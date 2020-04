Hartmut Deichsel, Direktor des Hotels zur Post, will weiter für seine Gäste da sein, wenn es auch nur noch wenige sind. An den Wochenenden ist gar nichts mehr los. (Christina Kuhaupt)

Möglichst keine Reisen mehr – der Urlaub findet stattdessen zu Hause statt, und die Geschäftsleute sitzen in Videokonferenzen, statt auf Achse zu sein. Die Corona-Krise ist für das Gastgewerbe der wirtschaftliche Knock-out. Betroffen sind neben den Kneipen, Bars, Cafés und Restaurants in dramatischer Weise auch die Hotels mit ihren vielen Beschäftigten. Ein Beispiel ist das Hotel Heldt in Schwachhausen. Der Betrieb ist 68 Jahre alt, ein Familienunternehmen, das in dritter Generation geführt wird. 70 Zimmer, 120 Betten, und es hat funktioniert, das Geschäft rentierte sich. „Jetzt arbeitet nur noch eine Notbesatzung“, sagt Inhaber Markus Heldt.

Für seine 17 Festangestellten hat er in unterschiedlicher Abstufung Kurzarbeit beantragt. Die anderen gut 30 Beschäftigten sind 450-Euro-Kräfte. „Die musste ich leider alle nach Hause schicken“, beklagt Heldt, „das sind Leute, mit denen wir seit vielen Jahren verbunden sind, sie haben nun nichts mehr.“ Für eine Handvoll Gäste, die übrig geblieben sind, wird noch nicht einmal mehr in vollem Umfang die Rezeption benötigt. „Morgens ein paar Stunden, am Abend nur ganz kurz“, erzählt der Hotelier.

Musste für alle seine Festangestellten Kurzarbeit beantragen: Markus Heldt, hier mit seiner Tochter Karin, die das Hotel demnächst übernehmen wird. (Christina Kuhaupt)

Wie lange das gut geht? Er weiß es nicht. „Man versucht, an allen Ecken und Enden zu sparen.“ Heldt hat mit seinem Verpächter gesprochen und mit der Bank. Die Heizung ist neu, sie hat viel Geld gekostet. „Die Zinsen werden wir weiterzahlen müssen, es geht jetzt darum, die Tilgung auszusetzen.“ Ob er vom Staat Soforthilfe bekommt, weiß der Unternehmer noch nicht: „Wir sind im luftleeren Raum.“

Es gibt Hotels in Bremen, die bereits seit mehr als einer Woche geschlossen haben. Wie der WESER-KURIER berichtete, sind das zum Beispiel Häuser der Atlantic-Gruppe am Universum, an der Galopprennbahn, am Flughafen und das Sail City in Bremerhaven. Geöffnet bleiben bisher das Atlantic Grand Hotel am Bredenplatz in der Innenstadt und, anders als von dem Unternehmen ursprünglich berichtet, auch das Atlantic in Vegesack. Dort sind die Gäste teilweise für viele Wochen einquartiert, weil sie befristet in Firmen und bei den Werften arbeiten.

Die Corona-Krise trifft in Bremen eine Branche, die zuletzt prächtig blühte. Zehn Jahre lang sind die Übernachtungszahlen stetig gestiegen, um fast sechs Prozent jedes Jahr. Das Statistische Landesamt verzeichnete für 2019 mehr als 1,2 Millionen ankommende Gäste, die im Durchschnitt knapp zwei Nächte blieben. Sie trafen auf ein Angebot von 96 Hotels mit mehr als zehn Betten. Zehn Jahre vorher waren es noch 74 Hotels. Gleichzeitig stieg in dieser Zeit die Bettenauslastung – von 42,8 auf 47,6 Prozent.

Am längsten in Betrieb ist in Bremen das Hotel zur Post. Es wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz seit 1954 am Bahnhofsplatz, wo es vor der Zerstörung im Krieg schon einmal stand. Heute gehört das Vier-Sterne-Haus mit seinen 175 Zimmern und 316 Betten zur Best-Western Gruppe. Direktor Hartmut Deichsel will weiter für seine Gäste da sein, auch wenn es nur noch wenige sind, wie er sagt. Das Hotel bleibt geöffnet. „Zwischen zehn und 20 Zimmer sind während der Woche belegt, am Wochenende ist gar nichts los“, sagt Deichsel.

Er lässt sich von jedem Gast schriftlich bestätigen, dass der Aufenthalt betrieblich veranlasst ist. Touristen darf er nach der Allgemeinverfügung des Innensenators schon seit Längerem nicht mehr aufnehmen. Für einen Teil seiner 45 Beschäftigten hat Deichsel Kurzarbeit angemeldet. Andere kommen noch ins Hotel und sehen, was zu tun ist. „Unsere Zimmer werden jetzt zum Beispiel komplett grundgereinigt“, erzählt der Direktor. Auch an die Tiefgarage geht er ran, es stehen kaum Autos drin, also wird die Gelegenheit genutzt, neu zu streichen und teilweise die Beschilderungen auszuwechseln. Deichsel: „Wir machen das Beste aus dieser schrecklichen Situation.“