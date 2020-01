Bremer Oppositionsköpfe: Lencke Wischhusen (FDP), Carsten Meyer-Heder (CDU) und Frank Magnitz (AfD) (Illustration: STV)

Die Enttäuschung saß tief. Richtig niedergeschlagen wirkten führende Akteure der Bremer CDU, als sich ihre Hoffnungen im Sommer auf eine Regierungsbeteiligung zerschlugen. Im Wahlkampf hatten die Christdemokraten die Grünen umgarnt, hatten sich redlich bemüht, das Profil des Landesverbandes zu modernisieren und sich als liberale Großstadtpartei anschlussfähig zu machen.

Dann, am Abend des 26. Mai, schienen die Schwarzen den Schlüssel zum Rathaus fast schon in der Hand zu halten. Erstmals wurden sie bei einer Bürgerschaftswahl stärkste Partei, und ihr Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder hängte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) beim persönlichen Stimmergebnis locker ab. Als Wahlgewinner hatten die Christdemokraten deshalb auch den Vortritt bei den folgenden Sondierungsgesprächen. Hinter verschlossenen Türen erreichten die Parteispitzen von CDU und Grünen offenbar deutliche Annäherungen.

Am 29. Mai war das. Näher ist die CDU der Senatsbank in der Bürgerschaft danach nicht mehr gekommen. Denn auch wenn führende Grüne wie Spitzenkandidatin Maike Schaefer und der damalige Parteichef Hermann Kuhn grundsätzlich offen waren für ein Bündnis mit dem einstigen Erzfeind – für die Parteibasis galt das nicht. Die tickt in Bremen anders als in großen Teilen der Republik, wo sich die Vorbehalte gegen schwarz-grüne Koalitionen längst verflüchtigt haben. Mit überwältigender Mehrheit votierten die Grünen-Mitglieder Anfang Juni für eine Allianz mit SPD und Linken. Aus der Traum für den eigentlichen Wahlgewinner Meyer-Heder.

Der 58-Jährige hat daraus eine wichtige Lehre gezogen. Soll es 2023 mit der Regierungsübernahme klappen, müssen zuvor nicht nur die führenden Köpfe der Grünen geneigt gestimmt werden. „Wir werden uns in den nächsten Jahren anstrengen, auch die Berührungsängste an der grünen Basis abzubauen“, sagt Carsten Meyer-Heder im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Christdemokraten sollen Grünen-Veranstaltungen besuchen, dort mitdiskutieren und Vorbehalte ausräumen. Bei den Grünen-Mitgliedern soll der Eindruck entstehen: Mit der CDU kann man nicht nur reden, sondern sogar regieren.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch in der Bürgerschaft verfolgt die CDU ihn konsequent. So war es gewiss kein Zufall, dass Fraktionschef Thomas Röwekamp schon im September eine Enquête-Kommission zum Klimaschutz ins Gespräch brachte. Die Grünen zeigten sich erwartungsgemäß offen, und inzwischen ist die Einrichtung dieses Gremiums beschlossene Sache. Es soll eine konkrete Klimaschutz-Strategie für das kommende Jahrzehnt entwerfen. Die monatelange Fachdebatte wird für die Christdemokraten genügend Gelegenheit bieten, sich als idealer Partner beim Klimaschutz anzupreisen.

„Wir wollen das ideologiefrei angehen und Wege aufzeigen, wie Bremen einen wichtigen Beitrag leisten kann, ohne dass wir in die Jäger-und-Sammler-Gesellschaft zurückfallen“, kündigt Carsten Meyer-Heder an. Auch auf anderen Feldern haben sich die Christdemokraten in der Bürgerschaft zuletzt grünenkompatibel gezeigt. So trugen sie einen Koalitionsantrag zum Ausbau des Straßenbahnnetzes mit und forderten eine „Arbeits- und Berufsbildungsoffensive für Frauen und Alleinerziehende“, die über ein bereits beschlossenes Aktionsprogramm hinausgeht. Frauen und Alleinerziehende zählten bisher nicht zu den von der CDU besonders umworbenen Zielgruppen.

Intern scheint das Klima sowohl in der Partei als auch in der Fraktion nach dem Stimmungsdämpfer im Sommer wieder ganz gut zu sein. Es gab keine Schuldzuweisungen nach dem fehlgeschlagenen Anlauf aufs Rathaus – warum auch, die Bremer waren 2019 der einzige CDU-Landesverband, der bei Wahlen keine Federn lassen musste, sondern sogar zulegen konnte. Das einzige Thema, das die Partei 2020 in Wallung bringen könnte, ist die Frage nach der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl 2021.

Im September hatte die amtierende Abgeordnete Elisabeth Motschmann ihren Anspruch auf eine erneute Bewerbung verkündet, doch sie wird Konkurrenz bekommen. Der Mitbewerber wird entweder Thomas Röwekamp oder Jens Eckhoff heißen. Zwischen beiden scheint es eine Art Gentlemen's Agreement zu geben, sich vorab zu verständigen, wer dem anderen den Vortritt lässt. Mit einer Klärung dieser Frage ist für den Sommer zu rechnen.

In jedem Fall hätte es „Motschi“ dann mit einem Hochkaräter zu tun. Wenn entweder der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion (Röwekamp) oder der Vorsitzende des Kreisverbandes Stadt (Eckhoff) seinen Hut in den Ring wirft und sich die beiden gegenseitig unterstützen, ist schwer zu erkennen, wie Elisabeth Motschmann aus einem solchen Duell siegreich hervorgehen könnte.