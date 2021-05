Kontaktpersonen, etwa von Pflegebedürftigen, können sich bevorzugt impfen lassen. (Patrick Pleul/dpa)

Kontaktpersonen von Risikopatienten und pflegebedürftigen Menschen, die nicht in einer Einrichtung leben, können bevorzugt geimpft werden. Das sieht die Corona-Impfverordnung des Bundes vor. In Bremen betrifft dies Tausende Menschen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gab es in der Hansestadt bislang aber keine Möglichkeit für diese Menschen, ihren Anspruch mit einem Formular nachweisen zu können.

In anderen Ländern haben die Behörden dafür Formulare zum Internet-Download bereitgestellt oder die Möglichkeit geschaffen, sich direkt im Online-Impfportal für einen Impftermin anzumelden. In den Bremer Impfzentren können sich Kontaktpersonen bislang nicht direkt anmelden. Das hängt damit zusammen, dass das kleinste Bundesland Impfeinladungen verschickt. Erst seit die niedergelassenen Ärzte in das Impfen eingestiegen sind, konnten sich Kontaktpersonen dort melden und nachfragen, wie sie ihren Anspruch nachweisen können.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Bundesrat stimmt Lockerungen für Geimpfte und Genesene zu Immer mehr Menschen sind gegen Corona geimpft. Für sie gibt es im Alltag künftig deutlich weniger Regeln. Das hat am Freitag der Bundesrat beschlossen. mehr »

„Man muss davon ausgehen, dass deshalb viele Menschen in Bremen diese Möglichkeit zur bevorzugten Impfung nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen konnten“, sagt Birgit Tillmann, Sprecherin des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) in Bremen. Kontaktpersonen müssen laut der Sprecherin nicht zwingend eingetragene pflegende Personen sein: „Das trifft etwa auch zu, wenn man regelmäßig einkaufen geht“, so Tillmann.

Die Ersatzkassen – dazu gehören TK, Barmer, DAK, KKH, HKK und HEK – stellen gemeinsam mit den Betriebskrankenkassen und den Innungskrankenkassen entsprechende Formulare für diesen Nachweis zur Verfügung. Sie können von den Internetseiten der Kassen heruntergeladen werden – unabhängig davon, ob sie dort versichert sind, wie die Verbandssprecherin mitteilt. „Das Angebot soll dazu beitragen, dass sich mehr Menschen, die Anspruch darauf haben, einfacher und schneller bei ihren Hausärzten impfen lassen können“, betont Tillmann. Jeweils zwei Kontaktpersonen können demnach benannt werden.

Bei den Formularen ist zu unterscheiden zwischen Kontaktpersonen von

Pflegebedürftigen der Priorität 2 oder der Priorität 3, wie der VDEK auf Basis der Impfverordnung des Bundes mitteilt. Zur Priorität 2 gehören demnach Pflegebedürftige über 70 Jahre oder Menschen mit bestimmten schweren Vorerkrankungen wie Krebs, Organtransplantierte, Menschen mit einer schweren chronischen Lungenerkrankung, Trisomie 21 oder Demenz.

Die Priorität 3 umfasst Pflegebedürftige über 60 Jahre oder Menschen mit medizinischer Diagnose mit moderat erhöhtem Risiko, Herzerkrankungen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen sowie Rheuma.

Das Formular muss laut Tillmann heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt sowie nach Möglichkeit von der pflegebedürftigen Person unterzeichnet werden. Zum Impftermin beim Hausarzt sollte außerdem eine Kopie des Pflegegrad-Nachweises der pflegebedürftigen Person mitgebracht werden. Dies könne ein Bescheid der Pflegekasse über die Anerkennung der Pflegebedürftigkeit sein. „Wenn die pflegebedürftige Person jünger als 60 Jahre alt ist, sollte in allen Fällen ein ärztliches Zeugnis über eine Diagnose der Prioritätsgruppe 2 oder 3 mitgebracht werden“, teilt der VDEK mit. Dieses sei über den Hausarzt erhältlich.

Der Verband hat auf der Internetseite www.vdek.com/LVen/BRE.html eine Liste der Krankenkassen veröffentlicht, die das Formular zum Download anbieten.