Videochats sind eine Möglichkeit, um mit Verwandten und Freunden Kontakt zu halten. (mago images / Independent Photo Agency Int.)

Telefonieren: Es klingt banal, ist aber ein probates Mittel. „Viel telefonieren“ empfiehlt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Telefonieren vermittelt das Gefühl: Ich bin nicht allein, jemand denkt an mich, jemand möchte mit mir reden. Auch das Vorlesen von Büchern via Telefon zwischen Oma oder Opa auf der einen und den Enkeln auf der anderen Seite funktioniert so.

Briefe schreiben: Im Digitalzeitalter ist das Briefeschreiben eine fast ausgestorbene Kulturtechnik. Dabei transportiert das handgeschriebene Wort oder das gemalte Bild eine ganz besondere Botschaft: Hier hat sich jemand Zeit genommen für mich. Das ist ein schönes Zeichen von Wertschätzung.

Video-Chats: Die technischen Möglichkeiten sind groß, Skype, Whatsapp, Facetime – man kann in Gruppen zusammen telefonieren, sich sehen und miteinander sprechen. Beispiel Video-Gruppen-Chat bei Whatsapp: Einfach einen Videoanruf mit der gewünschten Person starten und zwei weitere Kontakte hinzufügen. Das ist sogar etwas für die Großeltern. Einziger Haken: Sie müssen technikaffin sein.

Pakete verschicken: Nicht nur Briefe, auch Pakete werden noch zugestellt. Eine Box mit Fotos, gemalten Bildern, Keksen, Tee oder Kaffee – darüber freut sich jeder.

Besondere App: Ein Berliner Start-up hat die Myo Pflege App erfunden. Hier können Pflegekräfte Fotos, kurze Sprachnachrichten oder kleine Videos von Patienten an Angehörige schicken. Voraussetzung: Pflegeeinrichtungen müssen die App kaufen, Angehörige können sie nicht erwerben. (mhd)