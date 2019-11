Patienten, die zur Notaufnahme und zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst kommen, melden sich zunächst an einem zentralen Tresen. (Koch)

Es ist Grippezeit in Bremen – und Erkältungszeit. Außerdem grassieren Magen-Darm-Infektionen. „Heute Morgen saß hier eine junge Frau auf dem Fußboden in der Eingangshalle. Sie war kreidebleich, hatte Bauchkrämpfe und musste sich übergeben“, sagt Sandra Schwenke. Es ist Sonnabendmittag. Und es ist gut gefüllt im Wartebereich des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Krankenhaus St.-Joseph-Stift. Alle Plätze in der Halle sind besetzt, einige Patienten stehen vor der Tür im Foyer und warten darauf, dass ihre Nummer auf dem Monitor angezeigt wird. Sonnabend ist immer Großkampftag.

„Um zehn Uhr wird Bremen wach.“ Schwenke ist Teamleiterin des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes; der wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB) betrieben. Seit 2015 hat der Notdienst seinen Sitz am St.-Joseph-Stift – gleich gegenüber der Klinik-Notaufnahme. Der Bereitschaftsdienst ist besetzt, wenn die Arztpraxen in der Stadt geschlossen sind. Montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 19 Uhr abends und sieben Uhr früh, mittwochs von 17 bis sieben Uhr und an den Wochenenden – rund um die Uhr.

Mehr zum Thema Kritik am Klinikum Bremen-Nord Stundenlanges Warten in der Notaufnahme Joachim Prochnow ist sauer darüber, dass seine Frau mehr als zehn Stunden in der Notaufnahme des ... mehr »

Er ist Anlaufstelle für Patienten, die gesundheitliche Beschwerden haben, aber keine Notfälle sind. „Soweit die Theorie, die Realität sieht seit einigen Jahren aber deutlich anders aus“, sagt Schwenke. „Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind voll mit Patienten, die eigentlich nicht dorthin gehören. Für viele Menschen scheint der Gang in die nächste Krankenhaus-Notaufnahme die schnellste Lösung zu sein, obwohl ihnen durch den Bereitschaftsdienst, einen Arztbesuch am nächsten Tag oder auch durch die Hausapotheke ausreichend geholfen wäre.“ Die Folge: lange Wartezeiten, verärgerte Patienten – und die Sorge, dass im Ernstfall Kapazitäten für echte Notfälle blockiert sein könnten.

Diese Entwicklung gibt es überall in Deutschland. Weil Appelle und Werbekampagnen für die bundesweite Rufnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116 117) bislang nur eingeschränkt gefruchtet haben, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun per Gesetz die Reißleine ziehen: Künftig sollen an Kliniken mit Notaufnahme sogenannte Integrierte Versorgungszentren (INZ) eingerichtet werden. Patienten, die auf eigene Faust in ein Krankenhaus kommen, sollen dann nicht mehr einfach zur Notaufnahme durchmarschieren können. Ein sogenanntes Ersteinschätzungsverfahren wird vorgeschaltet. Konkret heißt das: Beschwerden werden abgefragt und die Patienten anschließend in die für sie passende Versorgung weitergeleitet: in die Notaufnahme, zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst oder auch zum Haus- oder Facharzt, wenn eine Behandlung ein oder zwei Tage Zeit hat.

Mehr zum Thema Krankenhausspiegel Wie zufrieden Patienten mit Bremer Kliniken sind Bei der Zufriedenheit mit den Kliniken in Bremen gibt es teilweise große Unterschiede. Der Bremer ... mehr »

„Dieses Konzept testen wir seit Sommer mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst am St.-Joseph-Stift“, sagt Schwenke. Der Test gehört zu einem bundesweiten Pilotprojekt, das die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf den Weg gebracht hat. Bremen war der erste Standort, an dem dieses Konzept umgesetzt wurde und gilt laut Schwenke als Vorreiter.

„Patienten, die in Eigenregie in die Klinik kommen, ziehen zunächst eine Wartemarke. Wer an der Reihe ist, wird in einem Raum von einer medizinischen Fachangestellten nach den Beschwerden gefragt. Das gilt natürlich nicht für Patienten, bei denen sofort klar ist, dass es sich um einen Notfall handelt. Sie werden umgehend in die Notaufnahme gebracht.“

Herzstück des Konzepts ist eine Software, die das Fachpersonal bei der Einschätzung von Beschwerden unterstützen soll. „Dabei handelt es sich um einen standardisierten Fragenkatalog zu den unterschiedlichen Krankheitsbildern, dazu kommt natürlich die persönliche Einschätzung des Fachpersonals“, erklärt Schwenke den Vorgang. Die Software ermittelt anhand des abgearbeiteten Fragenkatalogs die Dringlichkeit der Behandlung: Vier Stufen gibt es, die in Farben ausgedrückt werden.

Mehr zum Thema Bundesweites Pilotprojekt Bremer Konzept gegen überfüllte Notaufnahme Das St.-Joseph-Stift und die Kassenärztliche Vereinigung starten ein bundesweit einmaliges ... mehr »

Rot steht für einen Notfall; Orange bedeutet, der Patient wird vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt, die Wartezeit sollte aber nicht zu lang sein. Gelb zeigt eine Behandlung innerhalb von 24 Stunden an; Grün bedeutet, dass ein Arztbesuch auch am nächsten Tag oder nach dem Wochenende ausreichend ist. Schwenke: „Wir schicken niemanden weg. Patienten, bei denen es jedoch keine akute Dringlichkeit gibt, müssen sich auf eine längere Wartezeit einrichten, wenn es voll ist. Es gibt eine klare Prioritätenliste.“ An den Wochenenden herrscht Hochbetrieb beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Schwenke klappt einen Aktenordner mit den Dienstberichten auf: 100 Anrufe über die 116 117 mit ärztlicher Beratung und 180 behandelte Patienten in den Räumen des Bereitschaftsdienstes. 16 Mal ist der Fahrdienst-Arzt bei Patienten zu Hause gewesen. „Ein ganz normaler Sonnabend“, sagt Schwenke.

„Die Notfälle, die wir vorher herausgefischt und in die Notaufnahme geschickt haben, sind nicht eingerechnet.“ Die meisten Patienten kommen tagsüber zwischen zehn und 19 Uhr, aber auch nachts machen sich einige auf den Weg in die Klinik – gut 50 Patienten zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens zeigt die Sonnabend-Statistik. „Ich bin totaler Fan des neuen Modells“, sagt Teamleiterin Schwenke. „Es bringt Ruhe und mehr Struktur in das ganze System. Die Klinik-Notaufnahme wird weniger belastet. Und die Patienten fühlen sich als Notfall wahrgenommen, weil sie ziemlich schnell nach ihrem Eintreffen zu ihren Beschwerden befragt werden – auch wenn sie sich in den meisten Fällen später nicht als Notfall herausstellen. Das Nummernsystem sorgt für Ruhe; vorher gab es teilweise richtige Tumulte.“

Mehr zum Thema Gesundheitsminister will grundsätzliche Reform Fragen und Antworten zu Spahns Rettungsplan für Notaufnahmen Millionen Patienten suchen jedes Jahr die Notaufnahmen der Krankenhäuser auf - nicht alle bräuchten ... mehr »

Das System der Integrierten Notfallzentren, das der Bundesgesundheitsminister künftig bundesweit für die Klinik-Notaufnahmen vorsieht, soll sich laut KVHB-Sprecher Christoph Fox nicht wesentlich von dem Bremer Modell unterscheiden. „Auch wenn es nach der kurzen Zeit noch keine statistische Auswertung gibt, zeichnet sich ab, dass es an diesem Standort greift. Es muss etwas passieren, die Notaufnahmen sind hoffnungslos überlaufen, und dies scheint der richtige Weg zu sein.“ Am Tresen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes steht nun ein junger Mann: „Ich muss zu einem Arzt. Ich habe mich verletzt.“

Schwenke schaut auf den Finger, den er ihr entgegenstreckt. Eine kleine Schnittwunde ist zu sehen. „Ist gut“, sagt sie, „wir kümmern uns. Ziehen Sie bitte einen Zettel mit einer Nummer drauf, sie wird dann auf dem Monitor angezeigt.“ Das Foyer zwischen Notaufnahme und Bereitschaftsdienst ist immer noch gut gefüllt. Alle Stühle sind besetzt, demnächst soll der Wartebereich erweitert werden. Bis zum frühen Montagmorgen werden Ärzte und medizinische Fachangestellte hier Dienst schieben. „Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ein ganz normales Wochenende eben“, sagt Schwenke.