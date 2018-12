Was 2019 bringt? Das weiß wohl niemand so genau. Die Mehrheit der Deutschen blickt laut einer Umfrage aber offenbar nicht sonderlich zuversichtlich in die Zukunft. (Sebastian Kahnert/dpa)

Die Stimmungslage in Deutschland ist nach Angaben des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski so schlecht wie seit fünf Jahren nicht mehr. Laut einer repräsentativen Umfrage von Opaschowski und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos sagten nur 17 Prozent der Befragten, sie sähen dem kommenden Jahr "mit großer Zuversicht und Optimismus entgegen" und erwarteten "bessere Zeiten". Im Jahr 2014 hatte der Anteil der Optimisten noch bei 45 Prozent gelegen. Die junge Generation ist deutlich zuversichtlicher gestimmt als die Älteren. 26 Prozent der unter 20-Jährigen gaben sich als Optimisten zu erkennen, bei der 65plus-Generation sind es nur 10 Prozent. An ein gutes Zusammenleben von Deutschen und Flüchtlingen glauben 26 Prozent der Teenager, aber lediglich 11 Prozent der Senioren.