Alle packen mit an: Die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Gewoba hat seine Mitarbeiter im vergangenen Jahr zum „Day of Caring“ unter anderem zum Gymnasium Links der Weser geschickt, um dort ehrenamtlich Beete zu bepflanzen. (Gerbracht)

Einen ungenutzten Schul-Innenhof attraktiv gestalten, Spielgeräte auf einem Campingplatz reparieren oder ein Gartenhäuschen zusammenzimmern – das sind nur drei der Projekte, die in den vergangenen Jahren beim Bremer „Day of Caring“ entstanden sind. Dieser Tag, an dem Unternehmen ihre Mitarbeiter für einen Tag freistellen, damit diese sich ehrenamtlich in Projekten engagieren können, kommt auch den Firmen selbst zugute: Wie eine Studie der Universität Essen ergeben hat, fördert solch ein Mitarbeiterengagement nicht nur das Betriebsklima, sondern auch die Beziehung zwischen Angestellten und Firma.

Unter dem Titel „Corporate Volunteering als Beitrag zur Entwicklung einer Engagementkultur in deutschen Unternehmen?“ haben die Autoren des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) innerhalb des Bremer „Day of Caring“ 120 Menschen in einer Online-Befragung nach ihren Motiven, ihrer Zufriedenheit und den Wirkungen des freiwilligen Tageseinsatzes befragt.

Wie das KWI mitteilte, hatte der Großteil der Umfrage-Teilnehmer zuvor an solchen Tageseinsätzen teilgenommen. Aber auch Ergebnisse von Mitarbeitern, die nicht beim „Day of Caring“ dabei waren, wurden erhoben – dies ist nach KWI-Angaben eine Neuerung im Vergleich zu ähnlichen Studien. Zudem seien Vergleichsdaten von 2008 und 2009 hinzugezogen worden.

Mit 64 Prozent gaben demnach mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie etwas Gutes tun wollen und sich daher am „Day of Caring“ beteiligen. Ein Einsatz, der lohnt: Denn nahezu alle Befragten (94 Prozent) sind mit ihren Tageseinsätzen und deren Ergebnissen zufrieden. Gut ein Drittel der Umfrage-Teilnehmer ist auch unabhängig vom „Day of Caring“ ehrenamtlich engagiert. Aber mehr als die Hälfte (54 Prozent) wollte den Tag auch dazu nutzen, um freiwilliges Engagement kennenzulernen. Die Studienautoren schlussfolgern daher: „Der ,Day of Caring‘ bildet einen niedrigschwelligen Einstieg in freiwilliges Engagement.

Auch die Unternehmen, die ihre Angestellten freistellen, profitieren laut Studie: So sagten 90 Prozent der befragten Mitarbeiter, dass die Stimmung in ihren Teams gestiegen ist, mehr als die Hälfte hat beim Einsatz zudem neue Kollegen kennengelernt. Die Autoren schreiben weiter: „Die Befragten wertschätzen das Engagement des Arbeitgebers und glauben nicht, dass dieser die Tageseinsätze aus rein ökonomischen Gründen durchgeführt haben.“

Zur Sache

Tag des betrieblichen Engagements

"Day of Caring" wird ein Tag des betrieblichen Engagements genannt. In Bremen beteiligen sich in jedem Jahr unterschiedliche Firmen wie Melitta, AB Inbev, Gewoba oder die Sparkasse, bei der die Freistellung innerhalb ihres Programms "Wir für Bremen" erfolgt. Die Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter einen Tag lang frei, damit diese sich – während ihrer eigentlichen Arbeitszeit – gemeinnützig engagieren. Angestoßen wurde der "Day of Caring" 2004 von der Bremer Freiwilligenagentur, die sich die Idee in den USA abgeschaut hatte. Heute wird er in Kooperation mit der Sparkasse veranstaltet.