster an. Die Bremer Musikerin und Musikpädagogin hatte die Ensembles der Bremer Tanzschule Dawson Performing Arts beim Sommerfest am Brommyplatz entdeckt – und quasi vom Fleck weg für das zweite Weihnachtssingen engagiert. „Ich war so begeistert“, erklärt sie, „und wusste sofort, das passt gut in unser Programm.“

Tanzlehrerin Christine Dawson, die nach ihrer eigenen Bühnenkarriere und einem tanzpädagogischem Studium in London im vergangenen Jahr ihre Tanzschule in der Gartenstadt Vahr gründete, kann das bestätigen: „Musik und Tanz – das gehört einfach zusammen.“ Zur Feier des Abends ließ sich Dawson nicht nur zu weihnachtlichen Choreografien für ihre Nachwuchs-Kompanie inspirieren. Sie tanzt auch selbst mit ihren „Performers“ über die Bühne. Das Quartett ausgebildeter Tänzerinnen werde unter anderem zu den ergreifenden Klängen von „Adiemus“ Tänze im Contemporary-Stil zeigen, so Dawson.

Nicht das übliche saisonale Gedudel

Die neun teilnehmenden Chöre mit bis zu 50 Sängerinnen und Sängern, die sich im Vorfeld über einen Wettbewerb qualifiziert hatten, bieten ein stimmungsvolles Musik-Repertoire, das Jahrhunderte umfasst. Zu hören geben wird es zwischen Händels „Messias“, bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern, Maritimem und Modernem alles mögliche – außer dem üblichen saisonalen Gedudel, das den meisten Menschen inzwischen zu den Ohren heraushänge, sagt Pilster.

Für die stilistische Bandbreite sprechen bereits die Namen der Gesangsensembles. Mir dem Kinderchor Casa della Musica, den Casa Singers, dem Jungen Gospelchor am Bremer Dom und dessen erwachsenem Pendant treten vier Chöre auf, die Bettina Pilster selbst leitet. Auftreten werden aber auch der Polizeichor Bremen, der Seemannschor Vegesack, der Gospelchor St. Georg, das Bremer Barbershop-Quartett „Pitchwork“ und das Vokalensemble Ton Art. Jeder der Chöre wird ein kleines Konzert mit Auszügen aus dem eigenen Repertoire geben. Doch zwischendrin ist auch das Publikum immer wieder eingeladen, inbrünstig mitzusingen.

Mehr zum Thema Saisonale Musik Süßlicher die Lieder nie klingen Die deutsche Antwort auf „Last Christmas“ heißt „In der Weihnachtsbäckerei“. Das Lied von Rolf ... mehr »

Die Texte werden gut lesbar auf eine Leinwand auf der Bühne projiziert. Schauspieler und Entertainer Dirk Böhling dürfte mit unterhaltsamen Einlagen dafür sorgen, dass die Atmosphäre nicht allzu getragen ausfällt. Neu in diesem Jahr ist eine kleine Musik-Messe im Theaterfoyer, bei der die Chöre sich und ihr Angebot präsentieren – und oft auch aktiv auf Stimmenfang gehen.

Alle, die die Premiere des Weihnachtsliedersingens im vergangenen Jahr miterlebt haben, schwärmen noch heute davon, sagt Bettina Pilster. „Die Leute waren begeistert. Wenn das ganze Theater singt, entsteht echte Gänsehaut-Atmosphäre“. Die Bremer Dozentinund Musikschul-Leiterin hatte mit ihrer guten Idee auf Anhieb rund 1300 Mitwirkenden aller Generationen ein Geschenk gemacht. „Die Vorweihnachtszeit ist bei den meisten Menschen vor allem von Hektik geprägt. So viel muss erledigt und besorgt werden“, sagt sie. Da sei der Abend vor den Feiertagen ein willkommener Anlass, um zur Ruhe zu kommen und sich gemeinsam in Stimmung zu bringen. „Nichts ist dazu besser geeignet als Singen, denn es öffnet die Seele“, sagt Pilster. Sie wünscht sich, „dass nach diesem Abend die Menschen mit dem Gefühl nach Hause gehen: Jetzt kann Weihnachten wirklich beginnen.“

Insgesamt treten neun verschiedene Chöre auf. Angekündigt wird ein stimmungsvolles Musik-Repertoire, das Stücke aus mehreren Jahrhunderten umfasst. (Frank Thomas Koch)

Zur Sache

Zusammen singen

Das große Bremer Weihnachtssingen beginnt am Montag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, im Metropol-Theater am Richtweg 7. Der Erlös des Abends wird unter dem SOS Kinderdorf und der Bremer Weihnachtshilfe aufgeteilt. Restkarten sind über die Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket erhältlich. Die Übersicht über die freien Plätze findet sich auf den Internetseiten des Metropol Theater, https://metropol-theater-bremen.de.